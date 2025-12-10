赤羽地域に新たな健康の拠点が誕生！パーソナルジム「THE PERSONAL GYM赤羽店」オープン！

赤羽の地域特性とジムの役割

東京都北区赤羽は、交通の利便性と下町らしい温かさが共存する人気エリアです。JR各線が集まる赤羽駅周辺は商店街や飲食店が充実し、単身者からファミリー層まで幅広い世代が暮らしています。再開発による新しい商業施設の増加や、子育て世代の流入も進み、活気ある生活圏として発展を続けています。

一方で、多忙なビジネスパーソンや子育て中の方を中心に「運動不足」「ストレス解消」「体力向上」といった健康ニーズが高まっています。

THE PERSONAL GYM赤羽店は、こうした赤羽の地域特性に寄り添い、初心者から上級者まで一人ひとりに最適化したパーソナルトレーニングを提供します。地域に根差した“健康づくりの拠点”として、赤羽に暮らす方々の毎日をより豊かで活力あるものへ導きます。

オープンの背景と当ジムの特徴

現代社会では、健康意識の高まりとともに、忙しいライフスタイルの中で効果的な運動を求めるニーズが増加しています。赤羽地域でも、幅広い世代にわたり運動習慣の重要性が認識されつつありますが、「時間の制約」「知識不足」「自己管理の難しさ」といった課題が見られます。

THE PERSONAL GYM赤羽店は、このような課題を解決し、地域の健康促進と活性化を目指してオープンします。私たちは、以下の特徴を通じて利用者一人ひとりの健康を支援します。

1.経験豊富なトレーナー陣: 元医療従事者やトップアスリート経験者など、多彩な経歴を持つトレーナーが在籍しています。利用者のニーズや目標に応じた的確なトレーニング指導を提供します。

2.医療や栄養の専門職との連携: 医師、理学療法士、管理栄養士と連携し、利用者の健康状態やライフスタイルに合わせた総合的なサポート体制を実現。トレーニングだけでなく、食事や体調管理も含めたトータルケアを行います。

3.高い継続率とリーズナブルな価格設定: 1回あたり6,500円（税込7,150円）という業界最安クラスの価格でありながら、9割を超える継続率を誇ります。利用しやすい価格設定と高品質なサービスで、多くの方に選ばれています。

4.徹底的なサポート体制: 毎日のチャットサポートを通じて生活習慣の改善も支援しています。利用者と二人三脚で目標達成を目指し、美ボディとリバウンドしない健康習慣の定着をサポートします。

5.充実したアメニティと快適な環境: ウェア、タオル、ミネラルウォーター、プロテインなどを完備しており、手ぶらで気軽に通える環境を整えています。

6.高級感と清潔感のある内装: 白や黒、グレーを基調としたモダンな内装で、男女問わず「また来たい」と思える快適な空間を提供します。

これらの特徴により、THE PERSONAL GYMは利用者の健康促進を支援するとともに、地域全体の健康意識向上に寄与してまいります。

地域との連携：健康と活性化をともに

当社は、金沢市でJ3サッカーチーム「ツエーゲン金沢」のトップスポンサーを務めるなど、地域に密着した活動を展開してまいりました。この経験を活かし、赤羽でも以下のような取り組みを行い、地域企業様や住民の皆様とともに、健康を軸とした新しい価値を創出したいと考えています。 ツエーゲン金沢HP：https://www.zweigen-kanazawa.jp

地域企業との連携強化: 地元企業様との法人契約を通じて、従業員の皆様の福利厚生に貢献するプログラムを提供します。健康経営の推進を支援するため、従業員様個別トレーニングプログラムの導入や、健康セミナーなどの実施も可能です。

地域の健康促進プロジェクトへの参加: 地域全体の健康意識を高めるため、健康フェアやスポーツイベントへの参加・協力を積極的に行います。これにより、地域住民の皆様とのつながりを深め、健康で活気ある街づくりに貢献します。

地域スポーツの振興: 地元のスポーツチームやクラブと連携し、トレーニング支援や交流イベントを実施します。これにより、地域のスポーツ振興と次世代を担うアスリートの育成をサポートします。

私たちは、地域企業様と力を合わせ、健康を基盤としたプロジェクトやイベントを通じて、赤羽地域全体の活性化を目指してまいります。

THE PERSONAL GYM赤羽店の情報

THE PERSONAL GYM（ザ パーソナルジム）は、全店舗でウェアレンタルが無料、水やプロテインを完備しており、手ぶらで気軽にお越しいただけます。運動初心者の方でも準備の手間なく、すぐにトレーニングを始められる環境をご提供しています。

THE PERSONAL GYM赤羽店は、広々とした空間を特徴としており、お客様が同時に2名までトレーニングできる環境を整えています。また、パーソナルジムとしては珍しく、豊富なトレーニング機材をご用意しております。快適な環境で、質の高いトレーニング体験をお楽しみいただけます。





店舗名：THE PERSONAL GYM赤羽店

所在地：〒115-0045 東京都北区赤羽3-3-2 ファーストコート赤羽1F

オープン日：2025年11月1日

営業時間：7:00~23:00(最終受付は22:00)

アクセス：JR京浜東北線・根岸線 赤羽駅・徒歩6分、 東京メトロ南北線 赤羽岩淵駅・徒歩2分、JR埼京線 北赤羽駅・徒歩18分

電話番号：03-5939-9884

今後は、地域企業や団体とのさらなる連携を進めるとともに、健康づくりの新しいモデルを提案してまいります。

企業様へのお願い：パートナーシップのご提案

私たち「THE PERSONAL GYM」は、「フィットネスを通じて人生を好転させる」という理念のもと、地域の皆様の健康促進を支援し続けています。

理念の一つであるフィットネスの入り口に携わるといことで、企業様の従業員一人ひとりの健康維持や業績向上に貢献できるよう、健康経営の推進や福利厚生プログラム、地域イベントへの協力を通じて、企業様と共に新たな価値を創造することを目指しています。

地域社会と連携し、共に成長するパートナーシップを築いていきたいと考えています。健康を支えるために、私たちと一緒に地域に貢献する取り組みを実現してみませんか？

興味がある企業様は、お気軽にご連絡ください。

<本社情報>

■法人名/代表者

First fit株式会社 / 代表 田中 健斗

■連絡先

【本社】

〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目8-3 AOIHOUSE SHINJUKU 3F

Tel：03-6384-2441

■ホームページ

https://the-personal-gym.com/