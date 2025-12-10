【2025AW】英国陶器ブランド「LONDON POTTERY（ロンドンポタリー）」から冬の新色 ニットティーコージーが登場

株式会社H.I.T.

本場イギリスのティーポットブランド「LONDON POTTERY（ロンドンポタリー）」から、

人気カーディガンティーコージーに冬の新色が登場。

冬のテーブルコーディネートに温かみを与える、シックな印象の5色。

12月10日(水)より、ロンドンポタリー日本正規代理店オンラインストアにて販売開始。

■2025AW新色が5種類登場

ロンドンポタリー公式オリジナルデザインのティーコージーは、素朴でぬくもりがあり、

まるでポットがカーディガンを着ているような愛らしいデザイン。

今回、冬の新色として5種類のカラーが新登場。

「VeryBerry（ベリーベリー）」

「MistMarl（ミストマール）」

「Derby（ダービー）」

「Kiwi（キウイ）」

「DenimiMarl（デニムマール）」

VeryBerry/ベリーベリー

VeryBerry（ベリーベリー）

その名の通り、ことこと煮詰めた

濃密なベリージャムのようなカラー。

冬の差し色にもぴったりな深みのある色合い。

https://shop.londonpottery.jp/items/126604198(https://shop.londonpottery.jp/items/126604198)

MistMarl（ミストマール）

MistMarl（ミストマール）

冬の朝、静かに広がる淡い空の色を

そのまますくい取ったようなブルーグレー。

静けさと清らかさどちらも宿した冬らしいカラー。

https://shop.londonpottery.jp/items/126604138(https://shop.londonpottery.jp/items/126604138)

Derby（ダービー）

Derby（ダービー）

黒よりも柔らかい印象でありながら

インテリアを引き締めてくれるチャコールグレー。

冬の夜空のような、シックで大人っぽいカラー。

https://shop.londonpottery.jp/items/126603858(https://shop.londonpottery.jp/items/126603858)

Kiwi（キウイ）

Kiwi（キウイ）

冬景色に凛と映える針葉樹のように

くっきりとしたグリーン。

暗くなってしまいがちな冬のインテリアに生き生きとした印象を与えます。

https://shop.londonpottery.jp/items/126604047(https://shop.londonpottery.jp/items/126604047)

DenimiMarl（デニムマール）

DenimiMarl（デニムマール）

ナチュラル・モダンどんなインテリアにも馴染むデニムのように

どんなテイストにもさらりと馴染んでくれる

優秀なインディゴカラー。

https://shop.londonpottery.jp/items/126603268(https://shop.londonpottery.jp/items/126603268)

素材はメリノウール100%使用。

アイルランド製の最高品質ニットです。

暑くても寒くても調節できる優れた素材なので保温効果に優れています。

ティーポットの保温だけでなく、テーブルの賑やかしとして楽しまれているティーコージー。

ホリデーシーズンのインテリアにはもちろん、ギフトとしても楽しめるアイテムです。

■商品概要

LONDON POTTERY

限定色 ティーポット 2カップ 600ml

各色 \4,620

サイズ :平置き時 幅 約17 × 高さ 約17～19cm

※素材の特性上採寸は目安となっており、

同サイズでも若干の個体差がございます事をご了承願います。



素材 ：メリノウール100%

made in Ireland アイルランド製

ロンドンポタリー日本正規代理店オンラインストアにて販売開始。

■「LONDON POTTERY（ロンドンポタリー）」

【ロンドンポタリーとは】



LONDON POTTERY社は、David Birchによって1981年ロンドンのウィンブルドンにて設立されました。

彼はRoyal College of Art（英国王立美術大学）で学んだ知識と、イギリスの老舗陶器メーカーPool Pottery社や

The Fulham Pottery社で培った製造に関する知識を融合させ、独自のデザインを開花させました。

1970年代後半にはモダンと伝統を組み合わせた陶器の保存瓶を発表しその名が知られるようになりました。

また、1980年代にアジア諸国での陶器生産を開始したパイオニアでもあります。

LONDON POTTERY社はその後30年以上、さまざまな陶器製品を生み出し続けています。



代理店である株式会社H.I.T.が2017年より、

ロンドンポタリーブランドの日本正規代理店として運営しております。

ロンドンポタリー日本正規代理店オンラインストア

https://shop.londonpottery.jp/(https://shop.londonpottery.jp/)

【本件に関するお問合せ先】

株式会社H.I.T. 広報担当：長谷川

電話：011-398-6632(#) メールアドレス：info@londonpottery.jp

