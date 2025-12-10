日本創傷ケア市場は、医療イノベーションを原動力に年平均成長率（CAGR）5.1％という高い伸び率で2033年までに28億1000万米ドルに達し、先進的な治癒ソリューションを再定義すると予測される
日本創傷ケア市場は、2024年の18.1億米ドルから2033年には28.1億米ドルへと拡大する見通しであり、2025年～2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）5.1％で堅調に推移すると予測されている。こうした市場の拡大は、国内の高齢化進行、慢性創傷の増加、高度創傷ケア製品の普及、そして医療現場での革新的技術導入が加速していることが背景にある。
創傷ケアとは、創面の治癒環境を整え、感染リスクや瘢痕形成を最小限に抑えるための包括的な治療・管理プロセスを指す。適切な洗浄や消毒、創傷タイプに合わせた被覆材の選択、水分バランスの維持など、多角的かつ体系化されたアプローチが求められ、医療機関だけでなく在宅医療の場でもその重要性が増している。
高齢者人口の増加が市場の主要ドライバーに
日本創傷ケア市場を最も強く後押ししているのが、65歳以上人口の急増である。総務省によれば、2022年の高齢者人口は3,627万人と過去最高を更新し、皮膚脆弱性や褥瘡リスクの上昇が社会的課題として顕在化している。また、看護専門誌における研究では、高齢者の皮膚は摩擦やせん断力の影響を受けやすく、褥瘡発生率を押し上げる可能性が高いと指摘されている。
こうした背景から、早期ケア・高度ケアの重要性が増しており、医療機関・介護施設における創傷管理体制強化と製品需要の増加につながっている。
償還制度の複雑性が市場の成長を抑制
一方で、日本における創傷ケア市場の拡大には注意すべき課題も存在する。先進的創傷ケア製品に対して保険償還制度が整備されているものの、適用までの手続きは複雑で時間を要することが多い。この煩雑さが医療従事者の新規治療導入を妨げる要因となり、患者が最新の治療ソリューションにアクセスしづらい状況が生じる可能性も指摘されている。
医療現場からは、償還プロセスの透明化・迅速化、高度治療へのアクセス改善を求める声が高まっており、政策立案者・医療機関・企業間の連携強化が急務となっている。
主要企業のリスト：
● 3M Company
● B. Braun SE
● Cardinal Health, Inc.
● Coloplast A/S
● ConvaTec Group PLC
● Integra Lifesciences
● Medtronic
● Molnlycke Health Care
● Paul Hartmann AG
● Smith & Nephew
技術革新が新たな市場機会を創出
直近の日本市場では、高度素材や抗菌技術を採用した創傷被覆材の開発・承認が加速している。これらの製品は治癒速度の改善や感染予防に優れ、特に慢性創傷患者の増加に伴い需要が上昇している。
さらに、スマート創傷管理への関心も高まっている。遠隔モニタリング技術、コネクテッドデバイス、AI解析による創傷状態評価など、デジタルヘルスを活用した新たなケアモデルが台頭しており、医療現場の効率向上と在宅患者支援を可能にしている。
市場拡大に大きく寄与した事例として、2021年6月にMIMEDX Group, Inc.が取得したEPIFIXの日本上市承認が挙げられる。本製品は糖尿病性足潰瘍など治癒困難な慢性創傷に対して、生体適合性の高い細胞外マトリックスを提供し、肉芽形成を促進する治療選択肢として注目されている。
製品セグメント：高度創傷ケア製品が圧倒的シェアを維持
製品セグメント：高度創傷ケア製品が圧倒的シェアを維持