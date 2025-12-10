株式会社WOWOWコミュニケーションズ、販売管理システムに「ZAC」を採用
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、株式会社WOWOWコミュニケーションズ（神奈川県 代表取締役社長執行役員 郡司誠致、以下WOWOWコミュニケーションズ）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
WOWOWコミュニケーションズは、WOWOWグループのカスタマーセンター業務を起点に1998年に設立されました。各種メディアの特性を生かしたテレマーケティングサービスの提供、コンタクトセンター運営事業の推進、デジタル＆データマーケティングなど、顧客接点を軸に多角的にサービス展開しています。
同社では、売上と原価の紐づけのためにシステム導入を検討していました。選定にあたっては、上記の課題解決とともに、ZACが同グループ企業で導入実績があること、自動バージョンアップを搭載しており、導入後も最新の環境で利用でき、老朽化しにくいことが評価されました。
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
オロは今後もBPOでの実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
