出張買取MAX、四国全域で出張買取サービスを開始

株式会社アイスタ

株式会社アイスタ（本社：埼玉県富士見市、代表取締役：穐山泰郎〈あきやま たいろう〉）は、運営する全国展開のリサイクルショップ『出張買取MAX』において、2025年12月より四国4県（香川、愛媛、高知、徳島）全域での出張買取サービスの提供を開始いたしました。これにより四国地方にお住まいの方も、自宅にいながら不用品の査定・買取を最短即日で受けられるようになります。引っ越しや買い替えで不要になった家電の売却を検討する若年層から、遺品整理・生前整理で不用品処分を進める高齢層まで、幅広い世代のニーズに応えるサービスとして、利便性の向上が期待されます。

全国展開の実績と四国対応開始の背景

出張買取MAXはこれまで北海道から沖縄まで幅広い地域で出張買取サービスを展開し、宅配買取サービスも活用することで全国の顧客に対応してきました。多数の買取実績を重ねる中、「自宅にいながらすぐに売りたい」「重い家電を運び出せない」といった声に応え、地域密着型サービスの拡充を推進しています。このたび四国エリアで即日対応が可能となったことで、遠方の利用者にもこれまで以上に迅速で便利なサービス提供が可能になります。宅配買取では配送の手間があったお客様にも、訪問による即時査定・現金化という形でより手軽な利用体験を提供いたします。

出張買取MAXのサービス特徴

最短即日対応：お問い合わせ当日の訪問・査定にも柔軟に対応し、お急ぎの案件でもスピーディーに現金化できます。地域担当スタッフがスケジュール次第で「今からお伺い可能です」と即日訪問するケースもあり、急な引っ越しや片付けにも安心です。

高価買取の実現：豊富な査定ノウハウと独自の販売ネットワークを活かし、製造から年数が経った中古品や動作不良品であっても可能な限りの高値で買い取ります。市場相場や需要を見極めた適正価格提示により、業界トップクラスの高価買取を実現しています。

取外し・運搬費用は完全無料：エアコンの取り外しや大型家電・家具の搬出にかかる作業費も一切いただきません。例えば階段しかない建物の上階からの運び出しや、駐車場がない現場での作業でも追加料金は不要です。査定料・出張費も全て無料のため、お客様は買取金額をそのまま受け取れる安心のサービスです。

家電からブランド品まで幅広い買取品目：冷蔵庫・洗濯機などの大型家電や家具はもちろん、パソコン・スマホなどのデジタル家電、ブランドバッグ・腕時計・アクセサリー、さらには電動工具や楽器類まで多岐にわたる品目に対応しています。「これも売れるかな？」という品物でもまずは気軽にご相談いただけます。少量の依頼からオフィスやご家庭の大量処分まで幅広くサポートします。

四国エリアへの即日対応開始について

今回、四国4県での出張買取サービス対応開始により、同地域のユーザーは従来以上に利用しやすくなりました。特に地方では大型の不用品を処分する際に持ち運びや店舗持ち込みのハードルが高い傾向がありますが、出張買取MAXならお電話一本でスタッフが自宅まで訪問し、その場で査定・現金買取まで完了します。四国エリア全域をカバーすることで、これまで対応が難しかった地域にも積極的に足を運び、地域のリユース促進と不用品の適正な再利用に貢献してまいります。即日対応開始に伴い、現在お住まいのエリアで当日対応が可能かどうかもお問い合わせ時にご案内いたします。

お問い合わせ・無料査定のご案内

無料査定のお申し込み・お問い合わせは、24時間365日対応のフリーダイヤル（0120-984-362）またはLINEにて受け付けています。電話が繋がりにくい時間帯でも、写真を送るだけのLINE査定やメールフォームからの査定依頼が可能です。いずれも査定料は一切かかりませんので、売却を検討中の家電や家具などがございましたらお気軽にご相談ください。即日出張買取の空きスケジュール情報も公式サイト上で公開しております。

公式サイト（https://www.kaden-max.com/）

会社概要

会社名： 株式会社アイスタ

本社所在地： 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目10-10 正興鶴瀬駅前ビル2階

代表者： 代表取締役 穐山 泰郎（あきやま たいろう）

設立： 2017年7月12日（平成29年）

事業内容： リユース事業（リサイクルショップの運営、家電・家具・ブランド品等の買取販売）

公式サイト：

出張買取MAX https://www.kaden-max.com/

中古家電専門店リサイクルショップアイスタ https://www.recycleshop-aisuta.com/

以上、四国エリアへのサービス拡大により、出張買取MAXはこれからも全国のお客様にとって便利で安心な買取サービスを目指してまいります。不要品の処分や買取をご希望の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。