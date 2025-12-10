「月刊ぎふとPREMIUM」12月号好評発売中！アピデ特集、青森・秋田・岩手のギフトショップ、コレクショントイなど

株式会社ビジネスガイド社

「東京インターナショナル・ギフト・ショー」（※1）などを主催する株式会社ビジネスガイド社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：芳賀信享）は12月1日（月）、ギフトビジネスと小売・流通の専門誌「月刊ぎふとPREMIUM」2025年12月号を発売しました。

巻頭特集は、この12月に創業80周年を迎えるアピデ株式会社。中村雅昭社長へのインタビューをはじめ、直営店、商品開発、新サービス「POIPRE（ポイプレ）」などの取材から、同社の現状とギフト流通業界の今後を展望しました。

さらに、ギフトショップ地域ルポ北東北編、コレクショントイ特集、2025年のギフト流通総括なども掲載。ギフト流通関係者必見です。ぜひご一読ください。

※1：日本最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市（※2）。

※2：自社調べ（調査年月：2025年9月）、前回（25年9月3日～5日開催）実績・・出展社数2978社、 来場者数21万9261人

12月号の主な特集

巻頭特集 アピデが変える、感謝の伝え方

この12月に創業80周年を迎えるアピデ株式会社。家庭用品の製造卸からスタートし、メーカー機能を備えたギフトの専門商社として成長してきた同社は「ギフトマーケット」を創造してきた代表企業の一つでもあります。

今回は代表取締役社長の中村雅昭氏へのインタビューに加え、直営店「オリーブハウス三田店」や、法人向けWebギフトのワンストップサービス「POIPRE（ポイプレ）」、法人事業と同社代表取締役専務の吉本和弘氏への取材などから、100周年には年商1000億円を目指す同社の戦略を分析。また、ギフト業界の現状と今後の可能性を分析しました。

「ゼロピッチャー」をはじめ、ヒットが続くオリジナル商品・オリジナル食品開発についての取材も必見です。

ギフトショップ地域ルポ北東北編

青森県、秋田県、岩手県のギフト直販店6店舗を現地取材。人口減や過疎化が進む地域において、伝統工芸品拡充による新規客・インバウンド需要の取り込み、アパレルの品ぞろえ拡大による来店促進、葬儀ギフトへの注力をはじめとした選択と集中、ネット専業への転換など、独自の施策を進める各店のルポルタージュにはギフトを扱う店舗が勝ち残るためのヒントがあります。

日本が誇るコレクショントイ

「ラブブ」ブームもあり、今、注目を集めているコレクショントイ。ハシートップイン、ドリームズ、エポック社、タカラトミーアーツ、バンダイなどへの取材から、「日本発」のコレクショントイの概要と各社の戦略、市場の可能性に迫りました。

特別企画 ギフト流通業界2025年総括

2025年のギフト流通業界を10のキーワードから総括しました。インバウンド、大阪・関西万博、体験消費、推し活、二季化、AI活用、デジタルギフト、コスト上昇、循環型経済、二極化などのキーワードを分析しました。

その他

年賀状とギフトについての企画や今秋に開催された広州交易会のレポート、第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026の開催情報など、業界注目の情報が満載です。

媒体情報

月刊ぎふとPREMIUM 2025年12月号

発売日：2025年12月1日（月）※電子版は2025年12月10日（水）

定価：1100円 (本体価格1000円)

販売形態：媒体サイト、大手書店、Fujisanマガジンサービス、Amazon kindleなど

詳細はこちら（月刊ぎふとPREMIUM 公式サイト）

https://www.giftbook.co.jp/premium/

次号以降の主な特集

・2026年1月号（2025年12月26日（金）発売予定）

年頭トップインタビュー／業界主要団体の年頭所感、ギフト・ショーinソウルレポート、ブライダル関連特集など

・2026年2月号（2026年2月2日（月）発売予定）

第101回東京ギフト・ショーバイヤーズガイド、家具・インテリア関連特集など

購読対象

広義のギフトマーケットと流通に関わる方々にご購読いただいております。

・大手ギフト問屋・ギフトショップ経営者、経営幹部、営業担当者

・百貨店・量販店・専門店 店長、バイヤー、MD担当

・有力メーカー経営者、開発担当者、営業担当者

・販促・マーケティング・広告担当者

・建設・建築・不動産・リフォーム業

・大使館・行政・公共団体など

