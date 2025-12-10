「じゃらん人気温泉地ランキング2026」発表

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）の観光に関する調査・研究、地域振興機関『じゃらんリサーチセンター』（センター長：沢登 次彦）は、旅行サイト『じゃらんnet』会員1万2,595人を対象に、温泉地利用に関するアンケートを実施しましたので、結果をご報告いたします。「じゃらん人気温泉地ランキング2026」は今回で20回目の実施となります。なお、本調査結果は旅行予約サイト『じゃらんnet』でも公開し、旅行情報誌『北海道じゃらん』2026年2月号では北海道エリアの調査結果を基に、周辺のおすすめスポットなども併せて紹介予定です。

■主な調査結果

全国人気温泉地ランキング（これまでに行ったことがある温泉地のうち「もう一度行ってみたい」温泉地）

前年に続き「草津温泉」が1位。「別府温泉郷」が前年5位から2位に上昇。

1位：草津温泉（群馬県）：2,462票（前年1位）

2位：別府温泉郷（大分県）：2,243票（前年5位）

3位：箱根温泉（神奈川県）：2,131票（前年2位）

全国あこがれ温泉地ランキング（まだ行ったことはないが「一度は行ってみたい」温泉地）

前年6位だった由布院温泉が1位にランクアップ。

1位：由布院温泉（大分県）：2,250票（前年6位）

2位：銀山温泉（山形県）：2,232票（前年3位）

3位：草津温泉（群馬県）：2,164票（前年2位）

おすすめしたい穴場温泉地ランキング（これまでに行ったことがある温泉地のうち「おすすめしたい穴場温泉地」の推奨率）

「乳頭温泉郷」は不動の1位。「ぬかびら源泉郷」が急上昇。

1位：乳頭温泉郷（秋田県）：30.2％（前年1位）

2位：ぬかびら源泉郷（北海道）：27.4％（前年9位）

3位：下風呂・薬研温泉（青森県）：25.9％（前年6位）

調査概要

調査方法：インターネット上でのアンケートを実施

調査対象：2024年8月～2025年7月までに『じゃらんnet』を利用した会員

有効回答数：1万2,595人

調査実施期間：2025年9月1日（月）～2025年9月13日（土）

調査機関：マクロミル

詳細は下記リンクよりPDFをご覧ください

https://www.recruit.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/20251210_3fB7G3_01.pdf

