クリエイター1,000万人突破の次世代デザインエージェント「Lovart」。4つの革命的編集機能を搭載し、AIデザインは「生成」から「実務」へ。

次世代AIデザインプラットフォーム「Lovart（ラブアート）」（URL: https://www.lovart.ai/ja ）は、2025年7月のローンチ以降、全世界で1000万人以上のクリエイターを獲得し、ARR（年間経常収益）が8,000万ドル（約115億円）を突破したことを発表いたします。 あわせて、従来の画像生成AIでは不可能だった「正確な文字編集」「直感的な部分修正」「レイヤー構造化」「商品モックアップ」を可能にする4つの独占機能を実装し、AIデザインの実用性を新たな次元へと引き上げました。

■ 背景：AIデザインの「転換点（Inflection Point）」

これまで、画像生成AIは「プロンプトで画像を生成する」ことには優れていましたが、その後の「微修正」や「レイアウト変更」「文字の差し替え」といったデザイン実務においては、依然としてPhotoshopなどの従来ツールへの依存が必要でした。

Lovartは、この課題を根本から解決するために開発されました。Lovartは単なる画像生成モデルの集合体ではなく、画面の構造を理解し、デザイナーのように思考して作業を完遂する「Design Agent（デザインエージェント）」と、対話形式で操作できる「無限キャンバス」を統合した、全く新しいワークフローです。

■ Lovartの中核をなす「Design Agent」と4つの独占機能

Lovartは、最高性能モデル「Nanobanana Pro」の描画能力と、以下の4つの画期的な編集機能を組み合わせることで、プロの現場で通用する「完結型のデザイン」を提供します。

1. テキスト編集（Text Edit）：画像内の文字を「構造的」に書き換え

画像に含まれるあらゆる文字（看板、ポスター、手書き文字、立体文字）をAIが認識し、WordやPowerPointのように編集可能なテキストとして扱います。

スタイル維持: 元のフォントデザイン、パース（角度）、照明効果、質感を完全に維持したまま書き換えが可能。

隠れた文字の補完: 文字の一部が物体に隠れていても、AIが文脈を理解し、背景や前後関係を壊さずに修正します。

多言語展開: 日本語から英語への翻訳など、テキストの長さが変わってもレイアウトを自動調整します。

2. スマートタッチ (Touch Edit)：直感的な「指差し」修正

「マスク範囲選択」や「複雑なプロンプト」は不要です。ユーザーは修正したい箇所をタップし、指示を出すだけで、AIが意図を汲み取ります。

セマンティック理解: AIが「これは髪の毛」「これは背景のビル」と画像の構造を認識。

対話型編集: 「猫を白くして」「この部分をポスター風に」といった自然言語での指示に対し、周囲との整合性（光、影、構図）を保ったまま精密な修正を行います。

3. モックアップ（Mockup）：1秒で製品化

作成したデザインを、Tシャツ、マグカップ、パッケージ、屋外看板などのシーンへ、ワンクリックで合成します。

物理シミュレーション: 単なる貼り付けではなく、曲面への追従、素材のシワ、環境光の反射などをAIが計算し、実写と見分けがつかないレベルで合成します。

任意の画像をテンプレート化: ユーザー自身が撮影した写真をモックアップの土台として使用することも可能です。

4. 要素編集 (Edit Elements)：画像を「レイヤー」に解体

一枚の画像（AI生成画像またはアップロード画像）を、背景・前景・文字・オブジェクトごとに自動で切り離し、編集可能なレイヤー構造に分解します。

再編集の自由: 「人物の位置だけ動かしたい」「背景だけ差し替えたい」といった、これまでPSDファイルがなければ不可能だった作業を、あらゆる画像で実現します。

■ 「Nanobanana Pro」無制限利用可能

Lovartの有料プランでは、最高品質モデル「Nanobanana Pro」をポイント消費なし（無制限）で利用可能です。広告クリエイティブ、EC商品画像、ブランディング素材など、大量かつ高品質な出力が求められる現場において、コストを気にせず試行錯誤できる環境を提供します。無料プランの会員につきましても、毎日100ポイントを獲得いただけます。

■ 今後の展望

Lovartは、「AIに指示する」のではなく「AIと共に創る」未来を目指しています。広告、EC、メディア、エンターテインメントなど、あらゆる業界のクリエイターが、単純作業から解放され、本来のクリエイティビティを発揮できるよう、今後も「Design Agent」機能の強化を進めてまいります。

■ 「Lovart（ラブアート）」について

Lovartは、画像、動画、3D生成などのマルチモーダル機能を統合し、インスピレーションの創出からビジュアルデザイン、動画編集までのAIワークフローを包括的にサポートする次世代デザインプラットフォームです。 イラスト、写真、Eコマース、ポスター、IP制作など、あらゆるプロフェッショナルなビジュアルシーンで活用されております。

公式サイト: https://www.lovart.ai/ja

公式X (Twitter): https://x.com/lovart_jp

公式YouTube: https://www.youtube.com/@lovart_ai

本件に関するお問い合わせ先：wangquan@liblib.ai