1講座・1人から導入しやすい『明瞭価格』。株式会社リスキルのeラーニング動画講座がラインナップ400種類を突破

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、法人向けeラーニング動画講座サービス(https://www.recurrent.jp/movie)において、提供講座数が400種類を突破したことをお知らせいたします。当社は、対面・オンライン研修で培ってきた実績と、お客様からのフィードバックに基づき改善を重ねた高品質な研修コンテンツを動画化し、「明日からすぐに使える」実践的なスキル習得を支援しています。本サービスは、利用期間が無期限の「買い切り」と、無料の管理システム付きで安価に利用できる「レンタル」の便利な2つのプランを提供し、多様な企業の研修ニーズに柔軟に対応します。

今後も、最新の市場トレンドを反映したフレッシュな動画コンテンツを提供し、企業様の良質な人材育成に貢献してまいります。

eラーニング動画講座 一覧 - 社員研修のリスキル

変化するビジネス環境と高まる研修ニーズ

現代ビジネスに不可欠な「実践力」の早期習得

近年、ビジネス環境の変化が加速する中で、企業には社員一人ひとりの迅速なスキルアップ、特に現場で「明日からすぐに使える」実践的なスキルを習得させることが強く求められています。

フレキシブルな学習環境と効率的な管理体制への要求

リモートワークの普及や多様な働き方の進展に伴い、日時が固定されたリアルタイムの研修と違い、好きなタイミングで実施できるeラーニング動画講座の需要が高まっています。また、企業の人事担当者様からは、受講者数の制限なく、安価かつ明瞭な価格設定で利用できること、そして運用の手間を最小限に抑えつつ、受講者の進捗を正確に把握できる管理体制が求められています。

リスキルの動画講座について

多様なニーズに対応するリスキルのeラーニング動画講座

リスキルのeラーニング動画講座は、eラーニング動画を視聴しながら実施する研修です。すべての講座が「買い切り」と「レンタル」の両プランに対応しており、柔軟な利用が可能です。

網羅性の高い豊富なラインナップ

提供講座は、企業の人材育成における多様なニーズに応えるため、階層別、テーマ別、職種別にわたる400種類を超える豊富なラインナップを取り揃えています。

- 階層別研修新入社員・内定者、若手社員、中堅社員、そして管理職（新任管理職、店長、プレイングマネージャーなど）といった各階層のニーズに合わせた実践的な研修を提供しています。- テーマ別研修現代ビジネスで必須とされる幅広いテーマを網羅しています。例えば、コンプライアンス研修やハラスメント対策研修、ロジカルシンキング やクリティカルシンキング といった思考法、メンタルヘルス（セルフケア、ラインケア）、ダイバーシティ（LGBTQ、アンコンシャスバイアス）、そしてビジネスライティングや顧客対応 など多岐にわたります。- 職種・専門分野別研修営業、マーケティング、人事、コールセンターといった専門職種向けの研修 に加え、DX研修やセキュリティリテラシー研修、プログラミング（Java、Pythonなど）を含むIT研修 も充実しています。柔軟な2つの利用プラン- 買い切り：半永久的な利用と幅広い活用が可能mp4データが手元に残るため、半永久的に利用可能（利用期間無期限）です。大人数の受講に適しており、データダウンロード後はネット環境がなくてもお好きな端末で視聴が可能です。複数の講座ファイルを繋げて1本の動画にしたり、自社LMSに入れたり、幅広く活用できます。- レンタル：手軽で運用の手間を最小限にオンラインで手軽に閲覧できるプランです。利用期間は4週間、2週間、1週間から選べます。無料の研修管理システムをインターネットブラウザで開き、動画の再生が可能です。1講座から・1人からでも安価に導入できる料金設定

リスキルでは「もっと研修を」実現するため、明瞭な価格設定を導入しています。初期登録費用、月額費、年会費、更新費など、利用料以外の費用は一切かかりません。1講座からでも1人からでも利用できるため、必要な講座を必要なときに簡単に利用することが出来ます。

リスキルの動画講座の特徴

高評価・高品質な動画講座で良質な人材育成を実現

リスキルの動画講座は、企業の人材育成を効果的にサポートするために、以下の特徴を備えています。

1. 高い専門性と実践性の両立- 「明日から使える」スキルを習得難しい理論や机上の空論よりも、より実践的で活かせることを重要視しています。受講者は、動画講座を通して、現場で「明日からすぐに使える」シンプルな方法論やスキルを身につけることができます。- 高品質なコンテンツと高評価講師陣対面やオンライン研修で使用し、お客様からのフィードバックを反映して改善を重ねたテキストを活かして動画講座を制作しています。講師派遣型研修にて、5段階中平均4.75の高い評価（2025/3期実績）を得ている講師陣のなかでも、特に評価が高い講師陣のみが動画講座を担当しています。2. 最新の知識を提供する体制- 古い動画撲滅宣言動画の内容が古くなると学習意欲が薄れるのを防ぐため、最新のトレンドや市場ニーズを反映するために、すべての動画講座を2年半以内に撮影しています。大きな変化があった場合は、2年半を待たずに再撮影を実施しています。3. 忙しい社員でも受講しやすい利便性- 忙しい社員でも受講しやすい工夫動画はカリキュラムごとに分割されたチャプターで構成されており、時間があるときに一気に見ることも、分けて見ることも可能です。 レンタルプランでは、1.5倍や2倍の倍速再生に対応しており、受講者は自身のペースで効率的に受講できます。また、30分以内の講座も用意されており、要点を絞って短時間で研修を実施したいという要望にも対応しています。- 充実した学習支援機能すべての講座に要点を押さえた理解度テスト付きです。不正解の問があった場合、該当の章を視聴しなおすことで再学習ができます。 字幕データも使用でき、再生時に表示できます。字幕データは買い切りの場合ダウンロード可能であり、耳が不自由な方や音声が聞きづらい環境でも利用することができます。 動画講座はスマートフォンでの視聴も可能で、隙間時間の活用にも役立ちます。リスキルのeラーニング動画講座の仕様

4. 運用の手間を最小限にする無料の管理システム（レンタル時）

レンタルプランで提供される無料の管理システムは、研修管理に便利な機能を提供します。

- 実施進捗の可視化とデータ出力管理システムを見れば、「誰が・どの動画講座を・何章まで見たか」がひと目で分かります。受講者の実施進捗はCSVデータ（Excelで利用できるデータ）で出力することもできます。- 実施履歴の管理レンタル期間が終わっても管理システムは継続して利用できるため、過去の実施履歴を見ることができます。

コンテンツ拡充と人材育成への貢献

この度、弊社のeラーニング動画講座が400種類を突破したことは、高品質なコンテンツと柔軟な利用形態が多くの企業様にご評価いただけた結果であると受け止めております。

今後も、さらに多様化するビジネスニーズや技術の進化に対応するため、より多角的なテーマで、引き続き「明日から使える」実践性を追求した動画コンテンツの制作を加速させてまいります。

株式会社リスキルは、企業様の良質な人材育成を支援し、選ばれ続ける研修コンテンツを提供することで、社会全体の生産性向上に貢献してまいります。

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、人材育成を軸に、講師派遣型一社研修(https://www.recurrent.jp/customize)・公開講座(https://www.recurrent.jp/open)・eラーニング動画講座(https://www.recurrent.jp/movie)などの研修サービスを提供しています。

お問い合わせ先

株式会社リスキル

Web：https://www.recurrent.jp/movie_inquiries/new