マイケル・コース、ホリデー2025キャンペーンを発表

ニューヨーク時間2025年12月9日、マイケル・コースは、オリヴィア・ペトロネッラ・パレルモ、ジェシー・アイナ、ヘザー・ダイアモンド＝ストロングアームらをモデルに起用したホリデー2025キャンペーンを発表しました。

エマニュエル・アルトがスタイリングを担当し、写真家 ラクラン・ベイリーが撮り下ろした本キャンペーンは、カナダ バンフの雪に覆われた美しい山々を舞台にした、楽しさあふれるウィンターバケーションをテーマに展開されます。

息をのむような景観や活気あふれるapres-ski(スキーを楽しんだ後の社交・娯楽の時間)のムードに着想を得たビジュアルとスタイリングは、山岳リゾートでのホリデーにふさわしい印象的な装いと祝祭のムードを余すところなく表現しています。レイク ルイーズ スキーリゾートの雄大なゲレンデからフェアモント・シャトーのにぎやかなバーまで、ウィンター仕様のレディトゥウェアと心地よいアクセサリーが主役となり、それぞれのシーンに命を吹き込んでいます。ブランドを象徴するバッグ 「ノリータ」や「ハミルトン・モダン」、そして「レイラ」や「ダコタ」は、ソフトなフェイクファーやメタリックシルバー、スタッズ付きスウェードなど、ホリデーシックな素材で彩られ、存在感を放ちます。

また2025年ホリデーシーズンも、マイケル・コースのコンテンツシリーズ「Hotel Stories（ホテル・ストーリーズ）」がつづきます。

このシリーズは、ファッションと旅を融合させてきたブランドの長い歴史を背景に、シーズンごとのキャンペーン舞台として選ばれた各地の注目すべきホテルをフィーチャーします。ホリデー2025の舞台は “フェアモント シャトー レイク ルイーズ“。世界中からゲストが訪れるこのホテルは、比類のない自然美に囲まれた、冬の旅人にとって夢のリトリート先。雄大な景色をゆったり眺めたり、夕暮れ時に暖炉のそばで贅沢なひとときを楽しんだりできるこの場所は、キャンペーンビジュアルとストーリーテリングを際立たせる完璧な舞台を提供しています。

フェアモント シャトー レイク ルイーズは、ブランドがソーシャルメディア、ECサイト、メールなどで展開する“新たな旅心を刺激するコンテンツ”の出発点にもなっています。このグローバルキャンペーンはデジタル媒体をはじめ、ソーシャルメディアや屋外広告などで公開される予定です。

〈主な商品ラインナップ〉

"ノリータ" ショルダー ラージ

\99,000

"ノリータ" ショルダー スモール

\90,200

"ハミルトン・モダン" ショルダートート スモール

\70,400

"ダコタ" ショルダー ミディアム

\79,200

"ジャナ" クロスボディ エクストラスモール

\39,600

"ゾーイ" ポシェットショルダー スモール

\35,200

詳細はこちら :https://www.michaelkors.jp/contents/gift-guide.php

マイケル・コースについて

マイケル・コースは、ラグジュアリー・アクセサリーおよびレディトゥウェアのデザイナーとして知られ、数々の受賞歴を誇ります。自身の名を冠した会社を1981年に設立し、現在ではマイケル・コース コレクション、マイケル マイケル・コース、マイケル・コース メンズのラインを展開し、アクセサリー、レディトゥウェア、フットウェア、ウォッチ、フレグランスなど幅広い商品を展開しています。マイケル・コース ストアは世界の主要都市に出店しており、さらに北アメリカ、ヨーロッパ、アジアでデジタル旗艦店を運営し、お客様にシームレスなオムニチャネル体験を提供しています。

https://www.michaelkors.jp/