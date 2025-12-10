ぽかぽかしっとり！もちぷるんな血色感 #みたらしリップ『ジンジャーシュガーカラーリップセラム』2026年1月9日(金)よりオンラインにて先行発売

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国コスメブランド「エチュード」は、ナチュラルな血色感でメイクしながら保湿ケアできる美容液リップ『ジンジャーシュガーカラーリップセラム』を2026年1月9日(金)よりオンライン先行で発売いたします。

ジンジャーエキス*¹ やシュガーエキス*²、さらにシアバター成分*³ などたっぷりの保湿成分を配合し、ふっくらとしたハリ感にぬくもり*⁴ をプラス。うるおいに満ちたツヤ感放つ、ぷっくり濡れツヤリップに仕上げます。

ナチュラルな色づきから大人っぽさ引き立つミュートカラーまで、口元にイキイキとした血色感を与えます。ケアしながら血色感と透明感*⁵ を同時に叶えるほの甘リップ。

保湿成分をたっぷり配合した、しっとりとろ～んと潤いを与えるケアリップで、乾燥が気になる唇に、ひと息つけるようなリップケアを。

*¹ ショウガ根エキス

*² エリスリトール

*³ シア脂

*⁴ 温感成分によるものですが、商品の効果を保証するものではありません

*⁵ メイクアップ効果による

ジンジャーシュガーカラーリップセラム

ぽかぽかしっとり もちぷるんな血色感 #みたらしリップ

製品名：

ジンジャーシュガーカラーリップセラム 01 プラムジャム

ジンジャーシュガーカラーリップセラム 02 モーブローズ

ジンジャーシュガーカラーリップセラム 03 ヌーディーベージュ

ジンジャーシュガーカラーリップセラム 04 ベールレッド

ジンジャーシュガーカラーリップセラム 05 ピーチメロン

ジンジャーシュガーカラーリップセラム 06 オーツブラウン

ジンジャーシュガーカラーリップセラム 07 コージーモーヴ

販売名：GSカラーケアバーム

価格 ：1,430円（税込）

容量 ：13g

発売日：

2026年1月9日～順次

Qoo10日本公式ストア、楽天、Amazon

2026年1月16日～順次

全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）

ひと塗りでぷるんと弾ける濃密なツヤ感

みずみずしくなめらかなテクスチャーが唇にぴたっと密着し、ぷるんとハリ感のあるツヤを与えます。

ジンジャーエキス*¹ やシュガーエキス*²、さらにシアバター成分*³ などたっぷりの保湿成分を配合し、ぷっくり濡れツヤリップに仕上げます。

じゅわっとにじむような血色感

肌なじみがよく、ちょっぴり大人っぽいくすみ系カラーがほんのり色づき、内側からにじむようないきいきした血色感をプラス。

乾燥で荒れがちな唇をケアしながら、血色感を楽しめる日中用リップケア美容液としても◎

ビューティークリエイターのチョ・ヒョジンさんコラボ

YouTubeチャンネル登録者数 189万人を超える韓国人気YouTuber「チョ・ヒョジン」さんと共同開発したコラボしたカラー。

いずれも淡いニュアンスカラーで、落ち着いた印象に仕上げます。

唇にフィットするフラットチップ

唇の形にぴたっとフィットするフラットチップで、なめらかにムラなく色づきます。

*¹ ショウガ根エキス、*² エリスリトール、*³ シア脂

＜Color system＞



