韓国発の感性派クリーンビューティーブランド「フローロドラ（FLORODORA）」は、ホリデーシーズン限定の新作コレクション「ボヤージュ・オブ・スプリング テディベアキーリングセット（Voyage of Spring Teddy Bear Keyring Set）」を、2025年12月15日（日）20時より、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」のブランドライブにて日本で初めて公開いたします。本商品は、フローロドラの詩的なブランドストーリーと、韓国を代表する世界的テディベアアーティスト、ジョアン・オー（Joan Oh）氏による職人技の温もりとモダンなデザインが融合した、この冬だけの特別な限定アイテムです。フローロドラは、2025年11月より、韓国の現代百貨店内クリーンビューティー編集ショップ「Be CLEAN BEAUTY」にてオフラインポップアップを開催し、今回のホリデー限定セットを同ショップ限定で販売しております。高い注目を集める本セットは、日本のK-ビューティーファンの皆様にもお楽しみいただけるよう、12月15日にQoo10ブランドライブにて日本向けに初めて公開されます。ライブ配信中は、通常価格よりお得な特別価格でお求めいただけます。

「記憶と感情」を表現する感性クリーンビューティーブランド

フローロドラは、「ストーリーのある感性クリーンビューティー」をテーマに、人々の記憶や感情を、香りやテクスチャーといった五感を通じて表現する韓国発のプレミアムビューティーブランドです。今回発表されるホリデー限定セットは、ブランドのシーズン1.1テーマ「Voyage of Spring（春への航海）」からインスピレーションを得て誕生しました。この物語は、初期シーズン「Youth Memory（ユースメモリー）」の続編として、主人公「ドロシー」が大人になり、初めてフローロドラ島を離れる日のストーリーを描いています。幼少期から共にした「思い出のぬいぐるみ」であるテディベアを携え、旅立つドロシー。そのベアは、時の流れを経てもなお、「記憶とぬくもりの象徴」として彼女のそばに寄り添い続ける存在です。

世界的テディベアアーティストとの特別なコラボレーション

この象徴的なベアに着想を得て、フローロドラは、韓国の著名テディベアアーティスト、ジョアン・オー氏が率いるアートベアブランド「ジョアン・テディベア（Joan Teddy Bear）」とのコラボレーションを実現しました。クラシックな感性と優しさをモダンに再構築したこのアートブランドは、世界中のコレクターやハイブランドからも高い支持を得ています。両者の世界観が交わることで、「記憶と温もりを分かち合う特別なホリデー体験」が形作られました。ドロシーのテディベアは、単なるアイテムではなく、フローロドラが伝える「記憶とぬくもりの象徴」そのものなのです。ブランドストーリーとアートが出会うこの感性豊かなコラボレーションを通じて、フローロドラはこの冬、日本の消費者に「記憶に残る贈り物のような時間」をお届けいたします。

Qoo10ブランドライブにて限定発売と特典

Qoo10ブランドライブでは、フローロドラの人気スキンケアライン「ユースメモリー」シリーズのベストセラー商品とともに、コラボレーションアイテムである「ジョアン・テディベア リミテッド シュシュキーリングセット」が数量限定で販売される予定です。さらに、ブランドの人気フレグランス「FLORODORA シグネチャー オードパルファム」もライブ限定の特別価格で登場し、ご購入者には豪華なノベルティ特典もご用意しております。配信中のご購入者様を対象に特別なプレゼントキャンペーンを実施いたします。

Qoo10 ブランドライブ概要

配信日時：2025年12月15日(日)20:00～配信プラットフォーム：Qoo10 ブランドライブ販売商品：【ホリデー限定】ボヤージュ・オブ・スプリング テディベアキーリングセットほか販売URL：https://www.qoo10.jp/shop/florodora

Qoo10 ブランドライブメイン商品

【ホリデー限定】ボヤージュ・オブ・スプリング テディベアキーリングセット

オプション①)ユースメモリー ファーミングエッセンス 150mlユースメモリー リペアクリーム 50mlテディベア コラボ限定キーリング※GIFTスキンケアサンプル 2個※GIFTオプション②)ユースメモリー プライムアンプル 30mlユースメモリー リペアクリーム 50mlテディベア コラボ限定キーリング※GIFTスキンケアサンプル 2個※GIFT※オプション①②ともに同価格&特典対象※キーリングは無くなり次第終了通常価格：\8,900 → ライブ価格：\4,900 → クーポン運用価格：\4,410 そのほか、単品商品をご購入の方にも、ライブをご覧いただいた方限定の特別割引をご用意しております。

ライブ特典内容

すべての購入者様へ：スキンケアセット2種のサンプルをプレゼント➞紹介セットまたは関連商品購入者限定）香水ご購入者様へ：「カーミングアイランド リップバーム」現品（2,400円相当）をプレゼント➞商品番号1147657032限定先着100名様へ：「ユースメモリー サンエッセンス」現品（3,000円相当）をプレゼント➞カート単位で贈呈抽選特典：ライブ配信中「購入しました」認証と注文番号をコメントいただいた方の中から抽選で10名様にFLORODORAオリジナルグッズをプレゼント・テディベア人形（5名様）・ロゴ入りタオル2枚セット（5名様）※特典③④は、紹介セットのいずれかをご購入いただいた方が対象となります。

韓国プレミアムビューティーブランド 「フローロドラ（Florodora）」 は、“自然・文化・未来を込める”というブランド哲学のもと、2024年に韓国で誕生しました。敏感肌にも安心してお使いいただける低刺激成分と、感性を刺激する香りにこだわり、スキンケアとフレグランスの両ラインを展開しています。韓国国内ではオンラインを中心に高い支持を獲得しており、日本市場進出後もプレミアムKビューティーブランドとしてファン層を拡大しています。主なラインアップYouth Memory（ユースメモリ）：バクチオールとエイジングケアハーブを独自配合した、デイリーエイジングケアラインCalming Island（カーミングアイランド）：韓国初のツボクサフラワーエキスを配合し、潤いと鎮静ケアに特化したラインSignature Perfume（シグネチャーオードパルファム）：記憶や瞬間の感情を表現したシグネチャーフレグランスシリーズ■FLORODORA Qoo10公式リンクhttps://www.qoo10.jp/shop/florodora■ FLORODORA 日本公式INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/florodora.japan/■ FLORODORA 日本公式X（旧Twitter）https://x.com/Florodora_JP ■ FLORODORA 日本LINEhttps://line.me/R/ti/p/@780yfnap