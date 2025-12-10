サカーナ・ジャパン、スポーツシューズ・アパレル市場調査レポート「猛暑の2025年第3四半期、スポーツキャップ・ハット市場が拡大、 市場規模は97億円、前年同期比18％増、平均単価12％増が寄与」を公表
スポーツシューズ・アパレル市場情報サービス『Japan Sports Tracker*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、2025年3四半期のスポーツシューズ・アパレル市場概況分析レポートを2025年12月10日に発表します。
本分析レポートでは大きく以下のことが分かります。日本の2025年第3四半期のスポーツキャップ・ハット市場規模は97億円、前年同期比で15億円（18％）増加しました。平均単価が前年同期比12％増加したことが寄与しました。2025年第3四半期のスポーツキャップ・ハット市場、市場規模は18％増
日本の2025年第3四半期（7-9月）のスポーツキャップ・ハットの市場規模は97億円で、前年比18％増でした。平均単価が同12％増と大きく増加しただけでなく、販売個数も同6％増、約10万個増加したことが、市場規模拡大に寄与しました。
サカーナ・ジャパンのスポーツ事業部シニアマネージャーである、伊藤和正（いとう・かずまさ）は、「25年の夏は35度以上の猛暑日を東京で29日間記録するなど、観測史上最も暑くなりました。これにより熱射病予防や日焼け対策のため、スポーツキャップ・ハットの需要が高まったと考えられます。使用用途別では、使用用途シェア1位のライフスタイル（＝普段使い）での需要が特に伸びており、逆に使用用途2位のランニングでの需要には大きな変化は見られませんでした。ランニングを真夏に行うようなランナーはすでにキャップを持っていた、あるいは猛暑によりランニング活動そのものへの需要が低下した、といった可能性が考えられます。」と話します。
*1 Japan Sports Tracker
スポーツシューズ・アパレル市場における全国の消費者購買行動を時系列で把握できる日本で唯一の消費者パネルデータベースです。市場のトレンドやビジネスチャンスを特定し売上を伸ばすために必要な、製品トレンドと消費者動向について包括的な情報が得られます。カテゴリー、ブランド、アイテムレベルで自社製品、競合他社製品のパフォーマンスを分析できます。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/solutions/sports/
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：伊藤 和正（いとう かずまさ）
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336501&id=bodyimage1】
