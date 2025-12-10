話題の新刊も対象！今年一年の感謝を込めて、ジーンブックスの全刊行作品がお得に買えるSNSキャンペーンが開催

写真拡大 (全4枚)

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）は、今年一年のご愛顧への感謝を込めて、ジーンブックス公式オンラインショップ(https://jeane-books.myshopify.com/)で使える割引クーポンが抽選で当たる「Jeane Books 年末年始の読書応援キャンペーン」を開催いたします。



Xキャンペーンバナー


Instagramキャンペーンバナー

キャンペーンについて

■名称■

Jeane Books 年末年始の読書応援キャンペーン
（Instagram版表記「Jeane Books 年末年始の読書応援フォロー&いいねキャンペーン」）
（X版表記「Jeane Books 年末年始の読書応援フォロー&リポストキャンペーン」）


■賞品■

ジーンブックス公式オンラインショップ500円お買い物クーポン　260名様


ジーンブックス公式オンラインショップはこちら(https://jeane-books.myshopify.com/)


※応募者の中からランダムに抽選
※X、Instagram合同


■応募期間・〆切■

2025年12月10日（水）～2025年12月18日（木） 23:59応募分まで


■応募方法■

＜Xでの応募＞
1 X(旧Twitter)のジーンブックス公式アカウント（@JeaneBooks）をフォロー
2　キャンペーン投稿(https://x.com/JeaneBooks/status/1998595788835024982)をリポスト



＜Instagramでの応募＞
1 Instagramのジーンブックス公式アカウント（jeane_books）をフォロー
2　キャンペーン投稿(https://www.instagram.com/p/DSEYnD0kwiL/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==)にいいね


※応募規約(https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/)をご確認の上ご応募ください


■当選発表■

当選者へのみ、ジーンブックス編集部より各SNSのダイレクトメッセージにて当選のご連絡します。


■クーポン付与日■

2025年12月19日（金）


■クーポン使用期限■

2025年12月19日（金）～2026年1月31日（土）23:59


応募規約はこちら(https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/)


https://books.jeane.jp/article/25winter_cp/


ジーンブックスについて




海外発の良質なノンフィクション作品を刊行する出版レーベルです。主に音楽系書籍を取り扱っており、ジャンルはロック、ジャズ、ポップなど。70、80年代ミュージックシーンを牽引したミュージシャンや、ヒット曲を生み出した名プロデューサーが語る制作秘話など、音楽ファンにはたまらない特別な一冊をお届けします。その他、現代アートやライフスタイルの本も取り扱っています。



【ジーンブックス　概要】


■運営会社　：株式会社ジーン


■公式サイト：http://books.jeane.jp


■公式ＳＮＳ：


X：https://twitter.com/JeaneBooks


Instagram： https://www.instagram.com/jeane_books/


株式会社ジーンについて




当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。



＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞


・市場調査、競合調査など各種リサーチ


・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）


・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策


・クリエイティブ制作、システム開発


・各種コンサルティングサービス


・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/




＜アート・メディア事業＞


・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/


・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com


・出版事業「Jeane Books」　http://books.jeane.jp/




＜ライフスタイル事業＞


・コスメ事業「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/


・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/


・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/




【株式会社ジーン　企業概要】


■代表者　　：代表取締役　林田洋明


■設立　　　：２０１６年１２月８日


■決算期　　：６月


■資本金　　：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）


■公式サイト：https://jeane.jp


■公式ＳＮＳ：


https://www.facebook.com/jeaneincjp


https://twitter.com/jeaneinc


https://www.instagram.com/jeaneincjp


■所在地　　：〒107-0062　東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


電話 03-6380-6165　FAX 03-6380-6215


■免許など　：古物商（美術品）　東京都公安委員会　第30331212827号


宅地建物取引業　国土交通大臣（1）第10616号


有料職業紹介事業　許可番号13-ユ-314999　


特定募集情報等提供事業　51-募-001048


■問い合わせ先：pr@jeane.jp