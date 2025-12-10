¥é¥Ö¥¢¥ó¥Ð¥¸¥çー¤Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¢¥ä¥Ê¥³¥â¥É ¥ï¥¨¥Á¥Á¥å¥Óー¥Á¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Õ¥íー¥ì¥¹Åç¡Ê2025Ç¯12·î10Æü¡Ë- ¥é¥Ö¥¢¥ó¥Ð¥¸¥çー¤Ë½é¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿5¤ÄÀ±¥ê¥¾ー¥È¡¢¥¢¥ä¥Ê ¥³¥â¥É ¥ï¥¨¥Á¥Á¥å¥Óー¥Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤òÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ë¥³¥â¥É¹ñÎ©¸ø±à¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ê¥³¥â¥É¤«¤é¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¼«Á³¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëË¤«¤ÊÊ¸²½¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥é¥Ö¥¢¥ó¥Ð¥¸¥çー¤Ï¡¢Âç¼êÎ¹¹Ô¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥Êー¤Ë¤è¤ê¡Ö2026Ç¯¤ËË¬¤ì¤ë¤Ù¤Î¹¹ÔÀè¥È¥Ã¥×5(https://www.skyscanner.com.au/travel-trends/destinations)¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ç¥Ê¥¹¥È¡¦¥È¥é¥Ù¥éー¤Ç¤â¡Ö2026Ç¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¥¢¥¸¥¢¤ÎÎ¹Àè(https://www.cntraveller.com/article/best-places-to-go-asia-2026)¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ä¥Ê¥³¥â¥É¤Ï¡¢¥í¥Ö¡¦¥ì¥Ýー¥È¹á¹ÁÈÇ¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È 2026¡¡- ¥È¥é¥Ù¥ë¡¢ÂÎ¸³¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£(https://robbreport.hk/posts/best-of-the-best-2026-travel-winners-announcement)¡×¡¡ÆÃ½¸¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤¬À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢12·î21Æü¤è¤ê¡¢¥¹¥¯ー¥È¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë-¥é¥Ö¥¢¥ó¥Ð¥¸¥çー´Ö¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬¿·¤¿¤Ë½¢¹Ò¤·¡¢¥³¥â¥É¹ñÎ©¸ø±à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ö¥¢¥ó¥Ð¥¸¥çー¤Î¿ô¤¢¤ë¼«Á³¤Î¸«¤É¤³¤í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥ó¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3¼ï¤Î¥Þ¥ó¥¿¤Î¤¦¤Á¡¢¥êー¥Õ¥Þ¥ó¥¿¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥ªー¥·¥ã¥Ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥¿¤¬¤³¤³¤ËÀ¸Â©¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê³¤ÍÎÀ¸Êª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï2014Ç¯¡¢¤³¤Î³¤°è¤ò¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ó¥¿ÊÝ¸î¶è¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê±è´ß¤Ë¥¯¥é¥¹¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥ó¥¿¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÊÝ¸î¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¼«Á³ÂÎ¸³¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ä¥Ê¥³¥â¥É ¥ï¥¨¥Á¥Á¥å¥Óー¥Á¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Ç¥¤ ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤Î¹ÔÄøÃæ¡¢Ç§Äê¥¬¥¤¥É¤¬¥Þ¥ó¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¤Ø¤È¤´°ÆÆâ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ËÁÔÂç¤Ê³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¾ー¥ÈÆâ¤Î¥Þ¥ê¥ó¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸ー¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¾ïÃó¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥ó¥´¤ÎºÆÀ¸³èÆ°¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³¤ÍÎ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¤¤¤¦¥¢¥ä¥Ê¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤·¡¢³¤¤È¤Î¤è¤ê¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµá¤á¤ëÎ¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ë¥Ç¥¤ ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¾ー¥È¤«¤é¥Ñ¥Àー¥ëÅç¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·Ê¿§¤ä¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Îº½ÉÍ¤¬¹¤¬¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Óー¥Á¤ò½ä¤ê¡¢ºÇ¸å¤ËÅÁÀâ¤Î¥³¥â¥É¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¥Ä¥¢ー¤Ø¤È¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£Î¹Äø¤Î¾ÜºÙ¤äÂÎ¸³ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.ayana.com/ja/labuan-bajo/komodo/experience/full-day-island-hopping-tour/)¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¥ê¥¾ー¥È¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ä¥Ê¥³¥â¥É ¥ï¥¨¥Á¥Á¥å¥Óー¥Á¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.ayana.com/ja/labuan-bajo/komodo/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ä¥Ê ¥³¥â¥É ¥ï¥¨¥Á¥Á¥å¥Óー¥Á¤È¥¢¥ä¥Ê¥¯¥ëー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÅìÉô¡¢¥Õ¥íー¥ì¥¹Åç¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¥é¥Ö¥¢¥ó¥Ð¥¸¥çー¤Î¤¹¤°ËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÈ¾Åç¤Ë·ú¤Ä¥¢¥ä¥Ê ¥³¥â¥É ¥ï¥¨¥Á¥Á¥å¥Óー¥Á(https://www.ayana.com/ja/labuan-bajo/komodo/)¤Ï¡¢Á´205¼¼¤Î¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤ÎµÒ¼¼¤È¥¹¥¤ー¥È¡¢7¤Ä¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¸Þ¤ÄÀ±¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥â¥É¹ñÎ©¸ø±à¤Ø¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯ÎðÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡¢³¤ÍÎÊÝÁ´³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ç¥Ã¥¤Ç¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥£¥Êー¡¢³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î¥è¥¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÅÁÅý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ä¥Ê ¥¯¥ëー¥º¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹54¥áー¥È¥ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÌÚÂ¤Á¥¡Ö¥¢¥ä¥Ê ¥é¥³ ¥Ç¥£¥¢¹æ¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥³¥â¥É¹ñÎ©¸ø±à¤ò½ä¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Á¥¤Ï¡¢ÂßÀÚ¤äÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥·¥§¥¢¤Ç¤ÎÊ£¿ôÆü¥¯¥ëー¥º ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¡¢ºÇÂç18Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´¾èÁ¥²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á¥Æâ¤Ç¤Ï¡¢¸Þ¤ÄÀ±¤Î½ÉÇñÀßÈ÷¤È¥¢¥ä¥Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¤´ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ä¥Ê ¥¯¥ëー¥º¤Ï4ÀÉ¤ÎÁ¥¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎË¤«¤ÊÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£3³¬·ú¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡Ö¥¢¥ä¥Ê ¥é¥³ ¥µ¥¨¹æ¡×¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤ÎÆüµ¢¤ê¤ËºÇÅ¬¤ÊÁ´Ä¹12¥áー¥È¥ë¤Î¥¹¥Ôー¥É¥Üー¥È¡Ö¥¢¥ä¥Ê ¥é¥³ ¥Á¥ã¥Þ ¹æ¡×¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁ´Ä¹12¥áー¥È¥ë¤Î¡Ö¥¢¥ä¥Ê ¥é¥³ ¥ì¥í¹æ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¤¥É¤Î¥°¥é¥¹¥Ü¥È¥à¥Üー¥È¡Ö¥¢¥ä¥Ê ¥é¥³ ¥¿¥«¹æ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÁ¥¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¾ー¥È¤Î¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¡¢¥¢¥ä¥Ê¤é¤·¤¤¸Þ¤ÄÀ±¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ä¥Ê ¥³¥â¥É ¥ï¥¨¥Á¥¯ ¥Óー¥Á¤È¥¢¥ä¥Ê ¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¡¢¤´Í§¿ÍÆ±»Î¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢¥³¥â¥É¹ñÎ©¸ø±à¤Î¼«Á³¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ä¥Ê ¥³¥â¥É ¥ï¥¨¥Á¥Á¥å ¥Óー¥Á¤È¥¢¥ä¥Ê ¥¯¥ëー¥º¤Ï¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Î¹¹ÔÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆÈÎ©¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÄÊÌ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£