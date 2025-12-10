プリント基板用デパネライザーの世界市場2025年、グローバル市場規模（インライン式、オフライン式）・分析レポートを発表
2025年12月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「プリント基板用デパネライザーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、プリント基板用デパネライザーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のプリント基板用デパネライザー市場は2024年に約297百万米ドルと推計され、2031年には約459百万米ドルへと成長する見通しです。年平均成長率は6.5％と高水準であり、電子機器の高密度化・多機能化に伴い、精密な基板加工技術への需要が急速に拡大しています。本レポートでは、米国の関税政策および国際的な制度変化が産業競争力、地域経済、サプライチェーンに及ぼす影響についても分析しています。
________________________________________
製品の特徴と技術背景
プリント基板用デパネライザーは、電子機器製造工程においてパネル化された回路基板を個別ユニットに切り離すための装置です。レーザー方式、ミーリング方式、スライドブレード方式など複数の技術が用いられ、製造現場の要求に応じて使い分けられます。精度が高く、基板にかかるストレスを最小限に抑えられることから、スマートフォンや医療機器など、微細加工が求められる分野で不可欠な存在となっています。さらに、自動化ラインに直接組み込めるインライン方式と、少量生産に適したオフライン方式の両方が普及しており、多様な製造環境に対応しています。
________________________________________
市場動向と成長要因
市場成長を促進する主な要因には、次のような動きがあります。
第一に、レーザー加工や高精度ミーリングなどの技術革新が進み、加工速度と精度が飛躍的に向上していることです。特にレーザー方式は非接触加工で基板への負荷が小さく、需要が高まっています。
第二に、スマートフォンやウェアラブル端末などの需要増大により、高密度基板の生産量が増加し、精密な分割工程が必須となっています。
第三に、電子回路の複雑化により、基板設計が精緻になるほど高度な加工精度が求められ、高性能な分割装置の導入が進んでいます。
第四に、自動化需要の高まりにより、生産ラインに組み込めるインライン装置の導入が急増しています。人手不足の深刻化も自動化推進の追い風となっています。
第五に、環境保全意識の高まりにより、省エネルギー・低廃棄の装置開発が進み、持続可能な製造プロセスへの転換が進行しています。
________________________________________
主な市場参加企業
主要企業には、Genitec、ASYS Group、MSTECH、Chuangwei、Cencorp Automation、SCHUNK Electronic、LPKF Laser & Electronics、CTI、Aurotek Corporation、SAYAKA、Getech Automation、YUSH Electronic Technology、IPTE、Jieli、Hand in Hand Electronic、Keli、Osai、Larsen、Elite、Han’s Laser、SMTfly、Control Micro Systems などがあります。2023年には上位5社が市場の約38％を占めており、技術力と製品品質を中心とした競争が激化しています。
________________________________________
市場セグメント
タイプ別では、インライン式とオフライン式に分類されます。インライン式は大量生産に適しており、電子機器メーカーの自動化ラインで広く採用されています。一方、オフライン式は少量生産や特殊加工に適し、多品種少量生産を行う企業で高い需要があります。
