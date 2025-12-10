ヘアアクセサリースペシャリティーストア＜THE HAIR BAR TOKYO＞からブランドミックスとなるThe White Collectionをご紹介

ギャップインターナショナル株式会社上：M Hairpin with Pearls 16,500円 中：Small Teardrop Pony with Pearls 15,400円 下：Smooth Wavy Pony with Pearls 15,400円（全て税込）

2025年12月10日（水）、＜THE HAIR BAR TOKYO＞がホリデーコレクション Silent Glow とともに、白の息づかいをまとったホワイトコレクションをお届けします。あなたをそっと照らすひと筋の輝き。冬の静寂の中でふと目覚めるやわらかな光。その世界観を最も繊細に映し出すのが、このホワイトコレクションです。白とクリアを基調にしたラインナップは、色に頼らず、流れるようなフォルムと澄んだ質感で “冬の美しさ” を紡ぎ出します。指先に触れた瞬間に伝わる滑らかで上品な素材感。凛とした空気に溶け込むように、静寂にひそむ気品を表現しています。移ろう季節にあなたをやさしく灯すホワイトコレクションが、美しい「余白」をお届けします。

詳細を見る :https://thehairbar.jp/blogs/degital-catalogue/holiday-2025-collection-digital-catalogue-vol-2

【Frosting Heart Gem Pony Large with Icon stud】

（ミディアム）：9,900円（税込（ラージ）：11,000円（税込）



＜THE HAIR BAR TOKYO＞を象徴するフロスティング ハート ジェムポニー待望のフロスティング（マット）タイプが登場しました。これまでの光沢仕上げとは一線を画す、すりガラスのように柔らかく溶け込むニュアンスが魅力です。輝きを抑えたパウダリーなテクスチャーが、大胆なファセットをもつハートモチーフをいっそう際立たせ、スタイルに新鮮で洗練された存在感を添えます。シンプルなポニーテールはもちろん、同シリーズのヘアピンやMサイズポニーとのレイヤードによるアレンジもおすすめ。日常の装いを上品に印象付けてくれるアイテムです。テクニックを必要としないので、ギフトとしても喜ばれるアイテムです。

【Velvet Triple Bow 10cm Barrette】

アイボリー：14,300円（税込）

＜THBT＞が贈るベルベット トリプル ボウ 10cm バレッタは、上質なベルベットを贅沢に重ねた三層のリボンが魅力。奥行きのあるレイヤードが生み出す佇まいは、華やかでありながら大人の余韻をまとい、静かに品格を添えます。シンプルなハーフアップやポニーテールはもちろん、まとめ髪のサイドにそっと添えるだけでも、冬の空気に溶け込むような上品な存在感に。軽やかな付け心地と10cmの頼れるバレッタサイズで、幅広い髪質になめらかにフィットします。リボンモチーフでありながら、深みのあるベルベットの質感と洗練されたシェイプが甘さを抑え、成熟したエレガンスを演出します。オールブラックに合わせると目を射る存在感です。

【Colette Malouf Pearl Collection 3種】

Small Teardrop Pony with Pearls 15,400円M Hairpin with Pearls 16,500円Smooth Wavy Pony with Pearls 15,400円

＜Colette Malouf＞からパールの輝きをまとった新しいシリーズの登場です。ヘアピンは透明なアクリルのトップに並ぶ5粒の樹脂パールが光を乗せたように浮かび上がり、正統派のエレガンスとモダンな機能美を併せ持つ、これまでにない存在感。立体的なシルエットは、どの角度から見ても印象的で、視線を捉えて離さない静かな力を宿しています。同じく5粒のパールがきらめく2種類のポニーもご紹介。しずくのようなカーブが繊細なスモール ティアドロップ ポニー ウィズ パール、そしてなめらかな曲線が髪に溶け込むように寄り添うスムーズ ウエービー ポニー ウィズ パール。いずれもシリーズ共通した美しい曲線美を携え、結ぶだけでスタイルが完成する扱いやすさも魅力です。ヘアアレンジ初心者にも取り入れやすく、ギフトにも最適です。清らかな輝きと洗練された造形が響き合い、日常のヘアスタイルに静かな余韻を添えてくれます。一粒ごとのパールが生む光、その連なりが描く曲線の美しさ-そのすべてが、＜Colette Malouf＞ならではの新しいエレガンスのご提案です。

街も店内も色とりどりに輝き、ホリーデーシーズンは一年でもっとも華やかな装いに包まれます。その反面、公私ともに忙しさが増す12月は、慌ただしさに追われてしまう季節でもあります。そんな「師走」にThe White Collectionがお届けしたいのは、「余白」。雪がしんしんと降り積もる日に、すべての音を雪が吸い込んでしまう美しい静寂。零下の朝にみる霜柱。そんな静けさデザインを落とし込んだヘアアクセサリーを通して、ふっと深呼吸したくなるような瞬間を感じていただければと願っています。ひとつ身に着けるだけで心を整えてくれるような、静寂の輝きをお届けします。

【Holiday Special Gift Wrapping】12月25日（木）まで

全国の店舗およびオンラインストアにて、ホリデー限定デザインのショッパーでお包みをいたします。オンラインストアでは、ご希望の方に限りショッパーを同梱いたします。マットな黒をベースに上品なゴールドエンボスのロゴがマチュアなギフトを演出します。

店頭ではジェンダレスなアイテムも多数取り揃えておりますので、大切な方への贈り物にも、ご自身へのご褒美にも、この季節だけの特別なラッピングを是非お楽しみください。

【THE HAIR BAR TOKYO】

2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつけるHairのスペシャリティーズストア。屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。

The White Collection :https://thehairbar.jp/blogs/degital-catalogue/holiday-2025-collection-digital-catalogue-vol-2ショップリスト :https://thehairbar.jp/pages/shoplist公式オンラインショップ :https://thehairbar.jp/

（online shopでの発売開始は19:00 ～）

NEW Instagram （THBT） :https://www.instagram.com/thbt_official

【商品に関するお問い合わせ】THE HAIR BAR TOKYO

e-mail：gapinfo@gapinternational.co.jp

【プレスのお問合せ先】 担当：片山 03-3499-0077 e-mail: Katayama@gapinternational.co.jp