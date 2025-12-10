¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¡ß¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¡Ö¥³¥é¥Ü³«ºÅµÇ°¡ª¹ë²ÚÊó½·¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êX¤Ç¼Â»Ü¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¼êÃÒÇ·¡Ë¤Ï¡¢App Store¡¦Google Play¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¤È¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥³¥é¥Ü³«ºÅµÇ°¡ª¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336606&id=bodyimage1¡Û
¢¡¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸:
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/konosuba-4.html
12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥³¥é¥Ü³«ºÅµÇ°¡ª¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥«ー¥É¤ä¥³¥é¥Ü¸ÂÄêÌò¥Ü¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥¢¥¯¥¢¡ÊÀµÁõVer.¡Ë¡×¡Ö¤á¤°¤ß¤ó¡ÊÀµÁõVer.¡Ë¡×¡Ö¥À¥¯¥Í¥¹¡Ê¥á¥¤¥ÉVer.¡Ë¡×¡Ö¶äÈ±ÅðÂ±ÃÄ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥¢¡ÊCV:±«µÜÅ·¡Ë¡×¡Ö¤á¤°¤ß¤ó¡ÊCV:¹â¶¶Íû°Í¡Ë¡×¡Ö¥À¥¯¥Í¥¹¡ÊCV:³ýÌî°¦°á¡Ë¡×¡Ö¥«¥º¥Þ¡ÊCV:Ê¡Åç½á¡Ë¡×¤ÎÌò¥Ü¥¤¥¹¤¬¥¢¥¤¥Æ¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¥³¥é¥Ü³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë11:59¤Þ¤Ç
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336606&id=bodyimage2¡Û
¡Ö¥³¥é¥Ü³«ºÅµÇ°¡ª¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³«ºÅ¡ª
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@DragonPoker_aso¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤³¤Î¤¹¤Ð¥É¥é¥Ý¥³¥é¥Ü¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¢¥¯¥¢Ìò¡Ö±«µÜÅ·¤µ¤ó¡×¡¢¤á¤°¤ß¤óÌò¡Ö¹â¶¶Íû°Í¤µ¤ó¡×¡¢¥À¥¯¥Í¥¹Ìò¡Ö³ýÌî°¦°á¤µ¤ó¡×¡¢¥«¥º¥ÞÌò¡ÖÊ¡Åç½á¤µ¤ó¡×¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¤¤º¤ì¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¹ç·×3000¥ê¥Ý¥¹¥ÈÃ£À®¤Ç¡ÖSS¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È 5Ëç¡×¤òÁ´¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ê³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë ～ 12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë11:59¤Þ¤Ç
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336606&id=bodyimage3¡Û
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¡Ê1¡Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@DragonPoker_aso¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡Ê2¡Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤³¤Î¤¹¤Ð¥É¥é¥Ý¥³¥é¥Ü¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
¡Ê3¡Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¥æー¥¶ー¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ý¥¹¥È¤ÏX¤Î¸ø¼°¥ê¥Ý¥¹¥Èµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ºÇ½ª·ë²Ì¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ýー¥«ー¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¡ÚÊó½·ÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¾ÞÉÊ¡Û
¡û°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¾Þ¡§¡Ö¥¢¥¯¥¢Ìò ±«µÜÅ·¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×2Ì¾ÍÍ
¡Ö¤á¤°¤ß¤óÌò ¹â¶¶Íû°Í¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×2Ì¾ÍÍ
¡Ö¥À¥¯¥Í¥¹Ìò ³ýÌî°¦°á¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×2Ì¾ÍÍ
¡Ö¥«¥º¥ÞÌò Ê¡Åç½á¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×2Ì¾ÍÍ
¡û3000¥ê¥Ý¥¹¥È¾Þ¡§SS¥ì¥¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È 5Ëç¡¡Á´¥æー¥¶ー
¡ÚÊó½·ÇÛÉÛ¤ª¤è¤Ó¾ÞÉÊÈ¯Á÷¡Û
2025Ç¯12·îº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
Ãí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
