話題の新刊も対象！今年一年の感謝を込めて、ジーンブックスの全刊行作品がお得に買えるSNSキャンペーンが開催

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）は、今年一年のご愛顧への感謝を込めて、ジーンブックス公式オンラインショップ(https://jeane-books.myshopify.com/)で使える割引クーポンが抽選で当たる「Jeane Books 年末年始の読書応援キャンペーン」を開催いたします。

キャンペーンについて

XキャンペーンバナーInstagramキャンペーンバナー■名称■

Jeane Books 年末年始の読書応援キャンペーン

（Instagram版表記「Jeane Books 年末年始の読書応援フォロー&いいねキャンペーン」）

（X版表記「Jeane Books 年末年始の読書応援フォロー&リポストキャンペーン」）

■賞品■

ジーンブックス公式オンラインショップ500円お買い物クーポン 260名様

ジーンブックス公式オンラインショップはこちら(https://jeane-books.myshopify.com/)

※応募者の中からランダムに抽選

※X、Instagram合同

■応募期間・〆切■

2025年12月10日（水）～2025年12月18日（木） 23:59応募分まで

■応募方法■

＜Xでの応募＞

1 X(旧Twitter)のジーンブックス公式アカウント（@JeaneBooks）をフォロー

2 キャンペーン投稿(https://x.com/JeaneBooks/status/1998595788835024982)をリポスト

＜Instagramでの応募＞

1 Instagramのジーンブックス公式アカウント（jeane_books）をフォロー

2 キャンペーン投稿(https://www.instagram.com/p/DSEYnD0kwiL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==)にいいね

※応募規約(https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/)をご確認の上ご応募ください

■当選発表■

当選者へのみ、ジーンブックス編集部より各SNSのダイレクトメッセージにて当選のご連絡します。

■クーポン付与日■

2025年12月19日（金）

■クーポン使用期限■

2025年12月19日（金）～2026年1月31日（土）23:59

応募規約はこちら(https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/)

https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/

ジーンブックスについて

海外発の良質なノンフィクション作品を刊行する出版レーベルです。主に音楽系書籍を取り扱っており、ジャンルはロック、ジャズ、ポップなど。70、80年代ミュージックシーンを牽引したミュージシャンや、ヒット曲を生み出した名プロデューサーが語る制作秘話など、音楽ファンにはたまらない特別な一冊をお届けします。その他、現代アートやライフスタイルの本も取り扱っています。



【ジーンブックス 概要】

■運営会社 ：株式会社ジーン

■公式サイト：http://books.jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

X：https://twitter.com/JeaneBooks

Instagram： https://www.instagram.com/jeane_books/

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/

＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■決算期 ：６月

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp