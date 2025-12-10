リヤカー専門店リヤカーの森の大型リヤカー「R255k」が異例の大人気を記録
折りたたみアルミリヤカーの専門店として国内唯一の存在であるリヤカー専門店リヤカーの森は、超大型リヤカーの新モデル「R255k」が発売直後から想定を大幅に上回る注文を記録し、同社の大型モデルとして過去最速の売れ行きを示していることを発表します。
とくに注目されているのが、会議室で使用される一般的な長机をそのまま積載できる超大型荷台。
これまで人手で何往復もしなければならなかった作業が一度で完結し、現場の負荷削減に直接貢献することから、自治体・学校・企業・イベント事業者など、多様な業界から問い合わせが殺到しています。
開発背景：大型什器運搬ニーズの急増
近年、イベントの大型化、学校のICT化、企業の会議室設備の増加に伴い、長尺什器や重量物を運搬する機会が大幅に増えています。
特にイベント設営・防災備蓄管理・大型什器の運搬においては、
・人手不足への対策
・安全な移動手段の確保
・搬時間の短縮
・荷物破損リスクの低減
などが課題となっており、“長尺物を安全かつ効率的に運べる大型リヤカー”の需要が加速度的に高まっています。
しかし従来のリヤカーは、荷台長さ・耐荷重・安定性の面から、会議用長机を載せるだけのサイズを持つ製品が少なく、各現場では「台車複数台」「手持ち運搬」「運搬車レンタル」などコストや手間が大きい対処が必要でした。
こうした背景のもと、R255kの登場は多くの現場で待望の大型モデルとして注目されています。
R255kの特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336323&id=bodyimage1】
1. 会議用長机をそのまま載せられる超大型荷台
R255kは、横2060×縦1060×高さ640mm という、折りたたみアルミリヤカーとして国内最大級の荷台サイズを採用。
一般的な会議用長机（1800mm）が収まるよう設計されており、机を複数台一気に運ぶことも可能です。
これにより、イベント会場・体育館・公共施設・レンタル業者からの評価が非常に高く、
・移動回数が減り作業効率が大幅向上
・傷や破損リスクが低下
・少人数でもスムーズに設営可能
といった実務上のメリットが多数報告されています。
2. 超大型なのに軽量化を実現するアルミフレーム
大型化すれば重量も増すのが一般的ですが、R255kは約25.5kgと、このサイズでは驚異的な軽量化に成功。
アルミフレーム構造によって、重量物を積載しても安定性を確保しながら、少人数での取り回しを可能としています。
学校や公共施設など、高齢者や女性スタッフも利用する現場でも扱いやすい点が大きな強みです。
3. メンテナンス不要のノーパンクタイヤ
大型荷物を運搬する現場では「タイヤの空気不足」「移動中のパンク」が大きなリスクとなります。
R255kは ノーパンクタイヤを標準装備 しており、空気補充が不要。屋内外問わず安定した走行を実現します。
イベント運営会社からは
「パンクを気にする必要がなく、当日の設営中のトラブルが激減した」
という声も寄せられています。
4. 他社同等品より最大45％安価
大型リヤカー市場は製造コストが高く、一般には価格が上昇しがちです。
しかし、リヤカー専門店リヤカーの森は、自社専用工場・直販体制・効率化された在庫管理を持つことで、最大45％のコスト削減を実現し、セール価格149,000円（税込・送料無料） を達成しています。
大量導入が必要な自治体・教育機関・法人から「予算に合わせて導入しやすい」と高い評価を得ています。
