「KONAMI STYLE 冬のSteamキーコードセール」を開催中！人気の19タイトルが最大80％OFF！
株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、KONAMIの公式通販サイト「KONAMI STYLE」で、Steam版のゲームを最大80%OFFでお得に購入できる「KONAMI STYLE 冬のSteamキーコードセール」を本日12月10日（水）から12月18日（木）まで開催します。
オリジナル壁紙特典つきの『SILENT HILL 2』、および『プロ野球スピリッツ2024-2025』が半額で購入できるほか、今年発売した『幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争』も30％OFFで購入できます。
年末年始に遊ぶゲームをお探しの方は、ぜひサイトをチェックしてください！
※本セール情報は、日本国内向けです。
※オリジナル壁紙特典はセール期間に関係なくお渡ししております。
くわしくはこちらをチェック！ https://konami.jp/4qIL8qx
オリジナル壁紙特典を手に入れよう！
『SILENT HILL 2』
50%OFF
『幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争』
30%OFF
『SILENT HILL 2』（通常版/デラックスエディション）と『幻想水滸伝 I&II HDリマスター 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争』のSteamキーコードをKONAMI STYLEで購入すると、オリジナル壁紙特典がもらえます。
特典を手に入れて、パソコンのデスクトップ画面やスマートフォンのホーム画面を特別なデザインで彩りましょう！
※オリジナル壁紙特典はセール期間に関係なくお渡ししております。
KONAMIの公式通販サイト「KONAMI STYLE」 https://konami.jp/47vJBMM
