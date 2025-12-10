髪のケアは“タンパク質”で変わる。 VALX × VITALISMが手がける初のプロテインシャンプー＆トリートメントが遂に販売開始

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、ヘア＆スカルプケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」を展開する株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（ https://vitalism.jp/(https://vitalism.jp/) ）とのコラボレーション商品を2025年12月10日(水)より、順次販売を開始しました。

今回の商品は“髪の本質＝タンパク質”という原点に立ち返り「髪の土台ケアをタンパク質から考える」という新発想のもと生まれたVITALISM × VALXのコラボレーションヘアケア。



シャンプーとトリートメント合わせて10種を超えるプロテイン由来成分を配合することで、髪のダメージを補修しながら、保湿も質感アップを期待でき、髪そのものをツヤ感に満ちた芯のある髪（ハリ・コシのあるしっかりとした髪）に導きます。

今までの「表面的に整えるヘアケア」から一歩進み、“髪を鍛える”という新時代のケアを提案します。

【商品情報】

・VALX プロテインシャンプー（400ml） 2,979円（税込）

・VALX プロテイントリートメント（390g） 2,979円（税込）

・VALX プロテインシャンプー＆トリートメント トライアルパウチ 200円（税込）

※VALX プロテインシャンプー＆トリートメント トライアルパウチはドン・キホーテ系列店でのお取り扱いとなります。（一部店舗を除く）

【商品特徴】

トレーニング後の汗や皮脂、紫外線などで蓄積する髪ダメージに着目し、シャンプーとトリートメント合計で10種を超えるプロテイン由来成分を配合。使うほどに、ツヤ・ハリ・コシを備えた“芯のある髪”へ導く設計です。ブラックボトルのミニマルな佇まいはジムバッグにも馴染み、日々のヘアケア習慣をアップデート。香りはマンダリンとジャスミンを重ねた清潔感のあるムスクで、トレーニング後でも心地よくリフレッシュできます。

【取扱店舗一覧】

・VALXメンバーズストア（ https://x.gd/uNObz ）

・全国のドン・キホーテ系列店舗（ 一覧はこちら(https://vitalism.jp/pages/valx-collabo-shoplist) ）

・VITALISM公式サイト（ https://vitalism.jp/pages/valx-vitalism-product-list ）

・VITALISM Amazon、楽天、Yahoo!、Qoo10、auPAYマーケット

※12月10日(水)以降、順次導入予定。店舗ごとで取り扱い状況が異なる可能性があります。

また、新発売を記念し、12月10日(水)の全国発売に先駆けて「VALX プロテインシャンプー＆トリートメントセットBOX」を12月1日(月)よりドン・キホーテ系列店舗にて発売中です。

「VALX プロテインシャンプー／トリートメント」に加え「VALX ホエイプロテイン 個包装チョコレート風味（10g）」が付属した特別仕様となっています。

さらに、今回のコラボ商品発売を記念して、イベントを開催することとなりました。

【VALX×VITALISM発売記念イベント】

日時：2026年1月24日(土)

場所：ドン・キホーテ 溝ノ口駅前店

内容：山本義徳氏、ゲスト来店・トーク、商品体験 など

※イベントに関する詳細はVALX公式SNS（@valx_official）にて順次発表予定

VALX × VITALISMが生んだ“プロテインヘアケア”の魅力を知っていただける、特別なイベントとなります。当日は、VALX監修者であり筋トレ界のレジェンドでもある山本義徳氏にもご登壇いただきます。

来場特典やVALXグッズが当たる購入特典もございますので、お近くへお越しの方はぜひ足をお運びください。

【VITALISM（バイタリズム）について】

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数258万本を突破(2023年10月時点)。東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたヘア＆スカルプケアブランド。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

その後、フェイスケアアイテムやボディケアアイテムなど製品ジャンルを広げ、トータルケアブランドに成長。

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

https://vitalism.jp/

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は154万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/