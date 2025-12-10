AIデータ社、『AI SalesPro on IDX』で営業部門と営業代行会社を同時に変革 ─職種特化型AIの代表格に
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、営業特化型AI基盤『AI SalesPro on IDX』を活用し、企業内営業部門と営業代行会社の双方に向けた導入展開を本格化しました。属人化や非効率に悩む営業組織の再構築を支援し、職種特化型AIの代表格として新たな市場を切り拓きます。
▼営業業務を変革する営業特化型AIプラットフォーム「AI SalesPro on IDX」 https://www.idx.jp/aifactory/list/sales/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336614&id=bodyimage1】
■背景：二つの営業現場が抱える課題
企業の営業部門では、提案準備や資料作成の負担が重く、顧客対応に十分な時間を割けない状況が続いています。一方で営業代行会社は、多様な業界の案件を抱えるため、ノウハウ共有の難しさや人材育成コストの高さに課題を抱えています。両者に共通するのは「成果が属人的に偏り、再現性が低い」ことです。
■『AI SalesPro on IDX』のソリューション
●提案資料作成支援: 業界特化型テンプレートを活用した効率的な資料作成で準備時間を削減
●ナレッジ標準化: 個人ノウハウをナレッジチームドライブで組織資産化
●顧客情報分析: 蓄積データを基にした顧客傾向の可視化で営業戦略を最適化
●新人営業サポート: 業界知識とベストプラクティスを組み込んだ教育支援で即戦力化
●業務プロセス標準化: テンプレート活用による営業プロセスの統一で品質向上
■期待される効果
● 営業部門：社内データを最大活用し、属人化を解消。
● 営業代行会社：多業界対応でも均一品質を実現し、クライアント満足度を向上。
● 双方向での導入により、営業プロセスの「標準化 × 効率化」が広がり、業界全体のDXを加速。
■今後の展望
AIデータ社は、『AI SalesPro on IDX』を通じて国内営業市場全体に導入を進め、法人営業・リテール営業・営業アウトソーシングを網羅する形で横断的な営業DX基盤を確立します。将来的にはアジア市場への展開を視野に入れ、営業AI分野のリーディングカンパニーとして市場を牽引していきます。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
▼営業業務を変革する営業特化型AIプラットフォーム「AI SalesPro on IDX」 https://www.idx.jp/aifactory/list/sales/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336614&id=bodyimage1】
■背景：二つの営業現場が抱える課題
企業の営業部門では、提案準備や資料作成の負担が重く、顧客対応に十分な時間を割けない状況が続いています。一方で営業代行会社は、多様な業界の案件を抱えるため、ノウハウ共有の難しさや人材育成コストの高さに課題を抱えています。両者に共通するのは「成果が属人的に偏り、再現性が低い」ことです。
■『AI SalesPro on IDX』のソリューション
●提案資料作成支援: 業界特化型テンプレートを活用した効率的な資料作成で準備時間を削減
●ナレッジ標準化: 個人ノウハウをナレッジチームドライブで組織資産化
●顧客情報分析: 蓄積データを基にした顧客傾向の可視化で営業戦略を最適化
●新人営業サポート: 業界知識とベストプラクティスを組み込んだ教育支援で即戦力化
●業務プロセス標準化: テンプレート活用による営業プロセスの統一で品質向上
■期待される効果
● 営業部門：社内データを最大活用し、属人化を解消。
● 営業代行会社：多業界対応でも均一品質を実現し、クライアント満足度を向上。
● 双方向での導入により、営業プロセスの「標準化 × 効率化」が広がり、業界全体のDXを加速。
■今後の展望
AIデータ社は、『AI SalesPro on IDX』を通じて国内営業市場全体に導入を進め、法人営業・リテール営業・営業アウトソーシングを網羅する形で横断的な営業DX基盤を確立します。将来的にはアジア市場への展開を視野に入れ、営業AI分野のリーディングカンパニーとして市場を牽引していきます。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
プレスリリース詳細へ