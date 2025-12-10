ワンキャリア、東京都「令和7年度スタートアップへの学生インターンシップ推進事業運営業務」に採択

株式会社ワンキャリア

新卒採用サービス「ワンキャリア」を運営する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）は、東京都の「令和7年度スタートアップへの学生インターンシップ推進事業運営業務」において、事業者として採択されました。本事業での採択は、令和6年度に引き続き2年連続となります。

創業以来蓄積してきた学生のキャリア観に関する理解度、およびスタートアップを含む5,500社以上[※1]の採用支援によるノウハウを活かし、イベントやセミナー等を通じて学生とスタートアップの接点を創出し、インターンシップの推進強化に取り組んでまいります。

※1 5,583社（2025年9月末時点）

本事業の概要 ～スタートアップの担い手の育成としてのインターンシップ環境の強化～

社会課題を解決するイノベーション実現のためには、革新的なアイデアで社会課題を解決するスタートアップの担い手が必要です。東京都は、若者にスタートアップで働くことのやりがいや面白さを伝え、キャリアの選択肢を広げる取組として、企業・若者双方におけるインターンシップの活性化を推進してきました。昨年度に引き続き、スタートアップのインターンシップの受入環境を強化するため、本業務を実施することとなりました。

取組内容 ～企業・若者双方へのアプローチ～

１．スタートアップ向けオンラインセミナーの開催（全2回 [2025年12月・2026年1月(予定)]）

学生のインターンシップ受入経験が十分でないスタートアップ[※2]向けに、受入環境の構築を支援するためのオンラインセミナーを開催。インターンシップの作り方から、インターンシップを本採用につなげる方法などについてレクチャーします。初回は「インターンシップの設計法」をテーマに、2025年12月23日(火)に開催します。

【第1回】

セミナー名： 「採用ノウハウを学ぶ！スタートアップのインターン導入ガイド」～学生から選ばれる企業になるために～

開催日時 ： 2025年12月23日(火) 13:00～15:00

参加対象 ： 東京都内に活動拠点を有する創業10年以内のスタートアップ企業の新卒採用担当者

参加費 ： 無料

開催場所 ： オンライン

申し込みサイト：https://service.onecareer.jp/seminar/sm202512tokyo(https://service.onecareer.jp/seminar/sm202512tokyo?utm_source=onecareer&utm_medium=email&utm_campaign=SM202512tokyo)

内容 ：

・インターンシップの必要性

・インターンシップの設計から運営方法

・直近の学生動向とマーケット

・インターンシップ実施学生の生の声

※2 東京都内に活動拠点を有する創業10年以内のスタートアップ企業。対象となる企業の詳細な条件については上記の申し込みサイトをご参照ください。

２．学生向けスタートアップ魅力発信イベントの開催（全4回 [2026年2月～3月(予定)]）

首都圏の学生を対象に、スタートアップでのインターンシップ・就職に興味関心をもつきっかけとなるイベントをオフラインで開催します。大企業とスタートアップの比較を通じて、就職先の選択肢としてスタートアップへの理解を深められる材料を提供するほか、スタートアップで働く魅力的な人材と直接交流できる機会の創出や、ITをテーマにした理系人材に特化した企画も実施します。

初回は2026年2月～3月にTokyo Innovation Base（東京都千代田区）にて開催予定です。詳細が決定し次第、改めてご案内します。

ワンキャリア担当者のコメント

株式会社ワンキャリア 事業開発室 行政チーム 落合 寿史

昨年度に続き、本事業を推進できることを光栄に思います。ワンキャリアが蓄積してきた“学生の声”やキャリアデータを活用し、スタートアップで働くリアリティや魅力を高い透明性をもってお届けしてまいります。

“スタートアップでのインターンシップ”や“スタートアップへの就職”が、学生にとって特別な選択肢ではなく、当たり前の選択肢となるよう、東京都と共に事業を推進してまいります。

会社概要

株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして、3つのサービスを展開しております。



・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版）

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版）

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」



社名 ：株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用DX支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/