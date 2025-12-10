【好評につき第2弾を開催！】「ガイアの夜明け」で特集された“タクシーDXのリアル”と“ドライバー採用数4倍を実現した秘訣”を語るオンラインセミナー

newmo株式会社

newmo株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：青柳直樹）は、タクシー会社向け無料オンラインセミナー「タクシー業界の変革最前線 ― タクシーDXのリアルと採用数4倍を実現した秘訣」を2025年12月16日（火）に開催いたします。

本セミナーは、10月31日にテレビ東京系列「ガイアの夜明け」でも紹介されたnewmoグループのタクシー改革の実践内容の考え方や要点を、タクシー会社の経営者・採用担当者向けにわかりやすくご説明する内容です。

（10月31日放送 「ガイアの夜明け」 AIで激変！タクシー新時代 ～“地域の足”を守れるか～(https://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/backnumber4/preview_20251031.html)）

特に人材採用が難しくなる中で、応募数・採用数を4倍に伸ばした取り組みや、複数社のタクシー会社をグループに迎える中で進めているDXの裏側を具体的な事例とともにお伝えします。

タクシー事業の成長や改善のヒントを得られる機会として、ぜひご活用ください。

※11月14日に開催した以下セミナーと同内容となります。

【11/14(金)オンラインセミナー開催】タクシー業界の変革最前線！タクシーDXのリアルと採用数4倍の秘訣を公開！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000137033.html)

【開催概要】

イベント名： タクシー業界の変革最前線 ― タクシーDXのリアルと採用数4倍を実現した秘訣

開催日： 2025年12月16日（火）

時間： 14:00～15:00（オンライン開催）

参加費： 無料

対象： タクシー事業者の経営者・採用担当者・事業責任者の方など

形式： Zoomウェビナー（事前申込制）

【プログラム（予定）】

1.タクシーDXの最前線 ― 経営と現場を変えるテクノロジー活用

スピーカー：newmo 取締役COO 野地 春菜

2.採用数4倍を実現した実践ノウハウ ― 現場からの学び

スピーカー：newmo HR（タクシー事業採用） 中田 茉夏

3.質疑応答

【お申込み方法】

以下の申込フォームより必要事項をご入力ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBFXzutKTvWorAIjcvEIFVhTEcE0RpNsftrXPrRDmKPLJx3g/viewform

【ご留意事項】

※タクシー事業者様以外のお申込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。



皆様のご参加を心よりお待ちしております。

＜newmo 会社概要＞

法人名：newmo株式会社

代表 ：代表取締役CEO 青柳直樹

設立 ：2024年1月4日

WEBサイト：https://newmo.me/

所在地 ：

・東京オフィス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目5番1号虎ノ門37森ビル 11階

・大阪オフィス

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目8-2（株式会社未来都内）