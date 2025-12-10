“手軽に豪華”なクリスマスをセブン‐イレブンで！「チーズ好きのための白いポテトサラダ」や「炭火焼きローストチキンレッグ」、大人気の「金のマルゲリータ」も進化して登場

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、クリスマスの食卓を彩るデリ、サラダ、パスタをはじめ、ピザやチキン、スパークリングワイン、手軽に楽しめるサイズのクリスマスケーキなど、多彩なラインアップを全国のセブン‐イレブンにて発売いたします。

今年は「おうちクリスマス」をテーマに、素材の味わいを引き立てた「生ハムとチーズのバジルサラダ」、カップデリ人気No.1の「たことブロッコリーバジルサラダ」、本格的な味わいの「セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ」など、ひと皿で華やぐメニューを揃えました。さらに、クリスマスに欠かせないチキンは「スペシャルななチキ（骨付き）」、「炭火焼きローストチキンレッグ」を、また「セブンプレミアム オマール海老のビスク」や「アマヤ カヴァ ブリュットレゼルバ」も展開し、ワンストップで手軽に揃うラインアップでお客様の様々なニーズにお応えします。

クリスマスケーキは1人でも気軽に楽しめる3号サイズや1人用などお手頃なサイズと価格のケーキや、見た目にも楽しいクリスマスらしいケーキや、素材にこだわったケーキが揃い、クリスマスのごちそうを「選ぶ楽しさ」をより一層広げます。デリからチキン、ワイン、ケーキまで充実のラインアップで、皆様の「おうちクリスマス」を盛り上げます。

今年の注目クリスマスメニュー！

【デリカテッセン】

■たことブロッコリーバジルサラダ

価格：278円（税込300.24円）

発売日：発売中

販売エリア：沖縄県を除く全国

ふっくらと蒸し上げたたことブロッコリーやじゃがいもの野菜を組み合わせ、バジルソースをかけました。

■いかと海老ブロッコリーオリーブオイル仕立て

価格：298円（税込321.84円）

発売日：12月9日（火）～順次

販売エリア：北海道、沖縄県を除く全国

オリーブオイルが素材の旨味をふんわりと引き立て、海老とブロッコリーの彩りが食卓を華やかにします。

■チーズ好きのための白いポテトサラダ

価格：278円（税込300.24円）

発売日：12月16日（火）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

パルメザンチーズをふんわりとまとわせ、雪が積もったような見た目に仕上げた白いポテトサラダ。コクのあるチーズがじゃがいもの甘みと溶け合い、チーズ好きにはたまらない味わいです。

■白いウフマヨ 半熟卵と特製マヨネーズソース

価格：328円（税込354.24円）

発売日：12月4日（木）～順次

販売エリア：北海道、沖縄県を除く全国

とろりとした半熟卵に、コク深い特製マヨネーズを合わせた濃厚な仕立て。まろやかさが口いっぱいに広がり、クリスマスの食卓をワンランクアップさせます。

■セブンプレミアム オマール海老のビスク

価格：298円（税込321.84円）

発売日：発売中

販売エリア：全国

オマール海老の頭から丁寧に抽出した濃厚な出汁と、香味野菜の旨味を閉じ込めた贅沢なビスク。海老の豊かな香りと深みのある味わいは、冬のごちそうスープとしてもぴったりです。

■グリルチキンときのこのサラダ

価格：598円（税込645.84円）

発売日：発売中

販売エリア：沖縄県を除く全国

香ばしいグリルチキンと3種類のきのこ、マカロニを盛りつけした食べ応えのある華やかなサラダです。

■生ハムとチーズのバジルサラダ

価格：598円（税込645.84円）

発売日：発売中

販売エリア：全国

生ハムや2種類のチーズに相性の良いバジルマカロニを組み合わせた彩り鮮やかなサラダです。

【スパゲティ・パスタ】

■本ズワイ蟹をのせたトマトクリームパスタ

価格：598円（税込645.84円）

発売日：12月10日（水）～順次

販売エリア：沖縄県を除く全国

蟹の旨味が溶け込んだトマトクリームソースに、本ズワイ蟹のほぐし身をトッピング。特別な日の食卓を華やかに彩るパスタです。

■生パスタ 海老とバジルクリーム

価格：598円（税込645.84円）

発売日：発売中

販売エリア：宮城県、山形県、福島県、関東、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、島根県、広島県、山口県、九州

※北海道、岡山県、四国：12月16日（火）～順次発売予定

クリームやチーズにバジルペーストを合わせたバジルクリームソースと、バジルの風味をしっかりと効かせたバジルソースの2種類のソースを使用。もちもち食感の生パスタと、風味の異なる2種類のソースが織りなす深い香りとコクが楽しめます。

クリスマスにぴったりな今年リニューアルしたマルゲリータ

■セブンプレミアムゴールド 金のマルゲリータ

価格：638円（税込689.04円）

発売日：発売中

販売エリア：全国

小麦粉を一から見直し、香りと軽い食感がさらに向上しました。生地に含ませる水分量を増やすことで、小麦の風味がより豊かに、焼き上がりの歯切れの良さも一段とアップしています。生地を焼く前と後の2回に分けてトマトソースを塗り、トマトの味わいをより感じられる仕立てに。すっきりとした味わいと甘みが調和したモッツアレラチーズも10%増量しました。こだわりのイタリア産トマトソース、モッツアレラチーズ、エキストラバージンオリーブオイルを使用した、本格的なピザです。

スパークリングワイン

■アマヤ カヴァ ブリュット レゼルバ

価格：1,098円（税込1,207.8円）

発売日：発売中

販売エリア：全国

手摘みで収穫されたブドウの良質な一番搾り果汁を使用し、シャンパンと同じ瓶内二次発酵で18か月間熟成。華やかな香りと繊細な泡立ちが楽しめるスパークリングワインです。

※一部店舗では酒類のお取り扱いはしておりません。

※ワインの価格は消費税10%が適用されております。

クリスマスチキン

■炭火焼きローストチキンレッグ

価格：556円（税込600.48円）

発売日：12月3日（水）～順次

骨付き鶏もも肉を炭火で香ばしく、ふっくらと焼きあげたローストチキン。特製醤油だれで仕上げ、食べ応えと旨味をしっかり感じられる一品です。

■スペシャルななチキ（骨付き）

価格：352円（税込380.16円）

発売日：12月3日（水）～順次

ジューシーな骨付きもも肉をサクッと軽い衣で仕上げたチキン。11種類のスパイスで味付けし、骨付きならではの旨味を存分に味わえるスペシャルなチキンです。

1人でも楽しめる小さめケーキも充実

■もこもこおひげのサンタさん

価格：520円（税込561.6円）

発売日：12月19日（金）～順次

販売エリア：全国

しっとりとしたスポンジでミルクホイップと甘酸っぱいストロベリーソースを巻き上げたロールケーキ。仕上げには、ホイップクリームでサンタさんのもこもこのおひげを表現した、見た目も楽しいクリスマス限定スイーツです。

■ホワイトケーキ3号

価格：1,000円（税込1,080円）

発売日：12月19日（金）～順次

販売エリア：全国

クリームには北海道産生クリームを配合し、コクのあるミルキーな味わいが特長。北海道産の良質な牛乳を使用し、コクのある風味が特長のどなたでも食べやすい王道のホワイトケーキです。

■チョコケーキ3号

価格：1,000円（税込1,080円）

発売日：12月19日（金）～順次

販売エリア：全国

ベルギーチョコを使用したガナッシュクリームをたっぷりと合わせた濃厚なチョコケーキ。コク深いチョコの風味が口いっぱいに広がる、チョコレート好きにぴったりの贅沢な仕立てです。

■セブンプレミアム 苺のショートケーキ

価格：478円（税込516.24円）

発売日：発売中

販売エリア：沖縄県を除く全国

ふんわりとしたスポンジに、まろやかなホイップクリームと甘酸っぱい苺を合わせた王道ショートケーキ。シンプルだからこそ素材の良さが引き立つ、食後にもぴったりサイズのケーキです。

担当者コメント

一年に一度のクリスマスを、それぞれのスタイルで楽しんでいただきたいという想いから、今年もデリやパスタ、ケーキに加え、ピザ、チキン、スパークリングワインなど、多彩なメニューをご用意しました。

サラダやビスク、パスタは、素材の風味や彩りを大切に仕上げています。また、クリスマスに欠かせないケーキは、1人でも楽しめる小さめサイズもご用意。特別な時間をより甘く、より幸せに彩れるよう、クリームやチョコレートにもこだわりました。さらに、気分を盛り上げるスパークリングワインや骨付きチキンなど、クリスマスの食卓をワンランクアップさせる商品も取り揃えています。「今年はどれにしよう？」「この組み合わせで楽しんでみたい！」と、選ぶ瞬間からワクワクしていただける豊富なラインアップです。ぜひ、セブン‐イレブンのクリスマスメニューとともに、大切な方やご家族、ご友人と心温まるひと時をお過ごしください。

