働くママの新しい選択肢を創出するママスクエア、第5回日本サービス大賞「優秀賞」「審査員特別賞」をW受賞

「子どものそばで働ける世の中をあたりまえに」を企業理念とする株式会社ママスクエア（本社:東京都港区 / 代表取締役：藤代 聡、以下、ママスクエア）、https://www.mamasquare.co.jp/(https://www.mamasquare.co.jp/) は、2025年12月9日（火）、革新的な優れたサービスを表彰する「第5回 日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会）にて、「優秀賞」と「審査員特別賞」をW受賞いたしました。本受賞は、子育てと仕事の両立を困難にしている社会課題に対し、「子どものそばで安心して働ける」という新たな働き方を提案し、女性の再就労支援・就業機会創出・少子化対策に寄与した点が高く評価されたものです。

ワーキングスペースの隣にキッズスペースを併設したママスクエア。ガラスで仕切られているので、ママからも子どもからもお互いが見えるので、安心です。

表彰式の様子ママスクエア代表取締役 藤代聡

【受賞者コメント】株式会社ママスクエア 代表取締役 藤代 聡

「この度の受賞を心より感謝申し上げます。働くママの子育てと仕事の両立環境をより良くし、母親が子どものそばで安心して働ける社会の実現を目指し、ママスクエアは信念を持って挑戦を続けてまいります。」

◆受賞サービス「ママスクエア」とは？

”子どものそばで安心して働ける”託児付オフィス。託児所や保育園とは違い、ママがそばにいるため、どこにでも設置が可能です。ママの仕事中、子どもはキッズスタッフが見守るなか、子どもの安全を第一に考えられたキッズスペースで過ごし、おむつ替えや食事などのお世話はママ自身が行います。ワーキングスペースとキッズスペースはガラスで仕切られているので、ママからは子どもが、子どもからはママが見えて安心です。保育園探し、家族の理解、急なお休みへの不安など、様々な理由で働きたいのに働けないママ達にとって、「子どものそばで働く」という選択を提供しています。

＜ママスクエア イメージ図＞

◆特に評価されたポイント

１. 子どものそばで働くという第3の選択肢を提案

「子どもを預けて働く」or「預けられないので働けない」という2択だった状況から、「子どもを連れて“同じ空間で一緒に働く”」という新たな選択肢を創出。

２. 企業 × ママ × 場所 の仕組みを構築

ママ達に便利で安心して働ける環境を提供するだけでなく、BPO業務委託企業の生産性向上、労働力確保、商業施設や商店街の集客向上、遊休施設の活用、待機児童対策、就労支援など多面的なメリットをもたらす仕組みを構築。

３. 女性の経済的自立と就業ブランクの解消

子育て期の就業ブランクの解消を通じて、少子化対策・子育て支援に大きく貢献。さらにキャリアアップの機会提供など、長期的視点で女性の就業を支援。

◆ママスクエアで働くママの声と、これから目指す姿とは？

“働き方の不安が軽減された” と回答したママは90％

ママスクエアが実施した従業員アンケートでは、入社後「仕事と子育ての両立に関する悩みが解決（または軽減）した」と回答した方が90％に達しました。前職で両立に悩んだ経験を持つ人ほど、「子どものそばで働けることによる精神的負担の軽減」や「勤務時間・働き方の柔軟性」を理由に挙げています。

「入社してよかったこと」

1位：希望の時間に働ける

2位：人間関係が良い

3位：子育てと両立できる

4位：子どもをキッズスペースに預けられる

5位：子どものそばで働ける

と、「入社してよかったこと」については、ワークライフバランス・職場の安心感・子育て支援という点を挙げています。

これらのデータは、ママスクエアが提供する“子どものそばで働ける環境”が、就労継続率の向上や、子育てと仕事の両立不安の低減につながっていることを示唆しています。

※ データは、ママスクエア人事調査アンケートに基づきます。（2023年5月実施・回答者数652名）

ママスクエアの未来

ママスクエアは、2014年の創業以来、「子どものそばで働ける世の中を当たり前にしたい」という想いを原点としてきました。

今回の受賞は、これまで積み重ねてきた取り組みと、その理念が評価されたものと受け止めています。

この受賞をきっかけに、子育ても仕事もどちらも大切にできる働き方を広げ、すべてのママが自分らしく安心して働ける社会の実現に向けて、これからも挑戦を続けてまいります。

◆日本サービス大賞とは

公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会（SPRING）の主催する日本サービス大賞は、国内の全てのサービス提供事業者を対象に、多種多様なサービスを共通の尺度で評価し、“きらり”と光る優れたサービスを表彰する制度です。サービス産業は、日本のGDPと雇用の約7割を占め、今後の日本経済の成長の鍵となる重要な産業です。本制度は、こうした重要な役割を担うサービス産業に関わる企業に、目指すべき「モデル」として是非取り入れていただきたい、自社の付加価値向上につながる優れたサービスを表彰するものです。

第5回目となる今回は、全国から768件の応募が寄せられ、主催者であるサービス産業生産性協議会（SPRING）に設置される委員会による厳正な審査を経て、33件のサービスが受賞しています。

◆日本サービス大賞HP：https://service-award.jp/index.html

■株式会社ママスクエアについて

子育て世代の柔軟な働き方の実現のため、育児中の母親が預け先に困ることなく働ける環境創出やキャリアアップを支援。

「子どものそばで働ける世の中をあたりまえに」という思いから生まれたママスクエアは、2015 年の1号店を皮切りに、全国で22のBPO 拠点を運営（2025年12月現在）。ママが子どものそばで働ける、保育園でもない在宅でもない新しいワーキングモデルを確立し、コールセンター・BPO サービスを展開。

拠点総数:全国49カ所 (BPO 拠点22カ所、事業所内保育施設22カ所、FC拠点5カ所)



【会社概要】

社名： 株式会社ママスクエア

所在地： 東京都港区芝二丁目22 番15 号 STK ビル４階

設立：2014 年 12 月 24 日

代表者： 代表取締役 藤代 聡

資本金：8 億8,606万円(資本準備金を含む)

事業内容： キッズスペース併設型ワーキングオフィスの運営・展開、BPO事業、保育・託児施設の運営 、マーケティングサービス

URL : https://www.mamasquare.co.jp/

