monday.com、プラットフォーム全体での AI シフトを発表：「実行の時代」が到来

東京 - 2025年12月10日 - monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY)（以下「monday.com」）は、AI を活用した新機能として monday magic、monday vibe、monday sidekick を導入したことを発表しました。このリリースは、AI をあらゆる業務に浸透させるという monday.com の使命をさらに推し進めるもので、あらゆる部門に属するチームが専門知識なしで生産性を高め、拡張性の高いソリューションを生み出せるよう支援します。

monday.com は設立当初から、仕事の中核を支える「使う人に愛される製品」をつくることを使命としてきました。このビジョンの根幹には2つの理念があります。簡単に導入できること、そしてお客様のニーズに合わせて柔軟に変化するプラットフォームをつくることです。AI によってこのビジョンの実現が急速に進んでいるなか、monday.com はさらに直感的で誰もが使いやすいプラットフォームへと進化し、お客様に代わって業務を実行できるようになっています。monday magic、monday vibe、monday sidekick の導入により、monday.com は業務管理の枠を超え、タスクの実行を中心とする新しい時代へと歩みを進めています。これは長期的な進化の第一歩ですが、同社はプラットフォームの実行力を強化し、継続的に効率とビジネス成果の両方を高めていくことに取り組んでいます。

今回発表された3つの新機能は、チームが業務を構築・自動化・実行するプロセスにおける根本的な課題に対処するものです。

- monday magic - monday.com で自分専用の業務ソリューションを作り出す新しい方法。簡単な言葉で要件をひとつのプロンプトに入力するだけで、monday magic がビジネス標準に基づいた完成度の高いワークフローやボードを即座に生成します。- monday vibe - AI によって強化された強力な vibe コーディングプラットフォーム。チームのニーズにぴったりの安全なカスタムアプリを簡単に作成できます。エンタープライズ対応のセキュリティを実現した monday vibe は、ノーコードで社内ツールの作成や monday.com マーケットプレイスへの出品を可能にします。

monday magic と monday vibe の登場により、monday.com は誰もが自分の具体的なニーズに合わせて理想のツールを即座に作り出せる、新しい業務ツールの時代を切り開きます。これは手作業での設定から AI によるソリューション創出への進化を示すものであり、ソフトウェアは設定されるものではなく、知的に生み出されるものへと変化しています。これまでのように顧客が自ら課題をワークフローに落とし込む必要はなく、monday.com の AI が意図を理解し、オンボーディング、構造、自動化を含む最適なソリューションをたった1つのプロンプトで生成します。このアプローチにより、ソフトウェア開発の可能性が大幅に広がります。新たな利用シーンを開拓し、既存のユースケースを強化し、大規模でもカスタム性が高いソリューションをひとつの統合プラットフォームで実現します。

- monday sidekick - 個々のユーザーの企業・役割・職責を理解する文脈認識型の AI デジタルワーカー。自ら提案・実行して業務を推進し、AI 導入のハードルを下げます。会場の手配から数千件の契約管理まで、ワンクリックで成果を生み出す monday sidekick は、プラットフォーム全体で「実行」に焦点を当てた知的 AI への大きな進化を示しています。

「monday.com が目指しているのは AI の開発にとどまりません。ソフトウェアのあり方、そしてその使われ方を根本から再考しているのです」と、monday.com の最高プロダクト・テクノロジー責任者であるダニエル・レレヤ氏は述べています。「多様な業界のお客様と共に築いてきた経験から、私たちは現場で仕事がどのように進んでいるのかを理解しています。また、チームを成長へ導く要素と、前進を妨げる要素の両面も把握しているのです。AI がプラットフォーム全体に組み込まれた今回のリリースは、チームの動きを早め、インパクトを生む仕事に専念できるようにする重要な進化の一歩です。その進化の中核を担う monday vibe は、AI を組み込んだノーコードビルダーです。チームはプロンプト1つで拡張性の高い安全なツールを素早く構築でき、柔軟性とスピードを新たなレベルに高めます。」

企業規模を問わず利用できるこれらの新機能は、グローバル企業には運用効率の高い業務拡張をもたらし、中小企業には最小限のリソースで最大限の成果を生み出せるよう支援しながら、monday.com の AI はチームの生産性を組織全体で向上させます。monday.comの約24万5,000社におよぶ顧客の大半は非技術系ユーザーであり、あらゆる背景の人が直感的に利用できるツールの構築を目指し、アクセシビリティを AI Vision(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000109900.html) の中心に据えています。この生産性向上は、大企業には限られたリソースでより多くの成果を生み出す力を与え、中小企業には成長を後押しする強力な推進力となります。

AI 戦略の導入以降、monday.comにおけるAI機能の利用は四半期比で150％以上の成長を遂げ、第1四半期末時点ではプラットフォーム全体で実行されたAI 主導のアクションが2,600万件を超えました。これらの機能は monday work management、monday CRM、monday dev、monday service に標準搭載されており、プラットフォーム全体で統一感のあるユーザー体験を実現します。



