【横浜・八景島シーパラダイス】冬だからこそ体験できる深海生物にフィーチャーしたイベント！『深海生物まつり』 【２０２５年１２月２６日（金）～２０２６年３月１日（日）】

株式会社 横浜八景島

『横浜・八景島シーパラダイス』では、２０２５年１２月２６日（金）～２０２６年３月１日（日）の期間、深海生物を「見る」「さわる」「知る」「味わう」ことができるイベント「深海生物まつり」を開催いたします。

深海生物とは、水深２００ｍ以深に生息する生物のことを指します。海水温が下がる冬の時期は深海生物たちが浅海へとやってくるため、漁師さんの深海底引網漁や刺網漁といった漁法で捕獲される機会が増え、水族館に希少な深海生物が集まってきます。

本イベントでは、関東の水族館では最大級となる５０種５００点以上の深海生物を展示しております。さらに、深海生物の生体にふれたり、実際に食べたりすることで、深海生物の体のつくりや、触感、におい、味などを五感で体感していただけます。

本イベントの開催期間中では、“生きた化石”ともいわれる非常に希少な深海ザメである「ミツクリザメ」や「ラブカ」などが実際に泳いでいる姿を見られるかもしれません。

今後も皆さまに深海生物の生態を知っていただくため、希少な深海生物の飼育展示に積極的にチャレンジしていきます。

冬季、漁業関係者は、深海底引網漁や深海刺網漁などの漁法で甲殻類（カニ、エビ）などの魚貝類を漁獲します。その副産物として、深海の珍しい生きものたちが一緒に入網します。それらの深海生物は、漁師さんのご厚意で水族館へとやってきます。

漁師さんからいただく深海生物は、水圧や紫外線の影響でもとの生息海域に戻すことが難しいです。水族館では、それらの深海生物を養生して展示水槽でお披露目し、長期飼育が困難な種類は標本にして生態研究に役立てています。

関東最大級５０種５００点以上のラインナップ！「深海生物展示」

海水温が下がる冬の時期は深海生物たちが、水深２００～３００ｍの比較的浅い海域へとやってくるため、深海底引網漁や刺網漁といった漁法で捕獲される機会が増え、水族館に 集まってきます。シーパラでは漁師さんにご協力いただき、深海にくらすサメやタカアシガニをはじめ、大小さまざまな深海の生きものたちなど、関東の水族館では最大級となる５０種５００点以上の深海生物を展示しております。

本イベント開催期間中では、ミツクリザメやラブカ、メンダコなどの希少な生物の生きた姿を見ることができるかもしれません。

時 間 ： アクアミュージアムの営業時間に準じます

場 所 ： アクアミュージアム３F LABO７「未知なる海底谷 深海リウム」

激レアな深海生物の標本にさわってみよう！「深海生物冷凍標本タッチ」

水族館「アクアミュージアム」では、深海生物であるミツクリザメやラブカなどの冷凍標本を展示しております。生体展示が難しかったため標本になったこれらの深海ザメですが、標本として見ることも大変珍しく、実際にさわることでその魅力を存分にご堪能いただけます。

時 間 ： アクアミュージアムの営業時間に準じます

場 所 ： アクアミュージアム３F LABO７「未知なる海底谷 深海リウム」

深海生物のさわり心地を体感！「深海生物タッチ」

水族館「アクアミュージアム」では、本イベント開催期間中の土日祝日および特定日限定で、深海底引網漁や刺網漁で漁獲された深海生物の標本にさわることができる「深海生物タッチ」を開催いたします。本プログラムでは、ミツクリザメやラブカ、メンダコなど、希少な深海生物約３０種にさわることができ、皮膚の触感だけでなく、においや骨格などもリアルに 感じていただけます。さらに、ヌタウナギ、オオグソクムシなどの生体にも実際にさわることができます。参加者には、オリジナル冊子もプレゼントいたします。

本プログラムを通じて、滅多にさわることができない深海生物のさわり心地を体感いただきながら、深海生物の体のつくりなどを知っていただく機会を提供いたします。

時 間 ： ■２０２５年１２月２７日（土）、２８日（日）、

２０２６年１月１日（木・祝）、

２０２６年１月１０日（土）～３月１日（日）までの土日祝

１.１１：５０～ ２.１２：１０～ ３.１２：３０～

４.１４：１５～ ５.１４：３５～ ６.１４：５５～

■２０２６年１月２日（金）～４日（日）

１.１２：５０～ ２.１３：１０～ ３.１４：１５～

４.１４：３５～ ５.１４：５５～ ６.１５：１５～

※各回約２０分間

場 所 ： アクアミュージアム４F

料 金 ： ６００円（１名さま）

※４才から有料となります。９才未満の方は保護者の付添い（有料）が必要です。

※別途水族館に入館できるチケットが必要となります。

定 員 ： 各回２５名

受付方法 ： 『横浜・八景島シーパラダイス』公式Webサイトにて事前販売いたします。

備 考 ： 日により展示内容が変更となる場合がございます。

イワシの群泳による幻想的なパフォーマンス！「スーパーイワシイリュージョン」

水族館「アクアミュージアム」内の、高さ８m、水量１，５００トンの大水槽「大海原に生きる群れと輝きの魚たち」では、国内最多飼育数５万尾のイワシが音楽や照明に合わせ乱舞する幻想的なパフォーマンス「スーパーイワシイリュージョン」を毎日開催しております。

マイワシは、深海と呼ばれる水深２００mにも生息しています。深海を泳ぐイワシの群泳を演出し、多様な自然環境下でもしたたかに生きるイワシたちの強さや能力を感じていただけます。キラキラ輝き乱舞する幻想的な姿をぜひご覧ください。

時 間 ： ■２０２５年１２月２６日（金）～１２月３１日（水）、

２０２６年１月１日（木・祝）～１月４日（日）、

１月土休日、２月土休日

１.１１：００～ ２.１３：００～ ３.１５：００～ ４.１７：００～

■２０２６年１月５日（月）～３０日（金）内の平日、２月平日

１.１１：００～ ２.１３：００～ ３.１５：００～

■２０２６年３月１日（日）

１.１１：３０～ ２.１３：００～ ３.１５：００～ ４.１７：００～

※各回約５分間

※一部実施回はコラボイベントバージョンでお届けする場合がございます。

詳しくは、『横浜・八景島シーパラダイス』公式Webサイトをご確認ください。

場 所 ： アクアミュージアム１F、３F

LABO５「大海原に生きる群れと輝きの魚たち」

未知の味を楽しもう！「深海生物実食体験」

深海生物であるタカアシガニやオオグソクムシを実際に食べることができるイベントを期間限定で開催いたします。カニ味噌がたっぷりつまったタカアシガニや、見た目からは想像がつかない食感のオオグソクムシはそのままの姿でお召しあがりいただけます。

未知の味である深海生物。一体どのような味なのか、ぜひお確かめください。

※写真はイメージです。

※仕入れ状況により、各メニューの一時販売中止、内容が変更となる場合がございます。

年末年始のイベント情報！

シーパラの「午」を紹介！「干支展示」

水族館「アクアミュージアム」では、２０２６年の干支である午年にちなんだ「干支展示」を実施いたします。本イベント開催期間中は、名前に“ウマ”がつく、タツノオトシゴの仲間「クロウミウマ」を展示いたします。

本企画では、水槽に設置された展示パネルを通じて、クロウミウマの生態や、シーパラで行っている繁殖への取り組みなどの解説を交えながら間近で観察いただけます。

クロウミウマ

期 間 ： ２０２５年１２月２６日（金）～２０２６年１月１２日（月・祝）

時 間 ： アクアミュージアムの営業時間に準じます

場 所 ： アクアミュージアム３F LABO６「太陽の恵みをうける海と生きものたち」

シーパラならではのおみくじで運試し！「うおみくじ」

水族館「アクアミュージアム」では、当館でくらしている生きものたちがデザインされたおみくじ（全１０種）を販売いたします。「うおみくじ」は、引いたおみくじにデザインされた生きものの生態や特徴に合わせて、２０２６年の運勢を占うことができます。シーパラならではの「うおみくじ」でユニークな運試しをお楽しみください。

販売期間 ： ２０２６年１月１日（木・祝）より販売開始

※在庫が無くなり次第終了となります。

料 金 ： １００円（１枚）

販売場所 ： アクアミュージアム１F LABO５「大海原に生きる群れと輝きの魚たち」

船上で「シー太」と一緒に新年をお祝い！「シーパラシー太と一緒に新春クルージング」

八景島の周りを巡るクルーズ船「Paradise CruiseII」では、２０２６年１月３日（土）に『横浜・八景島シーパラダイス』のマスコットキャラクターである「シーパラ シー太」と一緒に新年を祝う「シーパラシー太と一緒に新春クルージング」を開催いたします。

この日限定で船長服を着用するシー太と一緒に新年をお祝いしながら、広々とした船体で格別な船旅をお楽しみください。

開催日時 ： ２０２６年１月３日（土） １３：００集合

発着場所 ： 八景島さん橋

料 金 ： 小学生以上一律４,０００円（１名さま）

※乗船可能なチケット1枚につきオリジナルグッズを1つプレゼント

※未就学児は、大人１名につき１名まで無料

航 路 ： 八景島周辺海域

定 員 ： ８０名

運航時間 ： 約３０分

受付方法 ： 『横浜・八景島シーパラダイス』公式Webサイトにて事前販売いたします。

備 考 ： 天候や風向きにより運休または運航ルートを変更する場合がございます。