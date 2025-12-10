【長野県東御市】JALふるさと納税での寄附受付を開始――地域資源を活かした情報発信を推進

東御市

長野県東御市は、寄附者の利便性向上と市の魅力発信を目的として、2025年12月10日に「JALふるさと納税」における寄附の受付を開始しました。

当市の豊かな自然環境から生まれる農産物や、ワイン用ブドウの生産地としての特色など、市の魅力をより多くの方に知っていただく機会を創出するものです。

本参画により、JALユーザーを含む幅広い層に市の情報を届けるとともに、ふるさと納税を通じた地域応援の輪の拡大を目指します。

参画の背景

近年、寄附者が利用するふるさと納税のポータルサイトは多様化しており、地域の魅力を届けるための新たな接点づくりが求められています。

今回の「JALふるさと納税」への参画は、JALユーザーをはじめとした多様な層に東御市の情報を届ける機会を広げるものであり、市の魅力発信の強化につながる取り組みです。

開設日およびURL

2025年12月10日（水）

URL：

https://furusato.jal.co.jp/municipality/202193

東御市について

東御市は、浅間山麓の豊かな自然に囲まれ、年間を通じて晴天率の高い気候に恵まれたまちです。昼夜の寒暖差を生かしたブドウ栽培が盛んで、ワイン用ブドウの産地としても知られるほか、多彩な農産物や地域文化が育まれています。

ふるさと納税を通じて、これらの地域資源を活用した返礼品を提供し、市内事業者の活躍を支援する取り組みを進めています。

今後の展望

今後は、返礼品のラインナップ充実を図るとともに、市内事業者と連携しながら地域資源の魅力を伝える取り組みを進めてまいります。

また、ふるさと納税を通じて、地域応援の輪をさらに広げることを目指します。

JALユーザー様へのおすすめ返礼品

ヴィラデストワイナリー 赤白ワイン2本セット(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/51c60dd97b62ffeff665c62f8e0a2a9c#)

寄附額 26,000円

エッセイストで画家の玉村豊男さんがオーナーのワイナリー。

バランスが良く本格的な味わいの白ワイン「プリマベーラ シャルドネ」と、食事に合わせやすい赤ワイン「プリマベーラ メルロー・カベルネ」をセットにしました。

オラホビール 3種飲み比べ10本セット(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/411774fbcfc71ac9ca33a8744a93011f)

寄附額 14,000円

ビール好きなら一度は味わってほしいオラホビール！

しっかりとしたホップアロマとモルトが味わい深さを演出。

自然を多く残し、さわやかな風の吹く信州・東御市の巨峰畑に囲まれた高台に、信州東御市振興公社の直営クラフトビール工場「OH!LA!HO BEER」があります。

信州八重原温泉 アートヴィレッジ明神館 宿泊補助券(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/aa96776083445de61e5d035b91216480)

寄附額 17,000円

浅間連峰が望める露天風呂が自慢の温泉宿。

展望風呂付ルームや和洋室、和室、ツインルームなどの客室で過ごしていただいたり、芝生が美しい芸術むら公園を散策したり、ゆったり過ごしていただけます。

泉質はナトリウム・カルシウム塩化物泉。無色透明の清らかなお湯は肌合いが良く、また湯冷めもしにくい特徴があります。

牧舎みねむら ロースステーキ 2枚(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/b23fca329ef67fd2dafaa4490d7c5611)

寄附額 22,000円

完全一貫飼育がモットー！

一頭一頭大切に育てられた牧舎みねみらの牛肉の中でも厳選した黒毛和牛「信州峯村牛」のロースステーキです。

標高900メートルの浅間山麓の豊かな自然の中でのびのびと育つ牛は、赤身の美味しさ、脂の美味しさに独特なものがあります。

東御市産シャインマスカット2房(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/47e63aaabd32c805a75243683bd53ad5)

寄附額 17,000円

東御市一番人気の返礼品。2026年分を先行受付！

まるで大粒の宝石。皮ごと食べられて、種もなく食べやすい！

パリッとした皮の中に、爽やかな甘みが溢れ出すジューシーなシャインマスカットをぜひご賞味ください。

お問い合わせ先

長野県東御市

企画振興課 移住定住・シティプロモーション係

TEL：0268-71-6790

E-mail：tomi-furusato@city.tomi.nagano.jp

https://www.city.tomi.nagano.jp/category/furusato/index.html

JALふるさと納税からのお申し込み :https://furusato.jal.co.jp/municipality/202193