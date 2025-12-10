岡山・倉敷で楽しむ冬の贅沢 ― 蟹料理とオールインクルーシブ、温泉旅の癒しを一度に味わう贅沢ダイニング

写真拡大 (全6枚)

株式会社BEKKAN

懐石ブッフェスタイル　冬企画「こだわりの蟹」

株式会社BEKKAN（本社：岡山県岡山市北区本町8-23 代表取締役：臼井幸隆）は、瀬戸内海の美しい景色を望む天然温泉のあるホテルWASHU BLUE RESORT 風籠にて、2025年12月15日（月）から2026年3月31日（火）までの期間、ブッフェスタイルダイニング「竜宮の遣い」において「こだわりの蟹」冬企画を開催いたします。このたびのイベントでは、特製の本ずわい蟹炙りや手作りの蟹クリーム


コロッケなど、選りすぐりの蟹料理をご提供し、食材の魅力を存分に満喫いただける機会を創出いたします。


「本ずわい蟹の炙り　お一人様一皿」


料理人の研ぎ澄まされた感覚と繊細な技によって、四季の自然を映し込んだ独創的な一皿をご用意いたします。お客様は、お好きな料理をお好きなだけ、自分だけの懐石を自由に楽しんでいただける


ブッフェ形式の日本料理です。


【懐石】×【ブッフェ】



蟹を炙ることで香ばしさと旨味が増した一皿をじっくりとお召し上がりいただけます。また、蟹を使ったスモールポーションの一品一品は、美しい盛り付けで、お好みのものを豊富にお楽しみいただけます。さらに、ライブキッチンでは、料理長が試作を重ねて完成させた手作りの蟹クリームコロッケを提供いたします。カニの身とホワイトソースの絶妙なバランスが特徴です。



◆季節のオードブル・・・本ずわい蟹 炙り　一皿つき



冬期間　季節のオードブルが「本ずわい蟹の炙り」

◆スモールポーション、オーダーライブキッチン／ずわい蟹湯葉和え・ずわい蟹錦糸巻・ずわい蟹菊花和え・里芋ずわい蟹餡かけ・蟹みそ・蟹つめ天婦羅・蟹クリームコロッケ・蟹雑炊




スモールポーションでいろいろな種類

本ずわい蟹を使用した手作り蟹クリームコロッケ

岡山・倉敷の種類豊富な地酒と多彩なドリンク


●ご夕食を彩る、地酒・クラフトビール・ノンアル充実のフリードリンク


岡山・倉敷の地酒を中心に、ソフトドリンクやノンアルコールも充実。


さらには岡山のクラフトビール「独歩」も取り揃え、幅広いお客様にお楽しみいただけます。




極聖　純米大吟醸　にごり酒

岡山のクラフト生ビール「独歩」　

＜種類＞


・アサヒ生ビール　


・岡山のクラフト生ビール「独歩」　


・ワイン（赤・白）・スパークリングワイン


・レモンサワー・ハイボール・焼酎


岡山の地酒（４種）


〇本醸造　超辛　白菊酒造


〇伊七　本造醸酒　熊屋酒造　


〇極聖　純米大吟醸　にごり酒　宮下酒造


〇木村式　奇跡のお酒　純米吟醸雄町　菊池酒造


※季節により変更になる場合がございます。



□開催場所：WASHU BLUE RESORT 風籠　2階　ブッフェスタイルダイニング「竜宮の遣い」


□営業時間：２部制　（入替制）　


【１部】１７：３０～１９：００（オーダーストップ１８：３０）


【２部】１９：３０～２１：００（オーダーストップ２０：３０）


料金


〇宿泊プラン（１泊２食）1室2名　25,500円～


〇日帰りブッフェ「Winter Day Trip」


　大人（中学生以上）9,900円／小学生4,950円／未就学児（3～5歳）2,500円


　※宿泊、日帰りブッフェともに０～２歳は無料



ご予約・お問合せ


（代表）電話番号：086-479-9500（受付時間10：00～18：00）【HP】https://kassago.jp



WASHU BLUE RESORT 風籠　概要


【所在地】〒711-0926　岡山県倉敷市下津井吹上303-17


【客室数】５５室


１階：フロント、ロビー、エクスクルーシブラウンジ、オーシャンビューテラス


２階：ブッフェスタイルダイニング竜宮の遣い（レストラン）、はちみつパール風呂「みなづきの湯」


３階：はちみつパール風呂「なごみの湯」


屋上：露天風呂と大浴場　「浦島の湯」「天女の湯」


【源泉】鷲羽山吹上温泉【泉質】単純弱放射能泉（低張性中性冷鉱泉）


【温度】20.3℃【水素イオン濃度】PH7.5