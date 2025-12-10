2026年元日深夜から8時間半の麻雀生放送が決定！ 「【生】朝まで駅伝麻雀リレー対決 ～新春2026生放送スペシャル～」

株式会社ＣＳ日本

日テレプラス放送・麻雀番組「日テレプラス麻雀リーグ ヤングマスターズ ペナントレース」が、

2026年元旦に大型特番として長時間の放送が決定した。正月深夜は、若き雀士たちによる頂上決戦を見届けてほしい。

株式会社CS日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、2026年1月1日（木・祝）22:30から翌1月2日（金）7:00まで合計８時間30分にわたり**『朝まで駅伝麻雀リレー対決 ～新春2026生放送スペシャル～』**を生放送します。



出演はCS日テレプラスで放送中の麻雀番組「日テレプラス麻雀リーグ ヤングマスターズ ペナントレース」にレギュラー出演するプロ雀士4名、「白鳥翔」プロ、「井出康平」プロ、「和久津晶」プロ、「早川健太」プロと、彼らをキャプテン・司令塔として若手雀士各2名を組みあわせた、１チーム3人で戦います。

ルールは通常の半荘ではなく、特別一荘制。途中精算なしで最後まで点棒をつなぎ、駅伝形式で最後まで戦い、総得点トップのチームが勝利する究極の麻雀バトル。

ツキや流れを読みながら選手交代を巧みに行い、最終的に高得点のチームが優勝となります。さらに若手殊勲選手には、2026年ペナントレースの出場権が贈呈されます。



また、対局の合間にはマル秘・豪華ゲストが登場し、生放送ならではの「ぶっちゃけトーク」コーナーも。正月深夜に楽しくゲーム感覚で盛り上がれるスペシャル番組です。



◆放送情報

【番組名】【生】朝まで駅伝麻雀リレー対決～新春2026生放送スペシャル～

【放送日時】2026年１月１日（木・祝）22：30～ 翌日1/2（金）07：00

【出場選手名】 白鳥翔、井出康平、和久津晶、早川健太

■チーム白鳥：キャプテン・白鳥翔、こうちゃん、駒田真子

■チーム井出：キャプテン・井出康平、宮成さく、加藤哲郎

■チーム和久津：キャプテン・和久津晶、小笠原奈央、瀬戸麻衣

■チーム早川：キャプテン・早川健太、阿久津翔太、渡辺文哉

※選手名が変更になる場合があります



◆日テレプラス 番組ページ

https://www.nitteleplus.com/program/mahjong_nenshi2026/

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

