共同ブランド 「Setouchi Brand Forge Coco LD」 を立ち上げ

岡山県岡山市に本社を置く 株式会社クリエ・ココ（代表取締役：中嶋政和）と、岡山県笠岡市に拠点を構える 株式会社ラディエス（代表取締役：吉岡れい）は、両社の強みを融合させた共同ブランド 「Setouchi Brand Forge Coco LD」 を立ち上げました。

「Coco」はクリエ・ココの略、「LD」はラディエスの略。

“Forge（鍛える・創り出す）” の名の通り、地域企業のブランド力を鍛え、瀬戸内から全国へと発信する新たなブランディングDXパートナーとして展開を開始いたします。

Setouchi Brand Forge Coco LD のロゴマーク

＜背景＞

中小企業にとって、ブランドは単なるデザインではなく「経営戦略そのもの」です。

しかし、多くの企業では理念の言語化からWeb発信までが分断され、せっかくの強みが顧客に十分伝わらない課題がありました。

ラディエスは、理念・ビジョン策定からロゴ・パッケージ・販促物に至るまで「想いを形にする」ブランディングに強み。

クリエ・ココは、ブランド・マネージャー1級有資格者を擁し、SEO・集客・採用強化につながるWebサイト制作やDX支援を得意としています。

両社がタッグを組むことで、戦略設計からロゴ・パッケージ・販促物・Webサイト・デザイン実装まで一貫したブランド構築を実現できる体制が整いました。

株式会社ラディエス代表取締役 吉岡れい（左）と株式会社クリエ・ココ代表取締役 中嶋政和

＜主な提供サービス＞

「Setouchi Brand Forge Coco LD」では、段階的なサービスメニューを提供します。

1. スターター向けパッケージ（40万円）

ブランド診断 × Web診断（2.5時間対面・改善提案） ※ロゴデザイン・ブランド名・ブランドカラー作成は含まれません。

2. コア商品（250万円～）

ロゴ・販促物制作（最大10点）＋ Web制作・SEO導線設計 ※資材納品は含まれません。

3. 継続サポート（月額9万円～）

ブランドコンサルティング（対面2～6時間）＋ Web運用・セキュリティ保守 ※デザイン制作含まれません。

これにより、企業規模や成長ステージに合わせた柔軟な支援が可能です。

＜両社代表コメント＞

株式会社クリエ・ココ 代表取締役 中嶋政和

「Webは会社の顔であり、採用や集客に直結する最前線です。ラディエスとの協業により、戦略と表現を一気通貫で提供できる体制を築きました。瀬戸内から全国に向けて、中小企業のブランド力を押し上げていきます。」

株式会社ラディエス 代表取締役 吉岡れい

「思いを形にするデザインと、成果に直結するWebを融合できることは、企業にとって大きな武器になります。地域の価値を全国へ届けるために、このブランドで伴走支援していきます。」

「Setouchi Brand Forge Coco LD」は、岡山を拠点に “地方発・全国展開” のブランディングDXモデルケース となることを目指します。

ホームページはこちらです → https://www.coco-ld.com

