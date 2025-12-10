新潟県十日町市のリゾートホテルベルナティオ、佐渡島の金山世界遺産登録1周年記念『佐渡フェア』好評開催中！【2026年3月4日(水)まで】
森のシンフォニックダイニング コスモス＜佐渡フェア＞
東京駅から新幹線を使い約2時間、新潟県十日町市にある「あてま高原リゾート ベルナティオ」では、佐渡島の金山世界遺産登録1周年を記念した「佐渡フェア」が開催中です。
食材と銘酒の宝庫である佐渡。日本海の豊穣な漁場で捕れる新鮮な海産物や、農業では米作り、果樹栽培では柿、ルレクチェ（ブランド洋梨）、畜産業では幻の牛と呼ばれる「佐渡牛」が有名です。
ベルナティオの唎酒師が厳選した佐渡の日本酒と共に、至高の食体験をご堪能ください。
開催期間：2025年11月26日(水)～2026年3月4日(水)
詳細を見る :
https://www.belnatio.com/restaurant/renewal/sado_fair2025.html
▼佐渡フェアコラボレーションエピソード
佐渡七浦海岸の夕陽
ベルナティオでは、地域やパートナー企業の皆さまと共に、新潟ならではの食を通じて地域の魅力を発信し、さらに地域のファンになっていただきたいと考えております。
今回のフェアを機に、佐渡の食の魅力を再発見していただき、世界文化遺産・佐渡島の金山を皆さまとともに盛り上げてまいります。
▼佐渡フェア限定メニュー
新潟へのご旅行だからこそ味わうことができる新鮮な食材と、贅沢なひとときをお届けいたします。
【佐渡銀鮭と鮮魚おまかせ握り寿司】
佐渡沖の速い潮流で育つため身が引き締まり、適度な脂乗りと旨味が特徴の佐渡銀鮭。
他にも毎朝市場で仕入れた料理長厳選のネタをお楽しみください。
【佐渡乳業 農場モッツァレラチーズのリゾットグラタン】
絞って6時間以内の新鮮な生乳から作られたモッツァレラチーズ。リゾットとの相性は抜群です。
まろやかで濃厚な味わいがお楽しみいただけます。
【佐渡産フルーツをふんだんに使用したデザート】
左から・佐渡産みかんのジュレ ・ヤスダヨーグルトパンナコッタ～佐渡産みかんソース～ ・佐渡産柿と梅のシャーベット
佐渡産の恵みを贅沢に味わえる、旬のフルーツを活かしたデザートの数々。みかんの甘酸っぱさとジューシーさが凝縮された佐渡産みかんのジュレ。濃厚なコクとまろやかさが特徴のヤスダヨーグルトに優しい酸味の佐渡産みかんソースが絶妙に絡む、ヤスダヨーグルトパンナコッタ～佐渡産みかんソース。佐渡産柿の自然な甘さと梅のさっぱりとした酸味が絶妙にマッチした、佐渡産柿と梅のシャーベット。どれも佐渡産の新鮮な素材をふんだんに使用し、パティシエが自信をもってご提供するデザートです。
▼佐渡フェア限定ドリンクも
レストランスタッフが考案したノンアルコールを含む6種の期間限定ドリンクもお食事に
華を添えます。ご家族やカップルなど皆さま全員で特別なひとときをお楽しみくださいませ。
ベルナティオ（Belnatio）はイタリア語のBel Paese Natio 「美しきふるさと」から名付けられました。 あてま高原の豊かな自然をイメージしています。
【あてま高原リゾート ベルナティオについて】
ベルナティオは雪深い魚沼の地、新潟県十日町市にございます。510ha(東京ドーム109個分)の広大な敷地面積を持ち、多種多様なアクティビティやゴルフ、米どころ新潟の美味しいお食事、こだわりの温泉、ゆったりとしたお部屋、すべてが叶うリゾートホテルです。
「人を活かし お客さまに感動をお届けし 地域とともに発展する」を経営理念に掲げ努めてまいりました。今後も成長し続けることで、お客さま、地域の皆さま、パートナー企業の皆さまから選んでいただける企業を目指してまいります。
【お部屋タイプ】
お子様連れ、ワンちゃん連れ、ご友人同士、3世代でのご旅行など様々なニーズにお応えしたお部屋タイプをご用意しております。
ツインルーム(最大3名)は少人数でのご宿泊におすすめです。
ファミリールーム(最大6名)はベッド2つと和室を備えております。
わんちゃんと泊まれるコテージ棟も3タイプご用意しております。
【館内施設】
広大な敷地を活かしたアクティビティの数々。1日では遊びつくせないほどの魅力に満ち溢れています。
四季を感じる露天風呂と、アロマ水によるロウリュが楽しめるサウナも魅力です。
ライブキッチンを備えたブッフェレストランでは五感で食事を楽しむひと時を演出いたします。
【周辺観光】
ベルナティオの位置する新潟県十日町市と隣の津南町を合わせて『妻有(つまり)地域』と呼びます。
棚田群やブナ林が作り出す美しい原風景、日本有数の河岸段丘からなる苗場山麓など雄大な「大地」の魅力が詰まった妻有地域。
2000年から3年に一度開催される世界最大級の国際芸術祭の一つ「大地の芸術祭」の舞台でもあり、毎年多くの観光客が訪れます。
星峠の棚田(車で約45分)
美人林(車で約35分) (C)(一社)十日町市観光協会
苗場ドラゴンドラ(車で約60分)
清津峡渓谷トンネル(車で約30分) Photo:Tsutomu Yamada
あてま高原リゾートベルナティオ
〒949-8556 新潟県十日町市珠川
TEL:025-758-4888（代表）
FAX：025-758-4848
URL：https://www.belnatio.com/
駐車場：ホテル正面（無料）
無料シャトルバス：越後湯沢駅東口/十日町駅前西口（事前予約制）
EV充電スタンド：無し