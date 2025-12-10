クリスマスを彩るドラマティックな赤。官能と上品さが共存する「ANNEBRA」のホリデーランジェリー
WINTER COLLECTION「Velvet sin」
この冬おすすめするのが、ラグジュアリーなベロア素材のホリデーシーズンコレクション“Velvet sin”
肌に寄り添う質感に、甘美な誘惑を秘めたコレクション。
冬の深い夜を思わせるBLACKと、強く美しいREDの2色。
寒い季節に纏うベロアの温もりが、春を待つあなたに静かな安らぎをもたらします。
下着からルームウェアまで、トータルでスタイリングをお楽しみください。
➤公式オンラインショップ 「Velvet sin」コレクション(https://shop.annebra.jp/view/category/ct238)
【ブラジャー】
ブラジャーは美胸になる3/4モールドカップブラジャーと、着け心地がとっても快適なブラレットの2パターン。
Velvet Sin ベロア×レースモールドカップブラジャー(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002012?category_page_id=ct238)
Velvet Sin ベロア×レース4WAYバッククロスブラレット(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002011?category_page_id=ct238)
ベロア×レースモールドカップブラジャー \6,820
ベロア×レース4WAYバッククロスブラレット \7,260
【ボディスーツ＆ベビードール】
贅沢な質感のランジェリーは冬のインナーとしてもおすすめ。艶やかなベルベット素材とフローラルレースの組み合わせがラウンジウェアとしても美しい一枚。特別な夜のために。
Velvet Sin(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002010) ベロア×レースボディースーツ/テディ(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002010)
Velvet Sin(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002009?category_page_id=ct238) ベロア×レースベビードール&ショーツ(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002009?category_page_id=ct238)
ベロア×レースボディースーツ/テディ \12,980
ベロア×レースベビードール&ショーツ \12,980
【ルームウェア＆ガウン】
クリスマスは愛と感謝の日だからこそ、“私や大切な人が心地よくいられるため”のアイテムをチョイス。肌に寄り添う質感が心地よいおうち時間を提供します。
Velvet Sin(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002008?category_page_id=ct238) ベロア×レースナイトウェア(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002008?category_page_id=ct238)
Velvet Sin(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002007?category_page_id=ct238) ベロア×レースガウン(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002007?category_page_id=ct238)
ベロア×レースナイトウェア \17,820
ベロア×レースガウン \14,080
【ショーツ】
ベルベットの光沢と流れるようにレースで後ろ姿までもエレガントに。ホリデーシーズン、友達へのおしゃれなプチギフトで選ばれる人気アイテム。
Velvet Sin バックオープンデザインショーツ(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002004?category_page_id=ct238)
Velvet Sin サイドリボンレースソング(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002005?category_page_id=ct238)
バックオープンデザインショーツ \2,970
サイドリボンレースソング \2,750
【ガーター＆ストッキング】
入荷するたびに完売するガーターベルトとストッキング。クリスマスはトータルコーデで楽しんで。
Velvet Sin ベロア×レースガーターベルト(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002013?category_page_id=ct238)
チェック柄ガーターストッキング(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002014?category_page_id=ct238)
Velvet Sin ベロア×レースガーターベルト \5,280
チェック柄ガーターストッキング \3,850
上質なランジェリーは、自己肯定感を高めるとっておきのアイテムです。
クリスマスは愛と温かさに包まれる特別な日。そんな日だからこそ、自分をもっと好きになれるランジェリーを選びませんか？
株式会社ローズキャンデリア
タイ発ランジェリーブランドANNEBRAの日本総代理店。
“幸せな気持ちになれるランジェリー”がキーワード。
毎日着ける下着だからこそ自由に胸が高鳴るものを選びたい。誰も知らない自分だけの高揚感を味わえる。そんなランジェリーをご提案します。