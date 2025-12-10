【さんみ無料!?】【全ラーメン無料!?︎】【全リゾット無料!?︎】元祖トマトラーメン 三味(333)全店舗でクリスマスをお得にすごそう！楽しく美味しくメリークリスマス！サンミのタダクリスマスキャンペーン♪

株式会社三味

三味のサンタさんが無料提供する福岡発祥三味の元祖トマトラーメンとサンミのJr.サンタさん(三味のそうしくん、三味のまりんちゃん、三味のあきとくん、三味のまなちゃん)たち★︎

【キャンペーン内容】

お店で女性と赤ちゃん、未就学児、小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生さんは【三味(さんみ)でメリークリスマス】と店員に伝えていただくだけで全ラーメン無料提供いたします。

聖なるイベントですこしでもよい思い出づくりのお役にたてれば光栄です。

さらに【三味(さんみ)のサンタさん】と伝えていただくだけで全リゾットも無料提供いたします。

すこし早めにサンタさんに会えるかも？

元祖トマトラーメン680円と〆のチーズリゾット300円をタダで食べてお得に楽しくすごしましょう。

最大1人あたり約1000円お得なタダクリスマスキャンペーンです！

【キャンペーン開催期間】

2025年12月24日(水)の昼12時00分～2025年12月25日(木)の夜中23時59分まで

【キャンペーン対象者】

すべての女性、すべての赤ちゃん、すべての未就学児、すべての小学生、すべての中学生、すべての高校生、すべての大学生、すべての専門学生の方が対象！

【提供杯数】

♾️(福岡県と佐賀県にある全店舗でご来店いただいたキャンペーン対象の方全員分)

【幸せなクリスマスのお手伝いによる無料提供最低目標杯数】

12月24日福岡県と佐賀県にある元祖トマトラーメン三味(333)全店舗で最低8000杯無料提供させてください。

12月25日福岡県と佐賀県にある元祖トマトラーメン三味(333)全店舗で最低12000杯無料提供させてください。

【開催店舗】

福岡県と佐賀県にある元祖トマトラーメン三味(333)全店舗対象

三味のサンタさんと公式キャラクターのトマプリ(C)︎/超辛麺侍(C)︎/福岡県遠賀郡水巻町公式キャラクター みずまろ

【創業者自身の経験】

私宮下は久留米高専在学中、部活や勉学に励み、クリスマスを華やかに祝うことが難しい経験をしました。世間が賑わう中、特別な食事やプレゼントを用意できない寂しさを感じたことを今でも覚えています。しかし、そんな時、温かい一杯の食事にどれほど心が救われたことでしょう。

クリスマスは本来、イエス・キリストの降誕を祝う日であり、家族や隣人への「愛」と「分かち合い」の精神が原点にあります。この「分かち合い」の精神を、私は「食」を通して実現したい。物価高騰で家計が厳しい今だからこそ、三味(333)のラーメンが、特別な出費を気にせず、心から笑って過ごせるクリスマスの「温かい食卓」になれば、これ以上の喜びはありません。

【キャンペーンの意義】

クリスマス本来の「愛と分かち合い」の精神を、物価高騰が影を落とす現代社会において、具体的な行動として実現することが、株式会社三味の使命です。

創業者宮下自身の「温かい食事に救われた」経験を原点とし、経済的な不透明感の中で特に影響を受けやすい未来を担うお子様、学生の皆様そして日々の生活を支える女性の皆様へ奉仕いたします。

元祖トマトラーメン「三味(333)」が無料で提供する一杯は、単なるサービスではなく、「特別な日を、経済的な負担なく楽しんでほしい」という強い願いの結晶です。温かいラーメンと絶品リゾットを通じて、「美味しい、温かい」という笑顔と安心感を分かち合い、社会全体の明るい未来へ貢献してまいります。

三味のサンタさんと三味の健美ラーメン

【創業者宮下将司からのメッセージ】

皆様へ、メリークリスマス！にむけて

クリスマスといえば、西洋では七面鳥や豪華なデザートが並びますが、私たち三味(333)がこの聖なる日に提供したいのは、日本の冬に欠かせない「温かさ」です。三味(333)の元祖トマトラーメンは、人々の心を物理的にも精神的にも温める「博多のソウルフード」です。

この度、女性や子供さんと学生さんにラーメン・絶品リゾットを無料提供させていただくのは、単なるサービスではなく、クリスマス本来の意義である「隣人への奉仕」と「喜びの分かち合い」の実践です。お子様や、未来を担う学生さん、そして日々の生活を支える女性の皆様に、温かいラーメンを食べて「美味しい、幸せ」と笑顔になっていただくこと。それが、私たちが目指す最高のクリスマスです。「三味(さんみ)でメリークリスマス」「三味(さんみ)のサンタさん」の合言葉で、皆様の特別な一日を彩るお手伝いができれば幸いです。12月24日、25日は営業時間中どうか食券を購入せずに当店スタッフに魔法の合言葉をお伝えください。全力でご奉仕させていただきます。

■ 株式会社三味について

| 商号 | 株式会社三味| 代表者 | 代表取締役 宮下 将司| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園1-25 元祖トマトラーメンビル1号館 3F| 設立 | 2015年10月1日| 事業内容 | 福岡発祥「元祖トマトラーメン」を主力としたラーメン店運営、商品開発・販売

■ 元祖トマトラーメン 三味(333) 店舗情報

福岡発祥の健美ラーメン専門店として、皆様に健康と活力をお届けしています。メディアにも多数取り上げられた自慢の三味(333)の元祖トマトラーメンを、ぜひこの機会に無料でご賞味ください。

⑴天神大名総本店（2015年開店 / 24時間営業）

2023/1/25放送【まじもん】の【福岡市民300人に聞いたラーメンランキング】にてノンスタイル井上さんにご来店いただき、「うまぁ」と絶賛していただいた店舗です。

店舗所在地：福岡県福岡市中央区大名1-11-27 イルモンド大名TWO 1F / TEL:092-739-3335

⑵十日えびす店（2016年開店 / 営業時間：11:00～23:00）

2025/11/22放送【高校生のじかん】で福岡高校の学生さんとザ・ローリングモンキーのカツキさんに最強ラーメンのご認定をいただいた店舗です。

店舗所在地：福岡県福岡市博多区千代1-23-29 元祖トマトラーメンビル2号館 1F / TEL:092-710-5333

⑶古賀駅店（2017年開店 / 営業時間：11:00～23:00）

2023/4/28放送【華丸・大吉のなんしようと？】にて華丸さん・大吉さん・松岡昌宏さんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

店舗所在地：福岡県古賀市駅東1丁目5-11 / TEL:092-944-3330

⑷水巻みどりんぱーく店（2018年開店 / 営業時間：10:30～22:00）

2025/2/1放送【ちょっと福岡行ってきました！】にて堀未央奈さん・森香澄さんにご来店、元祖トマトラーメンを弊社スタッフと一緒に作って頂き、一緒にご試食し「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

店舗所在地：福岡県遠賀郡水巻町猪熊1-9-19(行政施設内) / TEL:093-202-3334

⑸天神大名中心店（2019年開店 / 24時間営業）

2020/12/23放送【BLUEでカンパイ！】にて黒田りささんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

店舗所在地：福岡県福岡市中央区大名1-12-58 パサージュビル 2F / TEL:092-737-3337

⑹博多駅東店（2021年開店 / 24時間営業）

2025/11/2放送【坂上&指原のつぶれない店】の【24時間繁盛店】のコーナーにて、松村沙友理さん(さゆりんごさん)とウエストランド河本さんに1日アルバイト体験をしていただいた店舗です。さらに番組中東京のTBSスタジオでは元祖トマトラーメンをご試食頂きMC：坂上 忍さん、指原莉乃さん、レギュラー：ヒロミさん、スタジオゲスト：あんりさん（ぼる塾）、石原良純さん、カズレーザーさん（メイプル超合金）、長嶋一茂さん、関水渚さんに「うまい」「美味しい」と絶賛していただきました。

店舗所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東2-9-6ソリューションビル1F / TEL: 0120-330-333

⑺モラージュ佐賀店（2025年開店 / 営業時間:10:00～22:00）

店舗所在地：佐賀県佐賀市巨勢町牛島730 モラージュ佐賀レストラン街内1F / TEL: 0952-20-4333

⑻照葉スパリゾート店（2025年開店 / 営業時間:10:00～23:00）

店舗所在地：福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目2-15 照葉スパリゾート本館1F 駐車場前 / TEL: 092-682-3335

三味のサンタさん