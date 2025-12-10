梅田スカイビル・空中庭園展望台にメガチルタリスが！?　『Google Chrome』×『Pokemon LEGENDS Z-A』 「＃クロームでみつけてメガシンカ」キャンペーン

積水ハウス梅田オペレーション株式会社

梅田スカイビル・空中庭園展望台（所在地：大阪府大阪市北区）は、 Google Chrome と、ポケットモンスターをプロデュースする株式会社ポケモンによる体験型キャンペーン「#クロームでみつけてメガシンカ」に参画いたしました。これに伴い、2025年11月17日（月）より12月28日（日）まで、空中庭園展望台にメガチルタリスが出現しております。

本キャンペーンは全国の観光スポットなどに47種類のメガシンカポケモンが出現します。「メガチルタリス」はフェアリータイプのポケモンで、大空をゆったりと飛ぶという特徴から、今回のキャンペーンでの出現場所として梅田スカイビル・空中庭園展望台が選ばれました。ポケモンの出現期間中、 Google Japan の公式Xでは、発見したポケモンのスタンプを集めることができる「メガシンカ調査カード」が配布されています。梅田スカイビル・空中庭園展望台へご来場の際にはメガシンカ調査カードをゲットし、ポケモン調査もお楽しみください。

■「#クロームでみつけてメガシンカ」キャンペーン

＜キャンペーン概要＞

Google Chrome のレンズ検索を使って参加できる、体験型キャンペーン。ポケモン最新ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』とコラボレーションし、日本全国の観光スポットやビルの壁面、バス停など様々な場所にメガシンカポケモンが出現します。

さらに、Xではあなただけのメガシンカ調査カードとポケモン登録証がゲットできます。全国の街中に出現する全47種類の中には、身体の一部しか見えていないポケモンも。 Google Chrome のレンズ検索で何のポケモンか調べながら、ポケモン調査のぼうけんをお楽しみください。

＜参加方法＞

・Google Japan の公式X（@googlejapan）をフォロー

・プロフィールに固定されているキャンペーン投稿をリポストし、あなただけの「メガシンカ調査カード」をゲット！

・ポケモンを発見したら、 Google Chrome のレンズ検索でポケモンを大きく撮影し、検索結果をスクリーンショット

・投稿にハッシュタグ「#クロームでみつけてメガシンカ」と Google Japan の公式アカウントをメンションして、スクリーンショットをXに投稿

・発見したポケモンのスタンプとポケモン登録証をゲットして、自分だけのメガシンカ調査カードを完成させよう！

みつけたポケモンの種類によって、メガシンカ調査カードのデザインが変化していくかも・・・!?

※詳細は Google Japan 公式Xをご確認ください

＜主なメガシンカポケモン 出現場所＞※順不同

11月17日(月)～12月28日(日)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63228/table/175_1_50761888197fdcbcbb1bb1ad8a484804.jpg?v=202512100127 ]

12月1日(月)～12月28日(日)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63228/table/175_2_9d246fdd2dd802a261e7d0fd83eaa311.jpg?v=202512100127 ]

＜注意事項＞

・アカウントは公開設定の上、ご参加ください。

・歩きスマホは危険ですので、おやめください。

・私有地、立入禁止区域や危険な場所等への立ち入り、交通違反（路上駐車等）などの近隣の方々への迷惑になるような行為はお控えください。

・データの通信料金や各施設の入場料はご自身の負担となります。

・キャンペーン内容やポケモンの出現場所などは、予告なく変更・中止となる場合がございます。

・本キャンペーンに関する、施設へのお問い合わせはお控えください。

■梅田スカイビルについて

梅田スカイビルは、2つのビルが屋上を含む上層部「空中庭園」でつながる独特のフォルムの連結超高層ビル。

都会と自然が共生し、四季折々の風景に出会えるランドスケープの中にそびえたつ梅田スカイビルは、2008年英紙『THE TIMES』でサグラダ・ファミリアやパルテノン神殿など歴史的建造物と並び、世界の建築トップ20にランクインしました。

地上173ｍ、風を感じられる開放的な空中庭園展望台からは360度のダイナミックな景色を望むことができ、明石海峡大橋に沈む夕陽や煌めく高層ビル群の夜景など、季節ごと、時間帯ごとに異なる情景が楽しめるのも魅力です。

所在地：大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビル

営業時間：9:30～22:30(最終入場22:00)

URL：https://www.skybldg.co.jp/