「じゃらん人気温泉地ランキング2026」発表
株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）の観光に関する調査・研究、地域振興機関『じゃらんリサーチセンター』（センター長：沢登 次彦）は、旅行サイト『じゃらんnet』会員1万2,595人を対象に、温泉地利用に関するアンケートを実施しましたので、結果をご報告いたします。「じゃらん人気温泉地ランキング2026」は今回で20回目の実施となります。なお、本調査結果は旅行予約サイト『じゃらんnet』でも公開し、旅行情報誌『北海道じゃらん』2026年2月号では北海道エリアの調査結果を基に、周辺のおすすめスポットなども併せて紹介予定です。
■主な調査結果
全国人気温泉地ランキング（これまでに行ったことがある温泉地のうち「もう一度行ってみたい」温泉地）
前年に続き「草津温泉」が1位。「別府温泉郷」が前年5位から2位に上昇。
1位：草津温泉（群馬県）：2,462票（前年1位）
2位：別府温泉郷（大分県）：2,243票（前年5位）
3位：箱根温泉（神奈川県）：2,131票（前年2位）
全国あこがれ温泉地ランキング（まだ行ったことはないが「一度は行ってみたい」温泉地）
前年6位だった由布院温泉が1位にランクアップ。
1位：由布院温泉（大分県）：2,250票（前年6位）
2位：銀山温泉（山形県）：2,232票（前年3位）
3位：草津温泉（群馬県）：2,164票（前年2位）
おすすめしたい穴場温泉地ランキング（これまでに行ったことがある温泉地のうち「おすすめしたい穴場温泉地」の推奨率）
「乳頭温泉郷」は不動の1位。「ぬかびら源泉郷」が急上昇。
1位：乳頭温泉郷（秋田県）：30.2％（前年1位）
2位：ぬかびら源泉郷（北海道）：27.4％（前年9位）
3位：下風呂・薬研温泉（青森県）：25.9％（前年6位）
調査概要
調査方法：インターネット上でのアンケートを実施
調査対象：2024年8月～2025年7月までに『じゃらんnet』を利用した会員
有効回答数：1万2,595人
調査実施期間：2025年9月1日（月）～2025年9月13日（土）
調査機関：マクロミル
