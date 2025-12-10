わがままではなく、我（われ）がまま。ゆるくて、やさしくて、かしこい、台湾人の秘密。

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年12月4日（木）に『脱力、台湾式。 24年暮らして学んだ、ゆるく楽しく、幸せな生き方』（著：青木由香）を発売いたしました。

台湾コーディネーターで作家の青木由香さんの3年ぶりの新刊は、24年にわたる台湾暮らしを振り返った自伝的エッセイです。

マッサージに取りつかれて台湾に移住したら、今度はお茶に魅了され、その後台湾で本を出してベストセラーに。さらにコーディネーターとして活動を広げ、結婚、出産、台北に店をオープン……。人生のフルコースをほぼ台湾で体験した青木さんが考察する、台湾で暮らすメリットが軽快なタッチで綴られています。

“脱力の島”台湾

「主婦だけど、毎日ごはん頑張って作らなくてもいいじゃん」

「雨で濡れるから、素足にビーサンで会社行くよね」

ゆるくて人の目なんて気にしないし、他人からの評価もどうだっていい。スピードとテンポとノリこそ大事。そんな合理的でたくましい“脱力の島”台湾に魅了された青木さん。

暮らしの中で直面した小さな戸惑いや、文化のギャップを、決して批評的にではなく、あたたかく受けとめながら、クスっと笑えるエピソードとともに描写されています。

日本人よ、どうしようもなく疲れたら、この島に逃げてきなさい。

旅行記でも文化論でもなく、日常のなかにある小さな幸せや気づきを丁寧にすくい上げた、読むだけで心がふっとほぐれるエッセイ集になっています。もちろんコーディネーター青木さんとして、台湾で訪ねてほしいエリアについても触れています。台湾旅行のお供にも、再度行きたくなった人にもおすすめです。

台湾人のゆるさとやさしさ、合理的な考え方に、「日本人もこうなれたら、もっと幸せになれるかも」と思わずにいられない。台湾好きにはもちろん、なんだか疲れちゃった方にもぜひ読んでいただきたい1冊です。

著者が撮影したくすりと笑える写真も掲載。

【目次】

1章 気づいたら、台湾に呼ばれた

2章 貧乏と出版。コーディネーターという生き方

3章 結婚は祭り。育児は修業

4章 コロナサバイブ＆「青木は終わった？」

5章 今、台湾で生きている

週末、台湾人になってみる。「暮らし」を味わう、台湾案内

【書籍概要】

書名：脱力、台湾式。 24年暮らして学んだ、ゆるく楽しく、幸せな生き方

著者：青木由香

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2025年12月4日（木）

判型：四六判

ページ数：256ページ

ISBN：978-4-04-897926-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504000761/)

【著者プロフィール】

青木 由香（あおき ゆか）

神奈川県生まれ、現在台湾在住。2005年に台湾の出版社から出版した『奇怪ねー』が台湾でベストセラーに。その後、台湾コーディネーターやラジオパーソナリティーとしても活躍。2015年に台湾のいいものを紹介するショップを台北市にオープン。台湾に関する著書多数。現在、台湾の魅力を伝えるPodcast番組「台湾、暮らしの珍道中」を発信している。

Instagram：https://www.instagram.com/taiwan_aokiyuka/

「台湾、暮らしの珍道中」：https://www.youtube.com/@taiwan_kurashi