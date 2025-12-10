和平フレイズ、お皿みたいなフライパンを新発売！

和平フレイズ株式会社

「うきうき。わくわく。そんなココロのエネルギーを提供していくこと」をミッションに掲げ、調理用品の企画・開発・販売を行う和平フレイズ株式会社（本社：新潟県燕市、代表取締役：朱宮 政樹）は、料理の手間と洗い物を減らす調理器具「Hetta!(ヘッタ) IH対応セラミックお皿パン」を2025年12月より発売中です。

近年、共働き世帯や単身世帯の増加により、キッチンでの時間を効率的に使いたいというニーズが高まっています。”作る、食べる。これ1皿で。” をコンセプトに、フライパンがお皿としても使える「IH対応セラミックお皿パン」を開発しました。一連の動作をスムーズにつなげ、日々のご飯づくりをサポートします。お皿らしさを追求したカラーで食卓を彩ります。

■サイズ展開

詳細を見る :https://www.wahei.co.jp/products/hetta/38526.html

18cm：朝食おかずや副菜、おつまみなど少量調理に

20cm：1人分のメインおかずやワンパンご飯に

22cm：2人分のメインおかずやワンパンご飯に

お皿パンつかみ：ぎゅっと挟むだけで片手で使えて便利

■「IH対応セラミックお皿パン」の特長

※調理中は一時的に押さえるための使用にとどめてください※移動の際、内容物の量によってはミトンをお使いください

1．使い始めのするんが長続き

内面は「セラノヴァコート」特殊セラミック加工です。特殊技術により、セラミックならではのするんとなめらかな使い心地が長続きします。

※当社セラミック加工商品比較

2．汚れもするん、食洗器にも対応

内面のセラノヴァコートは汚れもするんと落としやすいのが特徴です。油汚れも軽い力で落ちるので、洗い物の時短や水道代の節約にも繋がります。食洗機にも対応しています。

3．省スペース収納でスッキリ収納

同じサイズ同士でも、別々のサイズでも、それぞれ重なるので、省スペースでスッキリ収納できます。キッチンで場所を取らないことはもちろん、キャンプなどのアウトドアにも便利です。

4．軽くて割れにくく、気軽に使える

本体は軽くて割れにくいアルミニウム合金使用です。18cmで重さ約380gと軽量なので、食卓へもラクラク運べます。片付けもしやすく、日常で気軽に使えます。

5．対応熱源

ガスコンロはもちろん、IHクッキングヒーターやオーブンでご使用いただけます。

■商品スペック

Hetta! IH対応セラミックお皿パン18cm

商品サイズ： 約245×245×45mm

重量： 約380g

価格： 3,300円（税込）

Hetta! IH対応セラミックお皿パン20cm

商品サイズ： 約260×260×50mm

重量： 約450g

価格：3,630円（税込）

Hetta! IH対応セラミックお皿パン22cm

商品サイズ： 約290×290×55mm

重量： 約520g

価格： 3,850円（税込）

■Hetta! IH対応セラミックお皿パン共通

材質 本体：アルミニウム合金、底面：ステンレス鋼

内面：セラミック塗膜加工、外面：焼付け塗装

対応熱源： ガスコンロ、IHクッキングヒーター、オーブン

原産国： 韓国

Hetta! お皿パンつかみ

材質 本体：アルミニウム合金

ハンドル：シリコーンゴム

先端部：シリコーンゴム

商品サイズ： 約82×44×185mm

重量： 約150g

原産国： 韓国

価格： 1,980円（税込）

※本プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後、予告なしに変更されることがあります。

■公式オンラインショップ

Hetta! IH対応セラミックお皿パン18cm： https://shop.daywear.jp/view/item/000000001297

Hetta! IH対応セラミックお皿パン20cm： https://shop.daywear.jp/view/item/000000001298

Hetta! IH対応セラミックお皿パン22cm： https://shop.daywear.jp/view/item/000000001299

Hetta! お皿パンつかみ： https://shop.daywear.jp/view/item/000000001302

■和平フレイズについて

和平フレイズ株式会社は1951年創業。以来、時代の流れを的確に掴んだ商品を企画・販売してまいりました。私たちはこれからも質の高い商品を提供していくとともに、豊かな暮らしや社会作りのサポートをしていきたいと考えています。

会社名 ： 和平フレイズ株式会社

所在地 ： 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

代表者 ： 代表取締役社長 朱宮 政樹

事業内容： 調理用品・家庭用品・インテリア用品・生活雑貨の企画・販売

創業 ： 1951年8月

設立 ： 1961年7月

URL ： https://www.wahei.co.jp

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

和平フレイズ株式会社 広報担当

TEL 03-3805-7534 mail press@wahei.co.jp