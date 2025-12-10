【新商品】絵本「くまのがっこう」より主人公ジャッキーのフィギュアがかわいいうがいコップ＆スタンドが登場！

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、絵本「くまのがっこう」シリーズの主人公「ジャッキー」をモチーフにした洗面雑貨を、2025年12月上旬より発売いたします。



歯みがきタイムやうがい手洗いなど、毎日のルーティンに“楽しさ”と“癒し”をプラスしてくれるラインナップ。キャラクターの魅力がぎゅっと詰まったアイテムで、洗面所が思わず笑顔になる空間に。

販売は全国のバラエティショップ・雑貨店・オンラインショップにて順次開始予定です。

◆商品紹介◆

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/product.php?id=613

大人気のうがいコップ＆スタンドに、ジャッキーが登場！

キャラクターフィギュア付きスタンドと、うがい用コップのセットです。

コップを使い終わったらスタンドで水切りすることができ、

未使用時は飲み口がどこにも接触しない為、衛生的にご使用いただけます。

〇品番 ：KG-3582 うがいコップ＆スタンド(ジャッキー)

〇商品サイズ：[スタンド] W60×D60×H116(mm)

[コップ] W65×D65×H110(mm)

〇PKGサイズ：W69×D69×H130+28(mm)

〇材質 ：[スタンド] ABS、TPR

[コップ] AS

〇販売価格 ：1,320円(税込)



(C)BANDAI

株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.phpハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct