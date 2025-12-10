インターンシップ総合サイト「インターンシップガイド」、「新卒向けサービス・カオスマップ 2025年度 下半期版」を公開！
2025年12月10日、インターンシップ総合サイト「インターンシップガイド」（https://internshipguide.jp/ ）を運営する株式会社futurelaboは、企業の採用担当者が自社のニーズに合わせた新卒採用関連サービスを選択することを目的とした「新卒向けサービス・カオスマップ 2025年度 下半期版」を公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336522&id=bodyimage1】
＞＞詳細・ダウンロードはこちら
https://internshipguide.jp/company/CompanyColumns/view/newgraduate-chaosmap2025-2
■カオスマップ作成の背景
新卒採用は早期化の傾向が益々顕著になっています。そんな中、採用担当者にとっては学生とどのタイミングで、どのように接触し、母集団形成を図るかが重要となっています。
新卒採用関連の各サービスは企業の新卒採用において、目的やニーズに合わせて利用することで採用活動を有利に進められることがあります。しかし、サービスの種類が多く、自社にとって最適なサービスがわからないという採用担当者が多いことも事実です。
そこで今回は、全国のインターンシップに関する募集情報を掲載し、企業の新卒採用を支援してきた株式会社futurelaboは、221種類（2025年12月10日現在）に及ぶ新卒採用関連サービスを独自に分類し、マッピングしました。
新卒採用に取り組むご担当者様が、自社の採用に適したサービスを選定する際の参考として、ご活用いただけますと幸いです。
■カオスマップについて
本カオスマップは、サービスの特徴に基づいて「就職エージェント」「ダイレクトリクルーティング」「求人ナビ」「インターンシップ」「合説イベント」「口コミ・就活情報」「OB・OG訪問」「その他」の8つに大きく分類し、色分けしています。さらに各カテゴリーを「総合」「専門・特殊・留学生」「地方・ベンチャー・中小」の3つの小カテゴリーに細分化しました。
ここでは、大きく分けた8カテゴリーの特徴について紹介します。
・就職エージェント
キャリアアドバイザーが学生の就活相談に応え、最適な企業を紹介するサービス。学生は相談から内定まで、幅広くサポートを受けられる。
・ダイレクトリクルーティング
企業が直接求職者にアプローチできるサービス。登録された学生の情報を基に企業はスカウトを送ることができ、学生は採用担当者との面談や会食などの採用選考へと進む。
・求人ナビ
企業の求人情報を広く掲載しているナビサイト。求人に学生が応募することで説明会や選考、イベントなどに参加が可能。
・インターンシップ
インターンシップの情報をまとめて確認したり、インターンシップを開催している企業の紹介を受けられたりするサービス。分け隔てなくインターンシップの情報全般が掲載されている総合サイトから、特定の職種や長期インターンの求人のみに特化したサービスまである。
・合説イベント
合同説明会の情報をまとめたサイトや、実際にイベントを主催するサービス。なかには参加条件を満たした学生のみが参加可能なイベント等もある。
・口コミ・就活情報
過去の就活生や企業で働く社員の情報をまとめたサービス。選考の体験談や志望動機のほか、エントリーシート、社員の口コミなどあらゆる角度から情報を集めることが可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336522&id=bodyimage1】
＞＞詳細・ダウンロードはこちら
https://internshipguide.jp/company/CompanyColumns/view/newgraduate-chaosmap2025-2
■カオスマップ作成の背景
新卒採用は早期化の傾向が益々顕著になっています。そんな中、採用担当者にとっては学生とどのタイミングで、どのように接触し、母集団形成を図るかが重要となっています。
新卒採用関連の各サービスは企業の新卒採用において、目的やニーズに合わせて利用することで採用活動を有利に進められることがあります。しかし、サービスの種類が多く、自社にとって最適なサービスがわからないという採用担当者が多いことも事実です。
そこで今回は、全国のインターンシップに関する募集情報を掲載し、企業の新卒採用を支援してきた株式会社futurelaboは、221種類（2025年12月10日現在）に及ぶ新卒採用関連サービスを独自に分類し、マッピングしました。
新卒採用に取り組むご担当者様が、自社の採用に適したサービスを選定する際の参考として、ご活用いただけますと幸いです。
■カオスマップについて
本カオスマップは、サービスの特徴に基づいて「就職エージェント」「ダイレクトリクルーティング」「求人ナビ」「インターンシップ」「合説イベント」「口コミ・就活情報」「OB・OG訪問」「その他」の8つに大きく分類し、色分けしています。さらに各カテゴリーを「総合」「専門・特殊・留学生」「地方・ベンチャー・中小」の3つの小カテゴリーに細分化しました。
ここでは、大きく分けた8カテゴリーの特徴について紹介します。
・就職エージェント
キャリアアドバイザーが学生の就活相談に応え、最適な企業を紹介するサービス。学生は相談から内定まで、幅広くサポートを受けられる。
・ダイレクトリクルーティング
企業が直接求職者にアプローチできるサービス。登録された学生の情報を基に企業はスカウトを送ることができ、学生は採用担当者との面談や会食などの採用選考へと進む。
・求人ナビ
企業の求人情報を広く掲載しているナビサイト。求人に学生が応募することで説明会や選考、イベントなどに参加が可能。
・インターンシップ
インターンシップの情報をまとめて確認したり、インターンシップを開催している企業の紹介を受けられたりするサービス。分け隔てなくインターンシップの情報全般が掲載されている総合サイトから、特定の職種や長期インターンの求人のみに特化したサービスまである。
・合説イベント
合同説明会の情報をまとめたサイトや、実際にイベントを主催するサービス。なかには参加条件を満たした学生のみが参加可能なイベント等もある。
・口コミ・就活情報
過去の就活生や企業で働く社員の情報をまとめたサービス。選考の体験談や志望動機のほか、エントリーシート、社員の口コミなどあらゆる角度から情報を集めることが可能。