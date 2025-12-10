【新商品】絵本「くまのがっこう」より主人公ジャッキーのフィギュアがかわいいうがいコップ＆スタンドが登場！
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、絵本「くまのがっこう」シリーズの主人公「ジャッキー」をモチーフにした洗面雑貨を、2025年12月上旬より発売いたします。
https://www.hashy-topin.com/product.php?id=613
歯みがきタイムやうがい手洗いなど、毎日のルーティンに“楽しさ”と“癒し”をプラスしてくれるラインナップ。キャラクターの魅力がぎゅっと詰まったアイテムで、洗面所が思わず笑顔になる空間に。
販売は全国のバラエティショップ・雑貨店・オンラインショップにて順次開始予定です。
◆商品紹介◆
大人気のうがいコップ＆スタンドに、ジャッキーが登場！
キャラクターフィギュア付きスタンドと、うがい用コップのセットです。
コップを使い終わったらスタンドで水切りすることができ、
未使用時は飲み口がどこにも接触しない為、衛生的にご使用いただけます。
〇品番 ：KG-3582 うがいコップ＆スタンド(ジャッキー)
〇商品サイズ：[スタンド] W60×D60×H116(mm)
[コップ] W65×D65×H110(mm)
〇PKGサイズ：W69×D69×H130+28(mm)
〇材質 ：[スタンド] ABS、TPR
[コップ] AS
〇販売価格 ：1,320円(税込)
(C)BANDAI
生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。
