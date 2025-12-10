TOTTEI 公式アプリで、三宮のおでん盛り合わせやドリンクが無料に！神戸ストークスの試合後も楽しめる新ミッションを公開開始！

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、2025年4月に開業した日本初・270度海に囲まれた水辺のアリーナ「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）」の運営会社として、アリーナ基点でのまちづくり、回遊性向上に取り組んでいます。

このたび、TOTTEIを中心に神戸のまちを楽しみながら参加できる「TOTTEIアプリ」内のミッション機能に、新たに「神戸ストークスとの連携ミッション」を公開します。神戸の人気グルメやおみやげ店舗を訪れて参加するミッションも好評開催中につき、この機会に、さまざまなTOTTEI公式アプリのミッションをお楽しみください。

■12月10日（水）公開！神戸ストークス連携新ミッション

神戸ストークスのホームゲーム開催時に、アリーナ施設内でアプリをチェックインすると、おでん盛り合わせやドリンク無料となるお得な寄り道クーポンを、三宮の対象店舗で獲得できます。今後も試合観戦後のまち歩きがさらに楽しくなるミッションを続々追加予定です。

詳細はこちら https://www.totteikobe.jp/news/article/18586

※12月のホームゲーム日も実施予定です。ご利用時は各店舗の営業時間をご確認ください。

【参画店舗】

【参考情報】TOTTEIアプリで公開中のミッション

１.【餃子尽くし】ひょうたん完全制覇を目指せ！

神戸の名店「ぎょうざの店 ひょうたん」を巡る、TOTTEIアプリ限定の食べ歩きミッションです。対象店舗を回ってチェックインをすると、大盛無料やTOTTEIマイル獲得などの特典が得られます。おなかを満たしながら全店食べ歩いてみてください。

詳細はこちら https://www.totteikobe.jp/closed/hyotan

２.【TOTTEIミッション】神戸のおススメおみやげグッズを手に入れよう！

神戸ならではのオリジナルグッズが並ぶ「神戸のおみやげ Good Things」とTOTTEIを巡るミッションです。Good Thingsでは5% OFFクーポンも手に入り、人気の神戸グッズやコラボアイテムをお得にゲットできます。神戸観光途中にも立ち寄りやすいスポットで、神戸ならではのおみやげ探しをお楽しみいただけます。

詳細はこちら https://www.totteikobe.jp/closed/goodthings

今後もミッションを続々追加予定！

TOTTEI公式アプリでは神戸のまちを周遊しながら楽しむ、新たな観光・おでかけ体験を提供していきます。TOTTEI公式アプリをダウンロードして、お楽しみください

TOTTEI アプリについてはこちら https://www.totteikobe.jp/about_app

【参考情報】

神戸ストークス公式戦「りそなグループ B.LEAGUE B2リーグ戦 第12節」

神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ 12月10日（水）19:05 試合開始

12月10日（水）神戸ストークス公式戦情報はこちら

https://www.totteikobe.jp/event/article/11282