建設業界のGXを雪国から加速！西尾レントオールは国の「電動重機試用プロジェクト」に参画します

西尾レントオール株式会社

ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志）は、この度、環境省の「令和7年度海岸清掃等における電動重機試用の調査委託業務」において、当社が保有するVOLVO製電動コンパクトホイールローダ「L25 Electric」が、新潟県津南町での除雪作業に活用されることをお知らせいたします。

当社は、建設業界のカーボンニュートラル実現を目指し、電動建機の活用と運用ノウハウの蓄積に業界として先駆けて取り組んでまいりました。この実績と知見が評価され、積雪地での新たな重要プロジェクトへの参画が決定いたしました。本事業を通じて、建設業界のグリーン・トランスフォーメーション（GX）の加速に貢献してまいります。

1. 事業の背景と目的

本事業は、除雪の作業現場で電動重機を試用し、その有効性を検証することで、今後の政策検討に活かし、国内における電動重機のさらなる普及促進を図ることを目的としています。

特に、日中の住宅地に近接する公共施設等での除雪作業は、騒音や排出ガスへの配慮が不可欠です。電動重機は、ゼロ・エミッションと圧倒的な低騒音という特性を最大限に活かせるフィールドとして期待されています。環境に配慮した除雪作業の実現は、地域住民の生活環境保全と作業効率の両立に大きく寄与します。

2. 事業概要

事業名： 令和7年度海岸清掃等における電動重機試用の調査委託業務

事業目的： 除雪における電動重機の有効性を検証し、今後の普及促進を図る。

実施内容： 町営施設の駐車場等における除雪作業（積雪の除去、かき寄せ、集雪など）

実施期間（予定）： 令和7年12月1日～令和8年2月末

実施場所： 新潟県津南町の町営施設

3. 活用される「VOLVO L25 Electric」の除雪におけるメリット

本事業で活用される「L25 Electric」は、除雪作業において従来の重機が抱える課題を解決し、地域の環境と作業効率の向上に貢献します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4VzgMMANmwM ]

ゼロ・エミッションによる環境保全:

排出ガスを一切出さないため、住民が利用する公共施設の周辺環境や、雪解け水から繋がる水資源の保全に貢献します。

圧倒的な低騒音性:

日中の住宅地や公共施設での作業においても、近隣住民への影響を最小限に抑え、作業員同士の円滑なコミュニケーションを促し、安全性を向上させます。

優れた作業性能:

電動ならではの瞬時のパワフルなトルクで、積雪や圧雪された雪の除去・運搬作業を効率的に行い、寒冷地での高い稼働率を実現します。（稼働時間目安：満充電時 約8時間）

【商品詳細ページ：https://www.nishio-rent.co.jp/kenki/product/?m=Item&id=966&kw1=l25(https://www.nishio-rent.co.jp/kenki/product/?m=Item&id=966&kw1=l25)】

1. 今後の展望

西尾レントオールは、今回の豪雪地帯での実証を通じて得られる貴重なデータや知見を基に、電動建機の新たな活用シーンを社会に提案してまいります。除雪作業に留まらず、寒冷地における様々な建設・維持管理分野においても、環境配慮型施工をサポートし、持続可能な社会の実現と建設業界の未来に貢献し続けます。