France¤Ë³Ø¤Ö¸ø¶¦Ê¸²½À¯ºö¡¦Art &Espace Louis Vuitton Tokyo¡ÖAndy¡¡Warhol¡¡Serial Portraits ¡×ÆÃ½¸¡ª
¡Ú2025Ç¯12·î11ÆüÌÚÍËÆü22»þ～22»þ50Ê¬¡¦½ÂÃ«¥¯¥í¥¹FM¡ÖGENTLE NIGHT¡×¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹£²ÂçÆÃ½¸¡ª
¡ý¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë³Ø¤Ö¸ø¶¦Ê¸²½À¯ºö&Art ¤ÎÌ¥ÎÏ
¡ý¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©ー¥Û¥ëÅ¸～Espace Louis Vitton Tokyo ～Guest)
Special Guest)
¡ý#¥Þ¥Á¥åー¥Õ¥ë¥Í »á¡ÊM.#MathieuFournet ¡Ë¡ÊºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¡¦Ê¸²½»²»ö´±¡Ë
¡ý#ÊÝ²Ê¹¥¹¨¡¡»á¡ÊÄ¹Ìî¸©½Ð¿È¡£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤ÊCD¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢
±Ç²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×(Attack on Titan¡Ë¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼õ¾Þ±Ç²è¡ÖÁÉ¤ê¤·¼Ô¡×
¡Ê¼ç±é¡¦¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª»á¡Ë¹¹ð¥Áー¥à¤¬¼ê¤¬¤±¤ëCD¡¡#GENTLEPOP ¤ò
ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖGENTLE NIGHT¡×¡¡https://x.com/GENTLE_NIGHT_FM¡¡
¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸Äº¤¯¤È±þÊç´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈÖÁÈÆâÍÆ°ìÉô¡¦¼èºàºÑ¤ß¡Ë
ÅöÆüÀ¸ÊüÁ÷¤ÏShibuyaCross-FM¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¤«¤éLive YouTube¡¡¤¬¤´Í÷Äº¤±¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11th December, Thursday
£²£²～£²£²¡§£µ£°(Japan Time¡Ë
£±£´～£±£´¡§£µ£°(Paris ¡Ë
£±£³～£±£´¡§£µ£°(GMT¡Ë
¡ÊOfficial HP¡Ë
¢
¡ýhttp://shibuyacrossfm.jp/program/thu/22-02.php
MC¡Ë¡ýGEN¡ë¡ÊÈÓÅè¸µ)
(SSW¡¢2020Ç¯～TVºë¶Ì¡Ö»Íµ¨¡¡ºÌ¤Î¹ñµª¹Ô¡×¤Ç³Ú¶Ê¤¬·ÑÂ³Å¬»þOn Air¡¢
2018Ç¯6·î29Æü¥¿¥ï¥ì¥³¼óÅÔ·÷Å¹ÊÞCD¥Ç¥¤¥êー¥Á¥ãー¥È£±°Ì¡£
³©Àî¾Þºî²È¡¦ÃÓÅÄËþ¼÷É×»á¤¬Design¤ò¼ê¤¬¤±¤ëNobel¾Þ»í¿ÍSeifert»á¡Ö¥ô¥£ー¥Ê¥¹¤ÎÏÓ¡×
ÆüËÜ¸ìÈÇÃøºî¸¢Åù¤ò½êÍ¡£
FMÊüÁ÷£³£°¼þÇ¯µÇ°´§ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥·¥ã¥ó¥½¥óÆÃ½¸ÈÖÁÈ¡ÖC'est La Vie¡ªChanson¡×¤Ç¤Ï
¥á¥¤¥óPD ¤òÌ³¤á¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥Ñ¥é£²£°£²£´¤Ç¤ÏFencing¤òÆÃ½¸¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÎPSGÍèÆüÆÃ½¸ÊüÁ÷¤â¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢Cannes±Ç²èº×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤¹¤ëÅù¡¢France¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤òMC¡¦±é½Ð¤È¤·¤Æ¿ô¡¹
¼ê¤¬¤±¤ë¡Ë
¼Ì¿¿
¡ý¥Þ¥Á¥åー¡¦¥Õ¥ë¥Í »á¡ÊM.Mathieu Fournet¡Ë¡ÊºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¡¦Ê¸²½»²»ö´±¡Ë¡¡
photo by Sugawara Shota
¡ýGEN¡ë¡¡in the front of the portraits of Jews of the Twentieth Century
～Espace Louis Vuitton Tokyo ～Louis Vuitton É½»²Æ»Å¹£·³¬～
¡ÊÆ±Å¹Staff ¤Ë¤è¤ë»£±Æ¡Ë
GEN¡ë
