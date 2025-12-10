マンパワーグループ、第13回「じぶん革命」選考結果を特設サイトに掲載

マンパワーグループ株式会社

総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社 (本社・東京都港区、代表取締役社長:池田 匡弥、以下マンパワーグループ)は、"学びたい" "成長したい" という想いをもつ方々を支援する「じぶん革命2025秋」学ぶ意欲応援キャンペーンを開催。全国から685名のご応募をいただき、20名の方の「学びたいこと」を応援することになりました。詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

「じぶん革命2025秋」学ぶ意欲応援キャンペーン特設サイト

URL：https://www.manpowerjobnet.com/campaign/myrev2025autumn/

「じぶん革命2025秋」：変化する雇用市場と『学び続ける力』の重要性

12月9日に発表した2026年第1四半期マンパワーグループ雇用予測調査では、「情報サービス（＋28%）」が最も高い雇用意欲の結果でした。市場においてはデジタル分野のスキル需要が高まり続けているため、企業が求める人材像にも変化が生まれています。企業は即戦力だけでなく、新しいスキルを学びながら成長していく姿勢を持つ人材を重視する傾向が強まっており、スキル強化やリスキリングへの期待も高まっています。

マンパワーグループでは、働く世界の変化に柔軟に対応し、新しいスキルを身につける学習意欲「Learnability：ラーナビリティ」を支援するために「じぶん革命」キャンペーンを実施しています。変化に適応するためのスキルを身につけ、じぶんらしく働きたいあなたのチャレンジ・成長を応援します。本キャンペーンでは、当選者の方々に講座受講費を最大5万円までサポートし、オンライン講座や資格取得に向けたスキルアップの機会をご提供しています。

【当選者の声（一部抜粋）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9974/table/289_1_49f3ca92f2ce60f3e24497e17795c281.jpg?v=202512100527 ]

