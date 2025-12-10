ホノルルマラソン日本事務局は、ハワイで開催されるスポーツイベントをさらに盛り上げるため、人気音楽ユニット「ケツメイシ」をオフィシャルアーティストに起用しました。今回、彼らが大会のために書き下ろした楽曲『LIVE LOVE LAUGH』が完成し、2025年12月に開催される「JALホノルルマラソン2025」、2026年4月の「ハワイズハーフマラソン ハパルア2026」、そして2026年9月に開催される「ホノルルセンチュリーライド2026」の公式テーマソングとして採用されます。





ケツメイシ





結成から20年以上、日本の音楽シーンを牽引してきたケツメイシが手掛けたこの楽曲は、ハワイアンテイストを取り入れた明るく爽快なサウンドが特徴です。青空と海を感じさせるメロディに、ランナーやライダーを力強く応援するメッセージが込められ、練習時はもちろん、レース本番でも背中を押す応援ソングとなっています。





今回の楽曲制作にあたり、ケツメイシのメンバーは「ハワイの独特のパワーとそこに居るだけで前向きになれる空気感をテーマに制作しました。ビートはランナーの気持ちを意識したBPMと4つ打ちに、ウクレレとスチールギターでハワイ感をプラス。ケツメイシとして今までにない一曲になりました。今回のお話に感謝です！！来年は20年ぶりに走りに行きます！！」と語っています。





『LIVE LOVE LAUGH』は、12月10日より、JALホノルルマラソン2025スペシャルサイトで公開されるほか、2026年1月28日に発売予定の新作アルバム『ケツノポリス14』に収録しています。





【ケツメイシ プロフィール】

メンバーは、RYO(MC)、RYOJI(ボーカル)、大蔵(MC)の3人。2005年のシングル「さくら」がオリコン1位を獲得し、同年のアルバム『ケツノポリス4』でダブルミリオンを記録する大ヒット。2012年にリリースしたシングル「LOVE LOVE Summer」はケツメイシの代表曲のひとつに。2024年13枚目のアルバム「ケツノポリス13」をリリースし、アリーナツアー「ケツメイシ TOUR 2024 あっちこっちでマリアッチ♪」を開催。全国12会場21公演で計20万人を動員。シングル「泣いても笑って」はテレビ朝日系土曜ナイトドラマ『6秒間の軌跡～花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱』主題歌。2026年1月28日に『ケツノポリス14』をリリース。25周年全国ツアー『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』の開催も決定している。





オフィシャルソング

『LIVE LOVE LAUGH』





アルバム『ケツノポリス14』に収録

発売日：2026年1月28日(水)





楽曲公開(12月10日～)

JALホノルルマラソン2025スペシャルサイト

https://www.honolulumarathon.jp/2025/special/





対象大会

〇JALホノルルマラソン2025／2026 ： https://www.honolulumarathon.jp

〇ハワイズハーフマラソン ハパルア2026： https://hapalua.honolulumarathon.jp/2026/race/

〇ホノルルセンチュリーライド2026 ： https://globalride.jp/honolulucenturyride/









＜一般の方からの大会に関するお問い合わせ先＞

ホノルルマラソン日本事務局

E-mail： info@honolulumarathon.jp