話題の新刊も対象！今年一年の感謝を込めて、ジーンブックスの全刊行作品がお得に買えるSNSキャンペーンが開催
株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）は、今年一年のご愛顧への感謝を込めて、ジーンブックス公式オンラインショップ(https://jeane-books.myshopify.com/)で使える割引クーポンが抽選で当たる「Jeane Books 年末年始の読書応援キャンペーン」を開催いたします。
キャンペーンについて■名称■
Jeane Books 年末年始の読書応援キャンペーン
（Instagram版表記「Jeane Books 年末年始の読書応援フォロー&いいねキャンペーン」）
（X版表記「Jeane Books 年末年始の読書応援フォロー&リポストキャンペーン」）
■賞品■
ジーンブックス公式オンラインショップ500円お買い物クーポン 260名様
ジーンブックス公式オンラインショップはこちら(https://jeane-books.myshopify.com/)
※応募者の中からランダムに抽選
※X、Instagram合同
■応募期間・〆切■
2025年12月10日（水）～2025年12月18日（木） 23:59応募分まで
■応募方法■
＜Xでの応募＞
1 X(旧Twitter)のジーンブックス公式アカウント（@JeaneBooks）をフォロー
2 キャンペーン投稿(https://x.com/JeaneBooks/status/1998595788835024982)をリポスト
＜Instagramでの応募＞
1 Instagramのジーンブックス公式アカウント（jeane_books）をフォロー
2 キャンペーン投稿(https://www.instagram.com/p/DSEYnD0kwiL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==)にいいね
※応募規約(https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/)をご確認の上ご応募ください
■当選発表■
当選者へのみ、ジーンブックス編集部より各SNSのダイレクトメッセージにて当選のご連絡します。
■クーポン付与日■
2025年12月19日（金）
■クーポン使用期限■
2025年12月19日（金）～2026年1月31日（土）23:59
応募規約はこちら(https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/)
https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/
ジーンブックスについて
海外発の良質なノンフィクション作品を刊行する出版レーベルです。主に音楽系書籍を取り扱っており、ジャンルはロック、ジャズ、ポップなど。70、80年代ミュージックシーンを牽引したミュージシャンや、ヒット曲を生み出した名プロデューサーが語る制作秘話など、音楽ファンにはたまらない特別な一冊をお届けします。その他、現代アートやライフスタイルの本も取り扱っています。
【ジーンブックス 概要】
■運営会社 ：株式会社ジーン
■公式サイト：http://books.jeane.jp
■公式ＳＮＳ：
X：https://twitter.com/JeaneBooks
Instagram： https://www.instagram.com/jeane_books/
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞
・市場調査、競合調査など各種リサーチ
・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
・クリエイティブ制作、システム開発
・各種コンサルティングサービス
・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/
＜アート・メディア事業＞
・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/
・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com
・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/
＜ライフスタイル事業＞
・コスメ事業「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/
・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/
・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■設立 ：２０１６年１２月８日
■決算期 ：６月
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式サイト：https://jeane.jp
■公式ＳＮＳ：
https://www.facebook.com/jeaneincjp
https://twitter.com/jeaneinc
https://www.instagram.com/jeaneincjp
■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048
■問い合わせ先：pr@jeane.jp