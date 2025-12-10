「KONAMI STYLE 冬のSteamキーコードセール」を開催中！人気の19タイトルが最大80％OFF！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、KONAMIの公式通販サイト「KONAMI STYLE」で、Steam版のゲームを最大80%OFFでお得に購入できる「KONAMI STYLE 冬のSteamキーコードセール」を本日12月10日（水）から12月18日（木）まで開催します。

オリジナル壁紙特典つきの『SILENT HILL 2』、および『プロ野球スピリッツ2024-2025』が半額で購入できるほか、今年発売した『幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争』も30％OFFで購入できます。

年末年始に遊ぶゲームをお探しの方は、ぜひサイトをチェックしてください！

※本セール情報は、日本国内向けです。

※オリジナル壁紙特典はセール期間に関係なくお渡ししております。

くわしくはこちらをチェック！ https://konami.jp/4qIL8qx

オリジナル壁紙特典を手に入れよう！

『SILENT HILL 2』

50%OFF

『幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争』

30%OFF

『SILENT HILL 2』（通常版/デラックスエディション）と『幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争』のSteamキーコードをKONAMI STYLEで購入すると、オリジナル壁紙特典がもらえます。

特典を手に入れて、パソコンのデスクトップ画面やスマートフォンのホーム画面を特別なデザインで彩りましょう！

※オリジナル壁紙特典はセール期間に関係なくお渡ししております。

KONAMIの公式通販サイト「KONAMI STYLE」 https://konami.jp/47vJBMM

【著作権表記】

▼プロ野球スピリッツ2024-2025

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2025 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

Getty Images

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment

“eBaseball"および“eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。

▼オバケイドロ！

(C) FREE STYLE, Inc. (C)Konami Digital Entertainment

▼その他タイトル

(C)Konami Digital Entertainment

SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。