クリスマスを彩るドラマティックな赤。官能と上品さが共存する「ANNEBRA」のホリデーランジェリー

WINTER COLLECTION「Velvet sin」

株式会社ローズキャンデリア

この冬おすすめするのが、ラグジュアリーなベロア素材のホリデーシーズンコレクション“Velvet sin”

肌に寄り添う質感に、甘美な誘惑を秘めたコレクション。

冬の深い夜を思わせるBLACKと、強く美しいREDの2色。

寒い季節に纏うベロアの温もりが、春を待つあなたに静かな安らぎをもたらします。

下着からルームウェアまで、トータルでスタイリングをお楽しみください。

➤公式オンラインショップ 「Velvet sin」コレクション(https://shop.annebra.jp/view/category/ct238)

【ブラジャー】

ブラジャーは美胸になる3/4モールドカップブラジャーと、着け心地がとっても快適なブラレットの2パターン。

Velvet Sin ベロア×レースモールドカップブラジャー(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002012?category_page_id=ct238)

Velvet Sin ベロア×レース4WAYバッククロスブラレット(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002011?category_page_id=ct238)

ベロア×レースモールドカップブラジャー \6,820ベロア×レース4WAYバッククロスブラレット \7,260

【ボディスーツ＆ベビードール】

贅沢な質感のランジェリーは冬のインナーとしてもおすすめ。艶やかなベルベット素材とフローラルレースの組み合わせがラウンジウェアとしても美しい一枚。特別な夜のために。

Velvet Sin(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002010) ベロア×レースボディースーツ/テディ(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002010)

Velvet Sin(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002009?category_page_id=ct238) ベロア×レースベビードール&ショーツ(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002009?category_page_id=ct238)

ベロア×レースボディースーツ/テディ \12,980ベロア×レースベビードール&ショーツ \12,980

【ルームウェア＆ガウン】

クリスマスは愛と感謝の日だからこそ、“私や大切な人が心地よくいられるため”のアイテムをチョイス。肌に寄り添う質感が心地よいおうち時間を提供します。

Velvet Sin(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002008?category_page_id=ct238) ベロア×レースナイトウェア(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002008?category_page_id=ct238)

Velvet Sin(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002007?category_page_id=ct238) ベロア×レースガウン(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002007?category_page_id=ct238)

ベロア×レースナイトウェア \17,820ベロア×レースガウン \14,080

【ショーツ】

ベルベットの光沢と流れるようにレースで後ろ姿までもエレガントに。ホリデーシーズン、友達へのおしゃれなプチギフトで選ばれる人気アイテム。

Velvet Sin バックオープンデザインショーツ(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002004?category_page_id=ct238)

Velvet Sin サイドリボンレースソング(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002005?category_page_id=ct238)

バックオープンデザインショーツ \2,970サイドリボンレースソング \2,750

【ガーター＆ストッキング】

入荷するたびに完売するガーターベルトとストッキング。クリスマスはトータルコーデで楽しんで。

Velvet Sin ベロア×レースガーターベルト(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002013?category_page_id=ct238)

チェック柄ガーターストッキング(https://shop.annebra.jp/view/item/000000002014?category_page_id=ct238)

Velvet Sin ベロア×レースガーターベルト \5,280チェック柄ガーターストッキング \3,850

このシリーズをもっと見る :https://shop.annebra.jp/view/category/ct238

上質なランジェリーは、自己肯定感を高めるとっておきのアイテムです。

クリスマスは愛と温かさに包まれる特別な日。そんな日だからこそ、自分をもっと好きになれるランジェリーを選びませんか？

タイ発ランジェリーブランドANNEBRAの日本総代理店。

“幸せな気持ちになれるランジェリー”がキーワード。

毎日着ける下着だからこそ自由に胸が高鳴るものを選びたい。誰も知らない自分だけの高揚感を味わえる。そんなランジェリーをご提案します。