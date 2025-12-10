森ビルゴルフリゾート株式会社はNPO法人TGP協力のもと、茨城県笠間市内小学校へ保健衛生用品を寄付

森ビルゴルフリゾート株式会社

森ビルゴルフリゾート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：多田野敬）は、NPO法人TGP（本社：東京都大田区、代表：東尾理子）の協力のもと、茨城県笠間市（市長：山口伸樹）の市内小学校7校に対して保健衛生用品（約26,000枚）の寄付をいたしました。寄付にあたり、2025年12月9日に茨城県笠間市、NPO法人TGP、森ビルゴルフリゾート株式会社にて贈呈式を執り行いました。

左から）笠間市長 山口伸樹、NPO法人TGP代表 東尾理子、森ビルゴルフリゾート株式会社社長 多田野敬、笠間市教育長 小沼公道

森ビルゴルフリゾート株式会社は森ビルグループとして地域との共生を掲げ、地方自治体との連携にも注力をしております。当社は、茨城県笠間市にある宍戸ヒルズカントリークラブを運営しており、同市とは2024年5月29日付で「ゴルフによるまちづくり」に関する基本協定を締結しております。今回の取り組みは、基本協定に記載する「青少年の健全育成」の一環として、東尾理子氏が代表を務めるNPO法人TGPが取り組む「女子トイレへの生理用ナプキン設置プロジェクト」に賛同し、実施するものです。

■本取り組みの目的

学生時代のうちから月経ケアや性に関する情報を正しく知り、行動できる環境・機会を提供し、青少年の健全育成を支援することを目指す。

■設置校

（１）宍戸小学校（２）友部小学校（３）大原小学校（４）友部第二小学校

（５）岩間第一小学校（６）岩間第二小学校（７）岩間第三小学校

■NPO法人TGPについて

プロゴルファーの東尾理子氏が代表を務めるNPO法人TGPは、主に「性教育・月経（生理）ケアと生殖の健康」に関する支援を目的としている非営利団体。

団体名の「TGP」は “Trying to Get Pregnant”（妊活を試みる／妊活支援）に由来。

代表である東尾氏の不妊治療経験などから、将来の健康や人生設計において大切な“月経”に関する知識を、できるだけ早い段階で子どもたちに提供し、正しい情報に触れることで、自身の身体について考え、ケアできる力を育むことを目指しています。

■「女子トイレへの生理用ナプキン設置プロジェクト」について

「学生時代から自分の身体について学び、将来の健康管理につなげる」ために、学校のトイレという身近な場所に無料のナプキンや情報を設置することで、月経が始まる小・中学生が安心して自分の身体について学べる環境を作ることを目的にしたプロジェクトです。