日本歯科消耗品市場は、次世代口腔医療ソリューションを再定義する堅調な年平均成長率（CAGR）6.45％に牽引され、2033年までに56億米ドル規模へ急拡大すると予測されている
日本歯科消耗品市場は、2023年の32億米ドルから2032年には56億米ドルに達すると予測されており、2024年～2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.45%で拡大が見込まれています。本市場は、日常の歯科医療現場で使用される器具・材料・薬剤・ケミカルなど、単回使用を前提とした幅広い製品群で構成されており、安全性の確保と治療効率の向上に不可欠な分野として発展を続けています。なかでもアスピレーターチップ、コットンロール、唾液アスピレーター、使い捨てカニューレなどの基礎消耗品は、各種処置の品質を支える重要な材料として浸透し、高水準の需要を維持しています。
歯科疾患の増加が国内需要を押し上げる主要ドライバーに
市場成長を後押ししている背景には、虫歯や歯周病などの歯科疾患の増加が挙げられます。日本では学齢期の虫歯有病率が過去に比べ改善したものの、若年層における罹患率は依然として高い状況にあります。2020年時点で12歳児の DMFT スコアは0.70と報告され、虫歯経験率は12歳の31.76%から17歳では47.95%へ上昇しました。また、15～17歳の約42%が虫歯を抱えており、生活習慣変化や食生活の多様化を背景に歯科治療の需要は再び増加傾向にあります。この治療ニーズの増大は、消耗品市場の底堅い成長を支える要因となっています。
治療に伴うリスク認識の高まりが一部の市場拡大を抑制
一方で、デンタルブリッジや矯正治療に伴うリスクが使用者側の慎重姿勢を生み、市場成長を一定程度抑制しています。こうした処置では、支台歯形成時の神経損傷や咬合不良、顎関節症などの合併症が生じる可能性があり、患者側の不安要因となり得ます。また、金属やセラミックに対するアレルギーが報告されていることも、慎重な素材選択と追加診療を必要とする側面として市場に影響を与えています。これらの懸念は、治療方法の選択に慎重な判断が求められる場面を増やしており、消耗品の一部カテゴリーで導入ペースを鈍化させる要因ともなっています。
技術革新が描く次世代型歯科消耗品市場の成長ポテンシャル
日本の歯科領域では、デジタル技術の導入が急速に進み、それに伴い消耗品需要の質的変化が生まれています。特に、口腔内スキャナーやCAD/CAMをはじめとしたデジタルデンティストリーの普及は、クラウン・ブリッジなどの補綴製作プロセスを大幅に効率化し、治療精度の向上に寄与しています。こうしたデジタルデバイスに対応した新しい材料・消耗品の開発が進むことで、市場の技術進化は一層加速しています。2021年にはホロイズ、デンタルプレディクション、ソフトバンクが協働し、XR技術を歯科領域で活用する試験を開始しており、革新的治療環境の創出が国内市場にも浸透しつつあります。
主要企業のリスト：
● Dentsply Sirona, Inc
● 3M Co
● Takara Belmont
● KaVo Dental Systems Japan
● Mani Inc.
● Dentech Corporation
● The Yoshida Dental Mfg. Co., Ltd.
● J. Morita Corp.
● GC Corporation
● Mitsui & Co.
製品カテゴリ別では歯科インプラント関連が最大規模を維持
製品別にみると、2024年は歯科インプラント関連消耗品が最も大きな市場シェアを占め、今後も優位性を維持すると予測されています。取り外し式補綴物の違和感やメンテナンス負担を背景に、より自然で耐久性の高いインプラント治療に対する需要が高まり続けているためです。2022年には日本国内で235,560件のインプラント・アバットメント手術が実施され、歯科治療総件数は1億1,895万件を超えました。この治療ボリュームの増加は、関連消耗品市場の成長加速に直結しています。
