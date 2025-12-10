「第17回IIBC高校生英語エッセイコンテスト」 表彰式を開催

一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会

日本でTOEIC(R) Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）（所在地：東京都中野区中野、理事長：藤沢 裕厚）は、高校生を対象に毎年開催している英語エッセイコンテスト「第17回 IIBC高校生英語エッセイコンテスト」の表彰式を、11月23日（日）にホテルニューオータニ 東京で開催しました（後援：文部科学省、外務省／協賛：一般社団法人 日米協会、一般財団法人 国際教育振興会）。

本コンテストは、「つながる心、広がる世界～コミュニケーションを通じた響きあい～」をテーマとし、高校生の皆さんに、異なる価値観やバックグラウンドを持つ人との交流から得た気づきや変化を英語で表現していただく場を提供したいとの思いで、2009年より開催しています。今年は個人部門および団体部門において、いずれも過去最多となる応募をいただき（個人部門224校・433作品、団体部門：68校・3,936作品）、その後の審査を経て個人部門の受賞者8名を表彰しました。

表彰式に出席した受賞者の皆さん

表彰式の様子と受賞者のエッセイはこちらからご覧いただけます。

■個人部門 受賞者8名（うち4名は複数受賞）

詳細を見る :https://www.iibc-global.org/iibc/activity/essay/entry.html

【最優秀賞】圡屋 遼人(つちや はると)さん 仙台育英学園高等学校 1年（宮城県）

【優秀賞】菅原 俐亜(すがわら りあ)さん 洗足学園高等学校 5年（神奈川県）

【優良賞】西宮 莉杏(にしみや りあん)さん 松山東雲中学・高等学校 3年（愛媛県）

【特別賞】呉 潤希(おう ゆに)さん 専修学校クラーク高等学院天王寺校 2年（大阪府）

【特別賞】岡村 昊虹(おかむら こうこ)さん 高知県立高知丸の内高等学校 3年（高知県）

【特別賞】小西 琉偉(こにし るい)さん 近江兄弟社高等学校 3年（滋賀県）

【特別賞】中村 修都(なかむら しゅうと)さん 関西創価高等学校 2年（大阪府）

【特別賞】林 悠椰(はやし ゆうや)さん 報徳学園高等学校 2年（兵庫県）

【日米協会会長賞】呉 潤希(おう ゆに)さん 専修学校クラーク高等学院天王寺校 2年（大阪府）

【日米協会会長賞】圡屋 遼人(つちや はると)さん 仙台育英学園高等学校 1年（宮城県）

【日米協会会長賞】西宮 莉杏(にしみや りあん)さん 松山東雲中学・高等学校 3年（愛媛県）

【アルムナイ特別賞】中村 修都(なかむら しゅうと)さん 関西創価高等学校 2年（大阪府）

■最優秀賞 圡屋 遼人さんの受賞コメント

この度は、最優秀賞を頂き大変光栄です。小学生の時、障がいのある同級生が言葉ではなく静かな行動で感謝を伝えてくれた経験から、「コミュニケーションの本質とは思いであること」「沈黙の大切さ」を書きました。英語が身近でなかった私にとって執筆は苦労しましたが、私の思いが伝わり、大変嬉しく存じます。沈黙は言葉があるからこそ力を持ちます。英語においてもまず言葉を学び、沈黙にも耳を傾けていきたいと思います。今まで私の英語学習に協力してくださった全ての方々に心から御礼を申し上げます。

■『第17回IIBC高校生英語エッセイコンテスト概要』

■団体部門 奨励賞一覧 ※五十音順

【表彰式の様子】日米協会会長賞授与アルムナイ特別賞授与親睦会の様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/51295/table/215_1_a28d6b8b15108a8818cee85282e06632.jpg?v=202512100127 ]

一般社団法人 日米協会

日本とアメリカ両国の相互理解を深め友好関係を促進してゆくために1917年（大正6年）4月13日に東京で設立。日米民間交流のための日本で最も歴史のある非営利団体で、日米の教育、文化面での様々なプログラムを企画運営し、幅広い交流を行っているほか、日本各地に30、米国に37ある日米協会とも連携。現在約600名の個人会員と約100社の法人会員が加入している。

一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC: The Institute for International Business Communication）

「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。

TOEIC(R) Program

TOEIC(R) Listening & Reading Test、TOEIC(R) Speaking & Writing Tests、TOEIC Bridge(R) Listening & Reading Tests、TOEIC Bridge(R) Speaking & Writing Testsの総称。4つのテストを合わせたTOEIC(R) Programは世界160カ国、約14,000団体で実施されている。