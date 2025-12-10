第11回Fish-1グランプリ国産水産物料理コンテストグランプリはJFみやぎ／戸倉SeaBoysが連覇！「漁師が丸ごと包んだ！海の幸ごちそうタコス」

株式会社アドギルド・ジャパン

JF全漁連は日本の水産物に光を当てる“魚の祭典”「第11回 Fish-1グランプリ（2025年度）」を2025年11月30日（日）に、東京都千代田区の日比谷公園にれのき広場で開催し、来場者と審査委員の投票で決定する国産水産物料理コンテストのグランプリに、JFみやぎ／戸倉SeaBoys（宮城県）の「漁師が丸ごと包んだ！海の幸ごちそうタコス」が選ばれ、昨年に続き連覇を果たしました。宮城県南三陸町の4人の漁師で結成した戸倉SeaBoysのメンバーが育てた漁師自慢のプライドフィッシュの「みやぎサーモン」や「みやぎの殻付きカキ」などを使用しレシピを考案。南三陸の海を知り尽くした漁師たちが自ら手がけたメニューは、海の恵みが包み込まれた一品として、多くの来場者からの支持を集め、グランプリの栄冠に輝きました。

各賞を受賞した出場者と審査員ら漁師が丸ごと包んだ！海の幸ごちそうタコス」を手に持つ来場者

■受賞者コメント JFみやぎ／戸倉SeaBoysの後藤伸弥さん

「グランプリありがとうございます。宮城でも高水温の影響で、魚が獲れなかったり、育たなかったりと、苦労することもたくさんありますが、宮城の食材をたくさんの人に食べていただき本当にうれしいです。これからもおいしい食材をたくさん届けられるように頑張っていきます。」

第11回Fish‐1グランプリ（2025年度）

国産水産物料理コンテスト出場団体・メニュー

JFみやぎ／戸倉SeaBoys「漁師が丸ごと包んだ！海の幸ごちそうタコス」

中島水産(株)「白寿真鯛０（ゼロ） ～未来へつなぐ、まるごと3色丼～」

■大日本水産会会長賞

ＪＦ兵庫漁連／ＪＦ兵庫女性連

「あなごの天ぷら巻き寿司 明石だこのやわらか煮握り寿司」

■全国水産卸協会会長賞

ＪＦ岡山漁連

「岡山黒鯛サンド＆すじ青のりコロッケサンド～海の幸チャウダースープを添えて～」

■全国漁業協同組合連合会会長賞

(株)門林水産

「かきのタレ焼き丼」

■審査委員特別賞

第45回全国豊かな海づくり大会大阪府実行委員会／（ＪＦ大阪漁連）

「魚庭の海づくり丼」

■さかなの日特別賞

ＪＦ敦賀市（ＪＦ福井漁連）

「ふぐ唐、タイ刺盛り高級ふぐラーメン～屋台ラーメンの地、敦賀より～」

■さかなの日特別賞

日光水産(株)

「シーステーキ丼」

「Fish-1グランプリ」とは

日本を元気にする「魚の祭典」

「Fish-1グランプリ」は、日本の水産物に光を当てる「魚の祭典」です。

2013年度から毎年度「Fish-1グランプリ」を開催（※）し、会場に来場した消費者に出品料理や商品を食べて投票してもらい、ステージや展示・体験ブースを通して、国産水産物の魅力を紹介してまいりました。今まで食べたことがなかった水産物に出会い、おいしさを知ってほしい。そして、知られざる国産水産物を使った料理や商品が新しい名物になって、地域の観光や産業の活性化につながってほしい。そんな願いをこめて、2013年度にスタートし、今回で開催11回目になりました。

今回のテーマは「魚の本当の美味しさや地元の魅力を再発見！」。出品された料理は、地元の漁師や水産事業者が自信を持って推薦する“プライドフィッシュ”や地域の魚介を使った創意あふれるメニューばかりで、多くの来場者・審査員から高く評価されました。

また「SAKANA & JAPAN FESTIVAL」も同時開催され、当日は多くの人が訪れました。

（※）2020年度、2021年度はオンラインでの開催。

「プライドフィッシュ」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36413/table/54_1_5dea94fd1da4c2d3ed5ae68b8088fdd7.jpg?v=202512100127 ]漁師が選んだ、本当においしい魚。それが、PRIDE FISH -プライドフィッシュ-

魚離れが年々進む中、本当においしい魚を食べたことがある人はどれだけいるでしょうか。思わず感動せずにはいられない魚の本当のおいしさをもっとたくさんの人に知ってもらうため、地元漁師が自信を持って勧める魚を「プライドフィッシュ」に選定。地域ごと、春夏秋冬ごとに、魚を知り尽くした漁師が選ぶ"今一番食べてほしい魚"をぜひ味わってみてください。

