九州電力とLiberawareは資本業務提携を締結しました

株式会社Liberaware

九州電力株式会社（福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員 西山 勝、以下「九州電力」）と株式会社Liberaware（千葉県千葉市、代表取締役 閔 弘圭、以下「リベラウェア」）は、九州電力が保有する発電所などのフィールドを活用したドローン機体・ソフトウェアの共同開発を通じて、電力設備を含めた社会インフラのDX化と、ドローンの社会実装を加速させることを目的に資本業務提携を本日締結しました。

また、九電グループである九電ドローンサービス株式会社（福岡県福岡市、代表取締役社長 本田 健一、以下「QDS」）は、リベラウェアと販売代理店「Gold Partner」契約※を締結し、屋内狭小空間の点検に特化した世界最小級の産業用ドローン「IBIS2」の九州エリアにおける利用拡大を実現することで、九州から全国へ「次世代の安全インフラのかたち」を促進します。

九電グループは、「九電グループ経営ビジョン2035」において「エネルギーから未来を拓く ～九州とともに、そして世界へ～」を掲げ、電力インフラの安定供給と地域の安全・安心に資する価値創造を進めています。長年にわたり培ってきた設備保全技術や現場力は、地域社会の発展を支える大きな強みです。

リベラウェアは、「誰もが安全な社会を作る」をミッションに、「IBIS2」を開発し、社会インフラの“見えないリスク”の可視化に取り組んできました。

今回の提携・契約を通じて、九電グループが保有する電力インフラ点検の知見・ノウハウとリベラウェアのドローン・AI解析技術を融合することで、より高度で安全・安心なインフラ維持管理を実現するための新たなソリューションの開発と社会実装を加速します。

３社は、これらの取組みを通じて、災害対応やインフラレジリエンス向上など、幅広い社会課題の解決に寄与することで、「次世代の安全インフラのかたち」を九州から全国へ、そして世界へ発信していくことを目指します。

※リベラウェアが、地域ごとに販売・サポートを担うパートナー企業を「Gold Partner」「Silver Partner」として認定する国内販売店制度上の契約

■資本業務提携を通じた取組み

今後も協業領域の拡大や企業価値向上につながる取組みを継続的に検討していきます。

・九州地域を中心とした電力インフラ設備点検の協働及び持続可能なインフラ維持管理 モデルの構築

・ドローンやロボット等を活用した電力事業の点検・保守の高度化

・デジタルツインの点検・保守・管理領域における利活用の促進

・電力設備点検（屋内等）に特化したハードウェア・ソフトウェアサービスの共同開発

■QDSが「Gold Partner」としてIBIS2の利用拡大を実現

QDSとリベラウェアはこれまで、IBIS2を活用した下水道設備の調査・実証実験や、インフラ設備の安全・効率的な点検に向けた画像処理技術の検証、機体開発時の共同実証など、多方面で連携を進めてきました。「Gold Partner」契約の締結により、九州エリアをはじめとした自治体やインフラ点検事業者への提案活動をさらに強化し、IBIS2を活用した次世代の点検ソリューションを普及促進します。

QDSは、従来のインフラ点検領域で培った知見・ノウハウと高度なドローン操縦技術を生かし、IBIS2の販売から現場サポートまでをワンストップで提供します。また、ドローンで取得した画像データとリベラウェアが提供するソフトウェア（AI解析や画像処理技術など）を組み合わせることで、設備点検の省人化・高度化を実現します。

■QDSとリベラウェアのこれまでの連携

１.九州エリアにおける下水道点検

佐賀県・長崎県など九州エリアにおける下水道設備の調査・点検を連携して実施

２.IBIS2のアシスト機能の検証

IBIS2のホバリングアシスト機能※１追加時に、広い設備と人材で評価・検証を実施

※1 機体の上下方向における操縦をサポートする機能

３.画像処理技術を活用したCIM検証

異なる撮影方法を用い、撮影した動画からそれぞれ点群データとCIMデータ※２を作成、 比較検証を実施

※２ 建設現場の計画・施工・維持管理を一元的に扱うための、3Dモデルを含む統合的な情報データ

■会社概要

▼九州電力株式会社

九電グループは、「ずっと先まで、明るくしたい。」をブランドメッセージとする「九電グループの思い」のもと、低廉で良質なエネルギーをお客さまにお届けすることを通じて、お客さまや地域社会の生活や経済活動を支えることを使命に、事業活動を進めています。安定供給を支える高信頼度の通信ネットワークや情報通信システムの維持運用で培った技術を活かし、ICTサービスを提供。社会のデジタル化推進需要の拡大を追い風に取組みを推進しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31759/table/139_1_c64cf05156ee5fe986761b693bd41562.jpg?v=202512100527 ]

▼九電ドローンサービス株式会社

2024年４月設立。九州電力株式会社の社内設備点検でドローン・ロボットの活用に取り組み、豊富な機体とオペレータを保有。今後は全国の地域社会の課題解決に貢献していくため、従来のサービスメニュー（※以下のとおり）に加え、新たな点検・測量サービスの開発・提供や、特許取得済の独自ソフトの販売等を実施予定です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31759/table/139_2_59ecfad6e45fce0f5867a6dff2cfd9e0.jpg?v=202512100527 ]

▼株式会社Liberaware

「誰もが安全な社会を作る」をミッションに掲げ、世界でも珍しい「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と、当該ドローンで収集した 画像データを解析し顧客に提供するインフラ点検・維持管理ソリューションを行っています。ビジョンでもある「見えないリスクを可視化する」ことに邁進し、安全で平和な社会を実現します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/31759/table/139_3_7c25db561259904366dceeaaf5709906.jpg?v=202512100527 ]